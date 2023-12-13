Дружба с Европой

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал
в конференции, посвящённой 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека в Париже.
На мероприятие приехали ведущие политики, члены французского правительства, представители международных организаций, несколько лауреатов Нобелевской премии мира, а также руководители ведущих правозащитных организаций Европы и мира.
В рамках конференции Эдиль Байсалов провёл ряд важных встреч и переговоров, которые направлены на укрепление международного сотрудничества в области прав человека и обмен опытом в этой сфере.
Кроме того, Эдиль Байсалов встретился с министром иностранных дел Франции Катрин Колонн. Они обсудили дальнейшее углубление двусторонних отношений.
Также он провёл переговоры с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Шинасом. Они отметили высокий уровень отношений между странами, а также обозначили важность итогов двусторонних и межрегиональных мероприятий. Особое внимание уделено укреплению торгово-экономических отношений и транспортной взаимосвязанности.
Эдиль Байсалов рассказал о проводимых реформах, социально-экономическом развитии, принимаемых мерах по достижению Целей устойчивого развития. Он предложил укрепить взаимодействие в области адаптации к изменению климата в рамках пятилетки действий по горному устойчивому развитию.
По итогам стороны отметили необходимость тесной работы по расширению и укреплению сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом во всех областях.
Дата публикации: 15:57, 13-12-2023
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