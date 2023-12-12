Обновление юга

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Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров открыл новое здание средней школы им. Ж. Пиримкулова в селе 15 жаш Узгенского района.

В своей речи он отметил, что государство создаёт все условия для сферы образования, и добавил, что учителям необходимо прилагать все усилия, чтобы раскрыть таланты детей. «Школа — не просто здание. Это место, где встречаются профессиональный учитель и одарённый ученик», — сказал глава Кабинета министров.

Акылбек Жапаров добавил, что в 2023-2024 годах по республике построят 205 учебных учреждений, а до конца года сдадут в эксплуатацию 111 зданий.

Отметим, что на возведение средней школы из республиканского бюджета направлено 75 млн сомов. Учреждение рассчитано на 150 ученических мест.

Кроме этого, во время рабочей поездки в Ошскую область Акылбек Жапаров заложил капсулу под строительство детского сада в селе Бий-Мырза Кара-Кулжинского района. На это выделено 62 млн сомов.

Акылбек Жапаров посетил и музей природы при Государственном заповеднике «Кулун-Ата» и ознакомился с его деятельностью. Там 77 экспонатов птиц, а также около 20 видов млекопитающих.

Глава Кабмина также открыл школу в селе Керме-Тоо Кара-Суйского района. На её строительство выделено 83 млн сомов.

Акылбек Жапаров рассказал о проводимых в стране реформах и результатах работы исполнительной ветви власти.

Кроме этого, он ознакомился с ходом строительства 720-местной школы-гимназии имени Раззакова в Оше и интерната имени Терешковой на 700 мест, где поручил соответствующим государственным и местным органам власти завершить строительство в установленные сроки.

Помимо этого, глава Кабмина встретился с активом Кара-Кулжинского района. Он рассказал о проводимых работах и отметил, что борьба с коррупцией, правильное проведение налоговой и таможенной политики способствовали росту экономики страны, в результате чего в государстве ведётся строительство различных объектов. «Только в Кара-Кулжинском районе за три года отремонтировано 15 социальных объектов, шесть школ, детский сад, спортивный зал, два объекта водоснабжения. В селе Кайын-Талаа строится учебное учреждение на 275 мест, в сёлах Бий-Мырза и Жийде возведут детские сады, а в селе 1 Мая завершаются работы в спортзале», — сказал Акылбек Жапаров.

Также председатель Кабинета министров дал поручения руководителям государственных органов. Так, министру транспорта и коммуникаций велел обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в зимний период по автодороге Кара-Кулжа — Алайкуу. Руководству Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в следующем году завершить строительство трёх аварийных школ в Кара-Кулжинском районе. Руководителям местных органов власти, в том числе работникам социальных служб, активизировать работу по предоставлению адресной помощи нуждающимся семьям.

Он напомнил сотрудникам налоговых органов, что в случае фактов вымогательства денег у простых торговцев примут строгие меры.

Далее глава Кабинета министров встретился с жителями долины Алай-Куу. Люди рассказали об имеющихся транспортных проблемах и отсутствии противопожарной техники.

Акылбек Жапаров отметил, что Министерство чрезвычайных ситуаций выделит специальную противопожарную технику в Алай-Куу. Он также поручил соответствующему ведомству открыть дорожное ремонтное учреждение по автодороге Кара-Кулжа — Алайкуу.

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