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У кыргызстанских военных хорошая подготовка


На территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» России состоялась церемония закрытия Армейских международных игр — 2022.

 

В ней участвовали представители оборонных ведомств государств-участников «АрМИ-2022», Кыргызскую Республику представил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил генерал-майор Эрлис Тердикбаев.

 

Напомним, что кыргызские военнослужащие приняли участие в международных конкурсах «Танковый биатлон-2022», «Мастера артиллерийского огня-2022», которые проходили в период с 15 по 27 августа на территории Российской Федерации и Республики Казахстан, где продемонстрировали хороший уровень боевой подготовки и полевую выучку.

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Дата публикации: 21:59, 31-08-2022

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