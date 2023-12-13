Дружба с Европой

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал

в конференции, посвящённой 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека в Париже.

На мероприятие приехали ведущие политики, члены французского правительства, представители международных организаций, несколько лауреатов Нобелевской премии мира, а также руководители ведущих правозащитных организаций Европы и мира.

В рамках конференции Эдиль Байсалов провёл ряд важных встреч и переговоров, которые направлены на укрепление международного сотрудничества в области прав человека и обмен опытом в этой сфере.

Кроме того, Эдиль Байсалов встретился с министром иностранных дел Франции Катрин Колонн. Они обсудили дальнейшее углубление двусторонних отношений.

Также он провёл переговоры с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Шинасом. Они отметили высокий уровень отношений между странами, а также обозначили важность итогов двусторонних и межрегиональных мероприятий. Особое внимание уделено укреплению торгово-экономических отношений и транспортной взаимосвязанности.

Эдиль Байсалов рассказал о проводимых реформах, социально-экономическом развитии, принимаемых мерах по достижению Целей устойчивого развития. Он предложил укрепить взаимодействие в области адаптации к изменению климата в рамках пятилетки действий по горному устойчивому развитию.

По итогам стороны отметили необходимость тесной работы по расширению и укреплению сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом во всех областях.

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