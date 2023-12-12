Встречи в Златоглавой

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл ряд встреч в Москве.

На полях выставки-форума «Россия» он переговорил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и его заместителем Алексеем Оверчуком. Они обсудили двустороннее сотрудничество и «сверили часы» по реализации договорённостей по ряду важных направлений, в том числе торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Также Акылбек Жапаров встретился с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом. Они поговорили о перспективных направлениях совместной работы в банковской, финансовой и

цифровой сферах.

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