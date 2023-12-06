Встречи министра Кулубаева

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Нидерландов в Кыргызской Республике Николааса Схермерса.

Министр поздравил Николааса Схермерса с началом дипломатической миссии в Кыргызстане и пожелал успешной деятельности во благо развития двусторонних отношений между двумя странами.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, отметив важность укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества и договорно-правовой базы.

В завершение встречи стороны подписали Соглашение между Кыргызской Республикой и Королевством Нидерландов об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Жээнбек Кулубаев принял и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Кыргызстане Армена Гевондяна.

Состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам двустороннего кыргызско-армянского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, обсуждены вопросы организации взаимных визитов на различных уровнях, проведения очередного заседания межправительственной кыргызско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также сотрудничества в рамках региональных интеграционных объединений и международных организаций.

В завершение встречи стороны выразили готовность к продолжению активного взаимодействия по всем спектрам кыргызско-армянского сотрудничества.

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева.

Стороны обсудили вопросы реализации итогов Десятого Саммита глав государств-членов ОТГ, состоявшегося в Астане в ноябре нынешнего года, а также текущие вопросы повестки дня Организации в различных сферах сотрудничества, в том числе по проведению ряда мероприятий в Кыргызстане.

Генеральный секретарь рассказал о предварительных итогах деятельности Организации в 2023 году, а также о планах работы на ближайший период.

Жээнбек Кулубаев обратил особое внимание на необходимость скоординированного взаимодействия для своевременной и полноценной подготовки и проведения запланированных на территории Кыргызстана отраслевых мероприятий, а также 11-го Саммита глав государств -членов ОТГ в 2024 году. В завершение встречи стороны договорились поддерживать дальнейшие тесные контакты между внешнеполитическим ведомством страны и Секретариатом ОТГ.

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