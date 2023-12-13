Цифровая трансформация школы

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в совещании по обсуждению реализации Закона «Об образовании».

В своей речи он отметил, что во всём мире меняется концепция образования. Сегодня учителю необходимо направлять ученика, исходя из его талантов, применяя индивидуальный подход. Показывать ресурсы, где искать информацию, и, самое главное, как её обрабатывать и генерировать новые знания. «Поэтому Кабмин начинает поэтапно цифровую трансформацию школы. Сначала каждому педагогу выдадим ноутбук. Они должны вновь стать самыми продвинутыми людьми в каждом селе и городе. Наши учителя могут сами получить доступ к знаниям и заняться самообразованием. В следующие годы ноутбук получит уже каждый ученик. Необходимо создать среду, где наши дети станут самостоятельно получать и осваивать новые знания», — сказал он.

Глава Кабмина добавил, что учебники по точным наукам STEM планируется выпускать на основе пособий Кембриджа и Оксфорда. Президентский лицей «Акылман» уже полностью учится по этой системе.

Акылбек Жапаров отметил, что Президент, Жогорку Кенеш, Кабинет министров привержены принятию системных решений в сфере образования в кратчайшие сроки. «Весной запустили правительственные акселераторы, отменили лицензирование при открытии детских садов, создали условия для их создания в жилых помещениях, пересмотрели санитарные и другие нормы для эффективного использования зданий. В следующем году мы распространим эту практику по всей республике», — сказал он.

Отметим, в новом Законе «Об образовании» учтены мнения Кабинета министров, депутатов Жогорку Кенеша и гражданского общества.

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