Новый завод в столице

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров открыл в Бишкеке предприятие ОсОО «ИФА» по производству санитарно-гигиенических бумажных изделий.



Выступая на церемонии, он сказал, что за последние 5 лет увеличился объём импорта бумажной продукции в Кыргызстан. За девять месяцев в страну ввезено 3,9 тыс. тонн на $3,4 млн. «С открытием предприятий по производству экологически чистой и отвечающей необходимым требованиям продукции появляется возможность снизить уровень импортозависимости», — заявил Акылбек Жапаров.

Отметим, что между Кыргызско-Российским фондом развития и ОсОО «ИФА» заключён договор на открытие завода на сумму $3,2 млн. Предприятие производит 25 тонн продукции в сутки, создано 125 рабочих мест.

Завершая своё выступление, Акылбек Жапаров заявил, что реализация проекта укрепит торгово-экономические отношения с Россией, так как 70% сырья — макулатуры — поступает из этой страны.

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