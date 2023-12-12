Дипломатическая прикосновенность

Зарубежные поездки первых лиц государства, подготовка разносторонних договоров, защита прав граждан страны, находящихся за границей, переговоры в сложных условиях и по самым непредвиденным вопросам — это лишь небольшая часть работы дипломатической службы. Причём здесь не допускается даже самая маленькая ошибка. Ведь даже нелепая случайность может спровоцировать международный скандал.

На высшем уровне

Недавно наше внешнеполитическое ведомство подвело итоги уходящего года. Для Министерства иностранных дел, по словам его главы Жээнбека Кулубаева, этот год оказался сложным и насыщенным.

Чтобы иметь хотя бы небольшое представление о дипломатической кухне, «СК» расскажет о некоторых нюансах подготовки только одного визита высокого уровня за рубеж.

На согласование каждой детали уходит порой несколько недель. Предусмотреть надо всё. В первую очередь — обеспечение беспрецедентных мер безопасности. Это проверка всех (даже кажущихся на первых взгляд) мелочей. И начинается всё чуть ли не за месяц, а то и раньше.

Выступление Президента, главы Кабмина или спикера парламента на какой-либо международной площадке рассчитывается почти до минуты. Также важно согласование дресс-кода, а значит — уточнение статуса визита. Это может быть официальная беседа или встреча без галстуков. Много внимания уделяется рассадке гостей, транспортировке, организации трапез, переводу. Уточнение меню — это вообще отдельная история. Под пристальным вниманием всё: начиная от сервировки стола и заканчивая вкусовыми предпочтениями каждого гостя. Под особым контролем — общение с представителями СМИ.

Ответственный подход к выбору сувениров, которые должны отвечать определённым требованиям. Например, ни в коем случае не задевать национальные или религиозные чувства того, кому он предназначался. В то же время подарок необходимо красиво и со вкусом оформить и учесть его стоимость. Она должна быть разумной, дабы не поставить лицо, которому преподносится сувенир, в неловкое положение. В то же время презенты должны соответствовать уровню одаряемого, а также обычаям страны пребывания.

В этом году у Президента Садыра Жапарова состоялось два государственных и три официальных визита в Венгрию, Россию, Китай, Монголию и Японию, а также 17 рабочих — в Турцию, Россию, Казахстан, КНР, Саудовскую Аравию, Венгрию, Таджикистан, США, ФРГ, Узбекистан, Францию, Беларусь, Азербайджан и Объединённые Арабские Эмираты. В общей сложности 22.

— Во время встреч достигнуты договорённости по развитию и расширению политических, торгово-экономических связей, вопросам безопасности и военного сотрудничества, водно-энергетической и инфраструктурной областях, в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и культуры, — сообщил министр.

Чуть меньше за границу выезжал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров. Он посетил Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, США, Россию, СУАР, Армению, ФРГ и Великобританию. Он встречался с представителями ведущих компаний, заинтересованными инвестиционными возможностями нашей страны.

Одиннадцать раз побывал за рубежом спикер парламента Нурланбек Шакиев. Он посетил Казахстан, Азербайджан, Корею, Россию, Беларусь, Турцию и Узбекистан.

Ещё более напряжённый график работы у дипломатов во время пребывания в стране международных делегаций. Таких в этом году было 86. На принимающую страну ложится громадный груз ответственности — начиная от обеспечения безопасности и заканчивая выполнением особых поручений или просто личных просьб гостей.

Напомним, в этом году мы председательствовали в Содружестве независимых государств. В связи с этим проходило много различных мероприятий, включая переговоры на высшем уровне. К этому нужно прибавить ряд встреч в формате ЕАЭС и других интеграционных площадках.

Кроме организации визитов высокого уровня в компетенцию МИДа входит работа над различного рода международными документами. В этом году их подготовлено 589. Бывает, что на согласование одного такого акта уходят годы. Пример абсолютного рекорда по времени согласования — Генеральное соглашение «По торговле услугами в странах Евразийского экономического союза», которое длилось 11 лет. Его подписали в этом году.

Помощь всегда и везде

Особо остановился глава МИДа на работе подразделений внешнеполитического ведомства за рубежом. Жээнбек Кулубаев с присущей ему дипломатичностью рассказал о том, как его подчинённые защищают права кыргызстанцев, живущих в других странах.

Затронул министр и такую деликатную тему, как возможная вербовка наших граждан для участия в боевых действиях, и, в частности, в специальной военной операции (СВО) в Украине.

— Действительно такие факты были, и наши граждане находились в зоне конфликта и даже погибли там, но это единичные случаи, — заверил он. — Кабинет министров проинформировал правительство Российской Федерации, что наши граждане не имеют права участвовать в каких-либо войсковых операциях, и они не могут быть мобилизованы, поскольку не граждане России. И всё же посольство через национальные диаспоры постоянно проводит работу в этом направлении. Хочу особо подчеркнуть, что в случае участия кыргызстанцев в СВО в их отношении будут приниматься меры по линии правоохранительных органов.

Под пристальным вниманием дипломатов — судьба соотечественников, находящихся за рубежом в местах лишения свободы. По словам Жээнбека Кулубаева, люди получают всю необходимую помощь, в том числе и юридическую.

Ещё один вопрос, который прокомментировал министр, — соблюдение санкций, введённых США и странами Евросоюза в отношении России после начала СВО.

— Мы по возможности их придерживаемся, но торговля есть торговля, и надо учитывать, что Россия — наш основной партнёр, — пояснил Жээнбек Кулубаев. — Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут каким-либо образом касаться военной отрасли РФ, но отследить это бывает не всегда возможно.

При этом глава МИД КР напомнил, что республика выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

Своих в беде не бросаем

Были в этом году у МИДа несколько особых операций. Две из них — крайне сложные.

Первая — гуманитарная миссия «Айкол», в ходе которой кыргызстанцы, находившиеся в сирийских лагерях, смогли вернуться домой. Начиная с февраля и по сентябрь этого года из зон боевых действий удалось вывезли более 220 человек.

В минувшую субботу из Сирии доставили ещё 65 детей и 31 женщину.

«Кыргызская сторона выражает особую благодарность правительству Соединённых Штатов Америки за оказанную всемерную помощь в проведении специальной операции и логистической поддержки для успешной реализации этого гуманитарного процесса, а также Детскому фонду Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) и Международному комитету Красного Креста за содействие в проведении четвёртой крупной кампании по репатриации оставшихся в трудной жизненной ситуации граждан», — говорилось в официальном сообщении МИД.

Для выполнения второй миссии потребовалась максимальная собранность, деликатность и осторожность. Речь шла об оказании помощи этническим кыргызам, проживающим на севере Афганистана, где в августе 2021 года к власти пришло движение «Талибан», которое во многих странах, и в нашей в том числе, считается запрещённым.

— Мне пока сложно сказать, как будут развиваться наши дальнейшие дипломатические отношения с новыми властями этой страны, но могу добавить, что в Кабуле работает наше посольство, а в Бишкеке в диппредставительстве Афганистана есть офицер для связи, — пояснил Жээнбек Кулубаев. — В этом году нам удалось оказать гуманитарную помощь этническим кыргызам, проживающим в этой стране. Когда мы обратились с этой просьбой к представителям властей, никаких препятствий нам чинить не стали.

В конце сентября и начале октября 2023 года на Большой и Малый Памир Афганистана наша страна доставила 95 тонн продуктов первой необходимости и лекарства. Их передала жителям экспедиция КР при помощи посольства в Кабуле в рамках ежегодной государственной программы по содействию этническим кыргызам в Афганистане.

Более того, делегация договорилась с местными властями о дальнейшем безопасном проживании этих граждан в стране и их свободному передвижению.

Любовь БОРИСЕНКО.

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