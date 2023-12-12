Передали эстафету

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев в качестве председателя провёл сотое юбилейное заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве.

Рассмотрено 12 вопросов и документов с учётом информационно-аналитического блока. В частности, Совет принял Концепцию сотрудничества государств — участников СНГ в сфере энергетики до 2035 года и План первоочередных мероприятий по её реализации.

Кроме этого, представлены отчёт Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в 2018-2022 годах и План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств СНГ, до 2030 года.

Также главы делегаций обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам экономического развития.

Первый зампред Кабмина в своём выступлении отметил, что за 24 года своей деятельности Совет внёс значительный вклад в развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества на пространстве Содружества. «Решались сложнейшие проблемы в различных отраслях экономики, настраивались механизмы многостороннего взаимодействия, разрабатывались документы стратегического и концептуального уровня. На юбилейном заседании хотелось бы отметить, что всего Экономическим советом рассмотрено свыше 1 600 вопросов интеграционной проблематики. Среди важнейших подготовленных документов — Стратегии экономического развития до 2020 и до 2030 годов, Договор о зоне свободной торговли, Перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы. В рамках председательства Кыргызстана принято важнейшее Соглашение о свободной торговле услугами, межгосударственные программы инновационного сотрудничества до 2020 и до 2030 годов», — сказал Адылбек Касымалиев.

В завершение первый зампред Кабмина передал председательство в Экономическом совете СНГ в 2024 году заместителю председателя правительства России Алексею Оверчуку. «Мы можем отметить, что реализация экономической повестки председательства Кыргызстана в Содружестве Независимых Государств завершена, практически все запланированные на 2023 год мероприятия выполнены», — заключил Адылбек Касымалиев.

По итогам заседания подписан ряд документов: «Обмен мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в СНГ»; «О проекте Плана действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств — участников СНГ, до 2030 года»; «О проведении очередного заседания Экономического совета СНГ»; «О проектах Концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года и Плана первоочередных мероприятий по её реализации»; «О деятельности Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в 2018-2022 годах»; «О препятствиях во взаимной торговле в СНГ и рекомендациях по их устранению»; «О проекте Перечня мероприятий на 2024-2030 годы в сфере противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности по сопровождению этапов реализации Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года»; «О Программе научных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке на 2024-2026 годы»; «Об учреждении базовых организаций государств — участников Содружества Независимых Государств»; «О сметах расходов на создание и развитие объединённой системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств на 2024 год»; «О смете доходов и расходов по внебюджетным средствам Межгосударственного статистического комитета Содружества на 2024 год»; «Об информационно-аналитических и справочных материалах».

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