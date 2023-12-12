Опыт Поднебесной

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с высшим руководством China National Electric Engineering Company (CNEEC), в том числе с председателем Совета директоров У Гуйшэном.

Они обсудили перспективы сотрудничества в области строительства гидроэлектростанции и подготовки технико-экономического обоснования будущих проектов. Подчеркнули готовность сторон к установлению долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства.

Также поговорили о строительстве гидроэлектростанции, которая могла бы стать важным источником чистой энергии для республики. Стороны выразили взаимный интерес к этому проекту, поскольку он представляет собой не только экономически выгодное предприятие, но и способствует развитию экологически чистого источника энергии в регионе.

Они также обсудили важные аспекты перехода к зелёной энергетике и устойчивому развитию. Глава Кабмина выразил полную поддержку инициативам, направленным на сокращение выбросов парниковых газов и развитие чистых источников энергии.

У Гуйшэн подчеркнул, что CNEEC рассматривает вопросы экологической устойчивости как приоритетные и готова предоставить передовые технологии и опыт в сфере чистой энергетики для успешной реализации проектов в Кыргызстане.

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