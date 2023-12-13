Начинаем развитие с Баткена

Президент Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Баткенскую область принял участие в церемонии открытия новой школы в селе Ак-Сай Баткенского района.



Одновременно в онлайн-формате с участием главы государства состоялось открытие ряда социальных объектов в данном регионе. Садыр Жапаров поздравил с этим значимым событием, как открытие школы имени Бусурманкула Ходжаева и ряда других социальных объектов в Баткенской области. Он подчеркнул, что под девизом: «Кыргызстан начинается с Баткена, если Баткен начнёт развиваться, то и страна в целом станет развиваться» — государство взяло развитие всей Баткенской области в качестве приоритета и решило провести большую работу. Президент выразил уверенность, что из этих стен школы выйдут такие же выдающиеся люди, как Абдыкадыр Орозбеков, Мурат Салихов, Исхак Раззаков, Абсамат Масалиев, внёсшие большой вклад в становление государственности.

«С течением времени мы всё больше ощущаем ценность нашего Баткена. Прошедшие события ясно и наглядно показали, насколько важна безопасность регионов, особенно приграничных районов, для мира государства и развития страны. Именно поэтому укрепление границ самого отдалённого, стратегически важного региона страны, всестороннее его развитие — наш главный приоритет, и мы концентрируем на этом всё своё внимание. Я буду рад, даже если в Баткене будет хоть небольшой успех. Сегодня мы открываем два совершенно новых села. В рамках восстановительных мероприятий после трагических событий разработан генеральный план сёл Капчыгай и Достук Баткенского района, а на месте разрушенных домов построены и переданы владельцам построенные новые жилища с современными условиями. Всё это происходит благодаря вашей поддержке и доверию к стране. Доверие народа к власти и забота властей о народе — это гармоничный шаг к развитию. Сегодня помимо двух сёл мы собираемся открыть около 30 социальных объектов по всей Баткенской области», — подчеркнул Садыр Жапаров и добавил, что из них открываются восемь школ, четыре детских сада, четыре ФАПа, один общемедицинский пункт, здание правления ГКНБ, один спортивный зал, один музей, одиннадцать скважин, два швейных цеха, одно ирригационное сооружение и одно предприятие по производству строительных материалов.

«Конечно, за последние два года нам пришлось пережить тяжёлые испытания. Трагические события, произошедшие на границе, не следует забывать. В приграничном конфликте погибли наши солдаты, погибли даже простые граждане — мы понесли невосполнимую утрату. Да, таким образом дома и имущество компенсированы и восстановлены. Однако невозможно компенсировать боль в сердцах наших граждан, потерявших своих близких. Мужество наших граждан, погибших, защищая Родину, мы никогда не забудем! Настоящие герои нашего народа, их родственники и граждане, пострадавшие в ходе инцидента, всегда будут под контролем государства. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность героическому народу Баткена — крепости на границах Родины.

Сегодня приграничные сёла Лейлекского и Баткенского районов восстановлены. Мы своевременно, качественно, с соблюдением всех необходимых условий восстановили 417 домов и заселили пострадавших граждан в новые жилища. Здесь разрушены не только жилые дома, но и ряд социальных объектов: школы, детские сады, административные здания», — отметил Садыр Жапаров, сказав, что ежегодно из республиканского бюджета на развитие Баткенской области предусмотрено 500 миллионов сомов. На сегодня 500 млн сомов полностью переведены на счёт Баткенской области. Если раньше особый статус на границе имели 62 села, то сегодня их число достигло 92. С 1 марта 2022 года жителям села, получившего особый статус, дополнительно выплачивается 1000 сомов за каждого ребёнка в семье льготников. К пенсиям местных жителей, проживающих на границе, добавили две тысячи сомов. Упростился ряд услуг в сфере здравоохранения, внутренних дел, налогообложения.

«Фактически Баткенская область, граничащая с двумя странами, — это особая стратегическая территория, поэтому здесь создаются благоприятные условия для постоянного проживания населения. Мы прекрасно знаем, что безопасность в регионе имеет для страны особое значение. В этом направлении, как вы знаете, мы пытаемся решить пограничный вопрос дипломатическим путём. Также постоянно работает межправительственная комиссия по делимитации и демаркации границ. Надеемся, что наступит день, когда вопрос наших границ мы решим. Самое главное, что у нас независимая страна, у нас есть народ, несущий флаг справедливости, у нас глубокая история», — добавил глава государства и отметил, что гражданам, пострадавшим в результате приграничных инцидентов, владельцам сгоревших и нуждающихся в капитальном ремонте домов в полном объёме выплачено 200 тысяч сомов. Также 124 домовладельцам, нуждавшимся в очередном ремонте, выплачены компенсации в размере до 100 тысяч сомов. В виде денежной компенсации 135 миллионов 554 тысячи сомов выплачено 678 гражданам, у которых в результате происшествия погибли или сгорели автомобили или домашний скот. Кроме того, 210 пострадавшим частным предпринимателям оказана финансовая помощь в размере 300 тысяч сомов на общую сумму 63 млн сомов, 197 млн 500 тысяч сомов — 208 предпринимателям в виде льготных кредитов. Садыр Жапаров рассказал, что в 2023 году за счёт республиканского бюджета в Баткенской области удалось заасфальтировать 48,8 км дорог. Построено 38,6 км новых дорог.

Для строительства и содержания дорог предоставлено 20 единиц спецтехники. Президент отметил, что для строительства социально значимых объектов по 46 объектам из титульного списка в 2023 году предусмотрено 427 миллионов сомов. В частности, 32 школы, два учреждения здравоохранения, два учреждения культуры, 6 объектов водоснабжения чистой водой. Он сообщил, что планируется капитальный ремонт четырёх частных жилых домов. Если в этом году планируется сдать 21 объект, то большая часть из них открывается сегодня. Также в регионе построен и введён в эксплуатацию ряд военных объектов. Началась реализация масштабных проектов, направленных на развитие сельского хозяйства. Восемь крупных проектов в Баткенской области включено в государственную программу развития водного хозяйства, на сегодня реализовано три проекта и один проект находится на стадии реализации.

На оросительную сеть Баткена из общереспубликанского бюджета потрачен 1 млрд 444 млн сомов. Согласно договорённостям, достигнутым со Всемирным банком, для Баткенской области предусмотрено финансирование в размере 50 млн долларов США. В завершение своего выступления Президент Садыр Жапаров заявил, что государственная поддержка, направленная на обеспечение безопасности, улучшение инфраструктуры и всестороннее развитие Баткенской области, продолжится, потому что Кыргызстан начинается с Баткена.

Далее глава государства осмотрел здание новой школы, рассчитанной на 275 мест. Ему показали учебные классы, спортивный зал, столовую, библиотеку и другие помещения.

Далее Президент принял участие в открытии нового здания больницы в селе Самаркандек Баткенского района. Для разрешения социальных проблем по поручению главы государства поставлена задача построить новую больницу. Из Фонда Президента предусмотрено 97,5 млн сомов. Данное медицинское учреждение рассчитано на 75 мест. В настоящее время больница полностью достроена и оборудована мебелью. Глава государства считает важным сдачу в эксплуатацию данного медицинского учреждения, поскольку местное население сможет обращаться в больницу для получения качественных медицинских услуг. Садыр Жапаров сказал, что за последнее время укреплена материально-техническая база медицинских учреждений в Баткенской области. Государство делает всё для повышения эффективности предоставления услуг здравоохранения. При ознакомлении с новым зданием больницы глава государства встретился с местными жителями, с которыми поговорил о различных волнующих их вопросах и поручил профильным государственным органам решить их. Здесь же на территории больницы Президент Садыр Жапаров посадил дерево.

В сёлах Капчыгай и Достук Президент ознакомился с состоянием новых жилых домов, построенных вместо разрушенных во время трагических событий в регионе. Дома и социальные объекты в этих сёлах разрушены во время вооружённого конфликта, произошедшего в сентябре 2022 года. Ранее Садыр Жапаров подписал указ о дополнительных мерах по восстановлению отдельных населённых пунктов Баткенского района Баткенской области. Так, в целях полного восстановления населённых пунктов Капчыгай и Достук, а также создания необходимых и равных условий для жизнедеятельности их жителей, пострадавших в результате вооружённого конфликта, полностью снесены индивидуальные жилые дома, расположенные в этих сёлах, вне зависимости от наличия либо отсутствия повреждений. Глава государства, ознакомившись с инфраструктурой сёл, зашёл в новые дома некоторых из местных жителей, чтобы лично убедиться в наличии всех условий для комфортного проживания. Ему рассказали об обеспечении этих сёл чистой питьевой водой и проложенном асфальте, тротуарах, установленном уличном освещении.

Садыр Жапаров в селе Достук осмотрел построенные и восстановленные социальные объекты, в частности, школу, фельдшерско-акушерский пункт, футбольное поле, бассейн. Также он побывал в теплице одного из местных жителей, где выращиваются огурцы, и продегустировал их на вкус. При посещении населённых пунктов Капчыгай и Достук глава государства пообщался с местными жителями, поинтересовался их насущными вопросами, а также поговорил со старейшинами сёл. Местные жители поблагодарили Президента Садыра Жапарова за оперативное решение вопросов восстановления социальной инфраструктуры в их сёлах.

Следующим объектом стало новое здание Управления Государственного комитета национальной безопасности по данной области. Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что новое здание и улучшенные условия для сотрудников органов безопасности, несомненно, сыграют ключевую роль в достижении масштабных успехов и новых свершений в работе. Президент подчеркнул, что создание и развитие Управления ГКНБ по Баткенской области — это плод и пример добросовестного служения сотрудников. В качестве доказательства этого Президент вкратце озвучил подвиги сотрудников органов национальной безопасности.

Садыр Жапаров рассказал, что в 1999-2000 годах боевики Узбекского исламского движения из Афганистана пытались проникнуть в Узбекистан через Баткенскую область и Таджикистан. Тогда Вооружённые силы Кыргызстана героически выполнили свой долг, противостояли боевикам. Аналогичный случай повторился в 2006 году, когда на территорию Баткенской области вторглись вооружённые боевики международной террористической организации из Таджикистана. В то время также в результате специальной антитеррористической операции Вооружённые силы ликвидировали преступные группировки. В указанном конфликте, защищая отечество, погибли десятки военнослужащих Вооружённых сил страны, а также сотрудники спецподразделения ГКНБ «Альфа».

«Создание Баткенской области в целом — это отдельная эпоха в истории ГКНБ. Управление в Баткенской области образовано приказом министра национальной безопасности от 28 октября 1999 года. В том же году определена штатная структура правления, которая активно функционирует и по сей день. Однако, несмотря на все трудности с момента создания Управления, за короткий период времени оно добилось хороших результатов и смогло продемонстрировать успешную деятельность. Для чекистов Управление по Баткенской области стало школой жизни, многие из них после службы назначаются на высшие государственные должности и продолжают верно служить кыргызскому народу», — сказал он, особо отметив, что нерешённые вопросы по границе сказались на дальнейшем развитии дипломатических отношений с соседними странами. В результате в 2021-2022 годах произошло три вооружённых конфликта, в результате которых погибли десятки мирных жителей и солдат.

«В целом Управление ГКНБ по Баткенской области работает в очень сложных условиях, когда общественно-политическая ситуация осложняется вторжением на территорию области бандитских организаций, считающихся интернациональными. При этом вновь созданная структура на юге республики с большой бдительностью выходит из сложившейся ситуации. Однако сотрудники Управления по сей день выполняли свои обязанности в старом здании детского сада. Поэтому пусть новое здание станет вам подарком и в то же время стимулом вашему служению Родине!» — акцентировал Садыр Жапаров, напомнив, что сегодня под руководством генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева ведётся ожесточённая борьба с коррупцией, контрабандой и организованными преступными группировками, которые засели в стране. В результате в Кыргызстане, в том числе в Баткенской области, происходят заметные изменения. Так, несмотря на все трудности по инициативе Камчыбека Ташиева в регионе строятся и сдаются в эксплуатацию новые здания, среди них это новое здание Управления.

«Поздравляю с открытием здания, которое важно для обеспечения безопасности нашей страны, вопреки вызовам времени. Пусть успех сопутствует работе Управления и новое здание станет местом, где оправдаются ожидания людей. Желаю вам непоколебимого мужества, твёрдой воли и патриотизма», — пожелал Президент Садыр Жапаров.

В завершение глава государства осмотрел служебные помещения нового объекта, ознакомился с обновлёнными условиями и побеседовал с его сотрудниками.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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