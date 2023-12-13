Кадыр КОШАЛИЕВ: «Народ — источник власти»

Уже в эту пятницу состоится второй Народный курултай. Соответствующий Указ подписан Президентом Садыром Жапаровым. На нём открыто обсудят различные вопросы общественного и государственного развития, пройдёт обмен мнениями и идеями, разработают и представят в государственные органы стратегии бизнес-направления (концепции), программы и законопроекты.

В преддверии важного события для внутриполитического развития страны мы поговорили с председателем общества «Кыргызский путь», членом оргкомитета Собрания народных представителей Кадыром Кошалиевым.

По его словам, Народный курултай — своего рода мост между властью и народом, а также беспристрастная, объединяющая площадка, позволяющая вести эффективный диалог между всеми этническими группами, гражданским обществом и представителями различных конфессий, проживающих в стране. Она нацелена на решение реальных и актуальных вопросов.

В общественном собрании могут участвовать только избранные местными сообществами делегаты. В этом году их будет 700 человек (в прошлом — 1074). Среди них 640 делегатов, представляющих регионы республики, 30 — этнические группы и ещё столько же — трудовые мигранты за рубежом. Более 500 делегатов имеют высшее образование, 200 — среднее, 13% — это молодёжь, 20% — женщины, ещё 75 человек — представители разных национальностей. Также на нём будут депутаты Жогорку Кенеша, члены Кабмина, представители госорганов и местных властей.

«Народный курултай в нынешнюю эпоху глобализации — великая сила для укрепления государственности на ценном пути наших предков, а также помогающая сохранить национальную идентичность, устранить такие современные вызовы, как разногласия севера и юга, нетрадиционные религиозные течения», — отметил К. Кошалиев.

Все решения Собрания народных представителей принимаются открытым голосованием и носят императивный характер. Делегаты конгресса не имеют права вмешиваться в повседневную работу органов государственной власти, не обладают иммунитетом или другими особыми правами. Полномочия мандата действуют в полной мере только на заседаниях, а в остальных случаях это позиция наблюдателя.

В повестке дня — послание Президента к народу, выступление председателя Кабмина, торага Жогорку Кенеша, избрание постоянно действующего секретариата, а также 130 делегатов озвучат острые проблемы регионов.

По его словам, в последнее время страна уверенно возвращается в правовое русло. Особенность второго собрания в том, что оно пройдёт на основе подписанного конституционного Закона «О Народном курултае». В связи с вступлением его в силу прекращены полномочия делегатов предыдущего собрания.

«15 лет мы боролись за принятие данного закона и в этом году достигли цели. Однако делегатами поднимается вопрос об усовершенствовании документа, и, скорее всего, этот вопрос также окажется в повестке дня», — отметил Кадыр Кошалиев.

Он добавил, что Курултай — нейтральная площадка, на которой представители и народ рассмотрят вектор внутреннего и внешнего развития страны. Каждому будет дана возможность высказаться и озвучить свои рекомендации. Также при организации второго народного собрания учтены все замечания прошлого.

«Народное собрание — феноменальное явление, способное поднять национальное сознание, сформировать его и направить разум и дух народа к единой великой цели. Прежде всего Курултай — духовный институт, призывающий людей к ответственности! Он искоренит коррупцию и откроет путь к построению справедливого и чистого общества! Если Народный курултай со своими полномочиями не найдёт своего места в системе общественного и политического управления, то написанная в Конституции статья «Народ — источник власти» не будет работать должным образом. Народ придёт к единству, а страна пойдёт по пути развития», — заключил Кадыр Кошалиев.

Аида ШИРИНОВА.

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