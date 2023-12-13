Финансирование приносит свои плоды

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров во время рабочей поездки в Чуйскую область открыл завод по заморозке фруктов и овощей на базе торгово-логистического центра ОсОО «Кыргызпродукцентр» в Московском районе.

Выступая на церемонии, он отметил, что каждое новое предприятие имеет большое значение для государства, в особенности в сфере сельского хозяйства, промышленном секторе, которые являются драйверами экономики. Акылбек Жапаров добавил, что благодаря росту промышленного сектора валовой внутренний продукт страны достиг одного трлн сомов. «Без инвестирования в экономику развития не будет. Чтобы встать на быстрый путь развития, мы поставили перед собой цели по пре-доставлению финансовой поддержки существующим малым предприятиям. Эта задача начала реализовываться. Мы внедрили в экономику инструменты развития. Укрепили государственные банки, увеличили финансирование через специальные фонды. Сегодня эта работа начала приносить свои плоды», — сказал Акылбек Жапаров.

Председатель Кабмина сообщил, что Кыргызско-Российский фонд развития выделил $4 млн на открытие завода по заморозке свежих фруктов и овощей. «Следует отметить, что организация за девять лет стала одним из катализаторов модернизации и развития экономики нашей страны благодаря финансированию крупных инфраструктурных проектов. Всего фондом профинансировано 3368 проектов на сумму $589 млн 889 тыс. Из них 56% приходится на сельскохозяйственный сектор», — сказал он.

По словам Акылбека Жапарова, для развития аграрного сектора за два года объём финансирования достиг 43,1 млрд сомов. Из них на поддержку агропромышленных кластеров выдано в общей сложности 17 млрд сомов на льготные кредиты. Для продовольственной безопасности и увеличения экспорта создано 16 кластеров. «Завод, который мы открыли вместе с вами, — первый агрегатор кластера «Овощи». Пусть таких добросовестных предпринимателей станет больше», — заключил Акылбек Жапаров.

Отметим, что предприятие по заморозке фруктов и овощей по технологии IQF создаётся в Кыргызстане впервые. Логистический склад вмещает 4 тысячи тонн фруктов и овощей, а предприятие закупает продукцию у более чем одной тысячи фермеров по всей стране.

Также Акылбек Жапаров во время поездки открыл социальный городок для малообеспеченных граждан в селе Крупская Московского района. Он поздравил жителей с обретением нового жилья. «Глава государства Садыр Жапаров, встретившись с предпринимателями рынка «Дордой», сказал, что «наша цель — быстро поставить на ноги простых торговцев, которые не могут выбраться из бедности, и довести их до уровня среднебогатых». Конечно, не все становятся продавцами. Президент работает над тем, чтобы помочь нашему народу всеми возможными способами. Несмотря на тяжёлые времена, кыргызстанцы не теряют надежды на лучшее», — сказал Акылбек Жапаров.

Председатель Кабмина также сообщил, что для поддержки малообеспеченных семей государство выделяет им по 100 тыс. сомов безвозвратно, а тем, кто успешно продолжает деятельность, планируется ещё раз выдать по 200 тыс. сомов. «Пенсии, пособия, заработные платы мы станем повышать каждый год, если сможем. Мы никого не оставим», — сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, что строительство социального городка осуществлялось общественным благотворительным фондом ИТАР (ETHAR). Ключи от домов получили 28 семей. Местными органами власти выделено более одного га земли. В ближайшее время там построят швейный цех и фельдшерско-акушерский пункт.

Помимо этого, Акылбек Жапаров заложил капсулу под строительство завода по производству окон ОсОО «Гласлэнд компани». В своей речи он отметил, что государство создаёт благоприятные экономические условия для ведения бизнеса в Кыргызстане. «За последние три года через фонды и банки мы вложили крупные суммы в более тысячи заводов, фабрик, предприятий. Это открыло новые возможности для предпринимателей. Мы обязательно должны поддерживать импортозамещающее и экспортоориентированное производство. Это положительно скажется на макроэкономических показателях, доходах бюджета», — сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, что Кыргызско-Российский фонд развития подписал соглашение о предоставлении ОсОО «Гласлэнд компани» финансовой поддержки в размере $5,3 млн на строительство нового завода по производству окон. При полном запуске предприятия появится 300 рабочих мест.

Также во время рабочей поездки глава Кабмина ознакомился с ходом строительства ряда производственных предприятий. В частности, он посетил стройплощадку цементного завода ОсОО «Терек-Таш». Кыргызско-Российский фонд развития выделил на это $45 млн. С вводом нового предприятия сумма налоговых платежей составит 700-800 млн сомов в год, а 650 человек найдут работу. Ожидается, что объём торгового оборота между Кыргызстаном и Россией, и государствами, входящими в ЕАЭС, составит более $8 млн в год.

Глава Кабмина ознакомился с ходом строительства табачного завода ОсОО «Борбор Азия — Тамеки» в Токмоке. Работы планируется завершить к весне. Продукция станет экспортироваться. Предполагается создание двух тысяч рабочих мест для местных жителей.

Также он осмотрел стройку завода по производству керамической плитки ОсОО «Асылташ плюс» в Ысык-Атинском районе. Предприятие обеспечит работой 220 человек. Компания станет производить 3 млн м2 плитки в год. На реализацию проекта Кыргызско-Российский фонд развития выделил $25 млн.

Для расширения деятельности предприятия Кыргызско-Российский фонд развития выделил $1,5 млн. С момента реализации проекта сумма государственных выплат в год составит свыше 3 млн сомов, а количество рабочих мест достигнет 30. Ожидается, что 50% произведенной продукции станет экспортироваться в Россию, Узбекистан и Казахстан.

Акылбек Жапаров ознакомился и с деятельностью фабрики по производству тканей ОсОО «Текстиль Транс» в Чуйском районе. Для увеличения производственных мощностей Кыргызско-Российский фонд развития выделил в общей сложности в два этапа около $16,7 млн. Сейчас производится 25 тонн тканей в сутки, а после полной реализации проекта цифра увеличится ещё на 10 тысяч тонн. Рабочими местами обеспечены 134 человека. В бюджет государства поступает $1,8 млн в год.

Акылбек Жапаров посетил крестьянское хозяйство «Жар-птица» в Ысык-Атинском районе. Между предприятием и Кыргызско-Российским фондом развития заключён договор на $1,2 млн. Если проект реализуют в полном объёме, то компания станет производить

40 млн яиц в год, а количество новых рабочих мест достигнет 25.

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