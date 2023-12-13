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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Когда силовики заодно


Страны Организации тюркских государств (ОТГ) договорились о совместном противодействии транснациональной преступности, наркотрафику, незаконной миграции, терроризму, экстремизму и киберпреступности.

 

 

Эти вопросы обсуждались на встрече министра внутренних дел нашей страны Улана Ниязбекова и генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева.

 

— Сегодняшняя стремительная глобализация и развитие технологий способствуют трансформации преступности, — заявил глава МВД. — Исходя из этого, необходимо вместе со странами, входящими в организацию, принимать оперативные и эффективные меры, позволяющие противостоять этим вызовам.

 

Для этого наше ведомство инициировало проведение у нас встречи с руководителями правоохранительных органов государств — участников ОТГ во втором полугодии.

 

А генсек ОТГ Омуралиев поддержал предложение Ниязбекова о проведении совместных мероприятий по укреплению сотрудничества в борьбе с преступностью.

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Дата публикации: 15:50, 13-12-2023

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