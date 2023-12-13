Когда «102» становится «103»

Сотрудники органов внутренних дел Балыкчи провели серию юридических консультаций по правовым вопросам для лиц с ограниченными возможностями. Для этого милиционеры отправились к инвалидам домой.

Надо сказать, что подобные акции стоят в планах работы балыкчинских милиционеров наравне с основными должностными обязанностями. Конечно, проводить их часто времени не хватает, но всё же они стараются по возможности выбираться к подшефным. На этот раз посещение семей, в которых кто-то имеет ограничения по здоровью, приурочили к Международному дню инвалидов.

— У таких граждан не всегда есть возможность обратиться за помощью, в том числе и проконсультироваться по каким-то правовым вопросам. Мы это учитываем и приезжаем сами, — рассказал руководитель пресс-службы ОВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов. — Мы также посещаем детские дома и дома престарелых. Людям, которые там оказались по воле судьбы, очень нужна моральная поддержка. Вот мы и стараемся её оказать, консультируем. Ведь многие из них не всё знают о своих правах. Важным моментом стало получение от семей, где есть люди с ограниченными возможностями, информации о конкретных проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Она будет использована для улучшения работы милиции для защиты их прав и обеспечения безопасности.

Руководство ОВД разработало конкретные указания участковым инспекторам, работающим на «земле», о строгом отслеживании и пресечении любых противоправных действий в адрес социально уязвимых слоёв населения.

На днях сотрудники ОВД Балыкчи обратились к общественности города с просьбой сообщать о фактах нарушения прав инвалидов, престарелых, женщин и детей.

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