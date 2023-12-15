Технологии работают на страну

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров открыл демонстрационную солнечную электростанцию в Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова.



Глава Кабмина отметил, что рад являться свидетелем симбиоза теории и практики, научных открытий и производства. «Установленная на крыше университета солнечная станция станет не только вырабатывать электроэнергию, но и позволит студентам увидеть воочию этот процесс. Мы рады и всегда готовы поддерживать подобные инициативы», — отметил Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что технический университет является его альма-матер и все достижения вуза отзываются в нём с большой гордостью. «Я постоянно слежу за научными достижениями наших учебных заведений. К примеру, доход технического университета, в котором обучаются 24,5 тысячи студентов, достиг 1 миллиарда сомов. В этом году он попал в двадцатку лучших университетов Азии в рейтинге «QS Asia University Rankings 2024″. Я надеюсь, что он также окажется в списке топ-20 лучших уже в мировом рейтинге», — завершил Акылбек Жапаров.

Автор: