У кыргызстанских военных хорошая подготовка

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
На территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» России состоялась церемония закрытия Армейских международных игр — 2022.
В ней участвовали представители оборонных ведомств государств-участников «АрМИ-2022», Кыргызскую Республику представил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил генерал-майор Эрлис Тердикбаев.
Напомним, что кыргызские военнослужащие приняли участие в международных конкурсах «Танковый биатлон-2022», «Мастера артиллерийского огня-2022», которые проходили в период с 15 по 27 августа на территории Российской Федерации и Республики Казахстан, где продемонстрировали хороший уровень боевой подготовки и полевую выучку.
Дата публикации: 21:59, 31-08-2022
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