Кыргызстан услышали

В Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) представители Кыргызстана, Непала и Бутана провели переговоры с руководителями переговорного процесса секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) по итоговому документу GST.



Спецпредставитель Президента Нурлан Айтмурзаев на них заявил о продвижении инициативы Президента страны нового глобального диалога, посвящённого вопросу «Горы и климат» в рамках КОП-28. Он озвучил, что в итоговом документе по глобальному подведению итогов (GST) надо отразить нужды горных стран, горных экосистем и криосферы.

Отмечается, что в офисе Председателя КОП-28 высоко оценили вклад кыргызской делегации по данной инициативе и выразили готовность принять во внимание. В преддверии консультаций письменное обращение кыргызской стороны от имени Непала, Бутана направлено с просьбой о включении в итоговый документ соответствующих пунктов по вопросу горных экосистем. Кроме того, в Дубае состоялся второй раунд министерских консультаций по сквозным вопросам в рамках GST между переговорными группами, в том числе группы из Кыргызстана. Отмечается, что по инициативе кыргызской стороны предложено включить в итоговый документ необходимость признания вопросов по горной проблематике.

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