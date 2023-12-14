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Новый завод в столице


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров открыл в Бишкеке предприятие ОсОО «ИФА» по производству санитарно-гигиенических бумажных изделий.

 

Выступая на церемонии, он сказал, что за последние 5 лет увеличился объём импорта бумажной продукции в Кыргызстан. За девять месяцев в страну ввезено 3,9 тыс. тонн на $3,4 млн. «С открытием предприятий по производству экологически чистой и отвечающей необходимым требованиям продукции появляется возможность снизить уровень импортозависимости», — заявил Акылбек Жапаров.

 

Отметим, что между Кыргызско-Российским фондом развития и ОсОО «ИФА» заключён договор на открытие завода на сумму $3,2 млн. Предприятие производит 25 тонн продукции в сутки, создано 125 рабочих мест.

 

Завершая своё выступление, Акылбек Жапаров заявил, что реализация проекта укрепит торгово-экономические отношения с Россией, так как 70% сырья — макулатуры — поступает из этой страны.

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Дата публикации: 15:54, 14-12-2023

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