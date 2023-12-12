Город в городе

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией Китайской торговой палаты по международному сотрудничеству в частном секторе экономики во главе с заместителем председателя Люем Янем.
Акылбек Жапаров отметил, что сегодня наши страны активизировали всестороннее сотрудничество во многих сферах, и это, несомненно, говорит о высоких перспективах двустороннего взаимодействия. «Мы рады сотрудничеству с Китайской торговой палатой и реализации достигнутых договорённостей по инвестиционным проектам», — сказал он, предложив также рассмотреть вопрос финансового вложения в энергетическую отрасль, проекты в сфере возобновляемых источников энергии.
Люй Янь в свою очередь выразил готовность развития дальнейшего двустороннего сотрудничества.
На встрече подписано инвестиционное соглашение между Кабинетом министров и OcOO «Кыргызско-Китайский инвестиционный холдинг» о реализации инвестиционного проекта «Евразийский Торгово-логистический комплекс» на сумму свыше $700 млн. В рамках него в Чуйской области создадут торговый город, международно-выставочный центр, центр складского и логистического обеспечения с бондовыми зонами, маркетплейсы крупногабаритного оборудования, жилищные и гостиничные комплексы.
Дата публикации: 15:56, 12-12-2023
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