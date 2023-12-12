Экологическая ответственность

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае.

В своём выступлении Эдиль Байсалов подчеркнул значимость интеграции вопросов климата в учебные программы, а также необходимость повышения осведомлённости общественности о влиянии климатических изменений на глобальном и региональном уровнях.

Он отметил, что образование — ключевой элемент в формировании устойчивого будущего и необходимо для развития культуры экологической ответственности среди молодёжи.

Эдиль Байсалов также провёл ряд двусторонних переговоров с ведущими делегациями государств-участников Конференции. Он рассказал, что по инициативе Президента Садыра Жапарова ООН объявила 2023-2027 годы «Пятилетием действий по развитию горных регионов». Проект нацелен на обеспечение экологической, экономической, продовольственной безопасности страны, повышение климатической устойчивости и сохранение природного наследия.

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