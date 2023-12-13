Дают добро

Таможенные структуры стран Евразийского экономического союза и представители Евразийской экономической комиссии провели 44-е заседание объединённой коллегии, где рассмотрели ряд существенных изменений в вопросах администрирования платежей.

Особое внимание уделили классификации товаров в единой товарной номенклатурной внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, внесению изменений в перечень категорий товаров, подлежащих контролю уровня таможенной стоимости, обзору результатов мер по минимизации рисков таможенных служб государств — членов ЕАЭС, другим актуальным вопросам.

По словам председателя Государственной таможенной службы Самата Исабекова, принятые на заседании решения подчёркивают стремление к дальнейшему укреплению интеграции в рамках ЕАЭС и содействию устойчивому экономическому развитию государств — членов союза.

Кроме того, состоялась двусторонняя встреча Самата Исабекова с его российским коллегой Русланом Давыдовым. Они обсудили вопросы оптимизации сотрудничества по различным направлениям фискального администрирования, таможенный и посттаможенный контроль, а также взаимодействие как в рамках интеграций, так и на двустороннем уровне.

Автор: -