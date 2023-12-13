Когда силовики заодно

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Страны Организации тюркских государств (ОТГ) договорились о совместном противодействии транснациональной преступности, наркотрафику, незаконной миграции, терроризму, экстремизму и киберпреступности.
Эти вопросы обсуждались на встрече министра внутренних дел нашей страны Улана Ниязбекова и генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева.
— Сегодняшняя стремительная глобализация и развитие технологий способствуют трансформации преступности, — заявил глава МВД. — Исходя из этого, необходимо вместе со странами, входящими в организацию, принимать оперативные и эффективные меры, позволяющие противостоять этим вызовам.
Для этого наше ведомство инициировало проведение у нас встречи с руководителями правоохранительных органов государств — участников ОТГ во втором полугодии.
А генсек ОТГ Омуралиев поддержал предложение Ниязбекова о проведении совместных мероприятий по укреплению сотрудничества в борьбе с преступностью.
Дата публикации: 15:50, 13-12-2023
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