Турция чествует Айтматова

В Анкаре состоялось открытие пятого Международного иссык-кульского форума им. Чингиза Айтматова, приуроченного к 95-летию со дня рождения писателя, в котором приняли участие более 500 человек.

Форум организован под эгидой Министерства культуры и туризма Турецкой Республики

совместно с посольством Кыргызстана в Турции, Общественным объединением «Международный иссык-кульский форум имени Чингиза Айтматова» и Платформой анатолийских культурных проектов между Востоком и Западом. Координатор проекта — турецкий деятель культуры, кинорежиссёр Омер Эрдоган.

Основные темы форума — совместные проекты и предложения относительно тюркского мира, а также будущие цели тюркских государств на период до 2040 года.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры и туризма Турции Н. Алпарслан, заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Р. Тузжуоглу, заместитель министра национального образования Н. Йылмаз, заместитель министра здравоохранения Ш. Биринжи, посол Кыргызстана Р. Казакбаев, турецкий политик и экс-кандидат в президенты Турции С. Оган, ректор Анкарского университета социальных наук, профессор М. Арыжан, члены турецкого парламента, представители турецких министерств и ведомств, политических партий, общественных организаций, академического сообщества, бизнес-среды, средств массовой информации, а также соотечественники, проживающие в Турции.

Торжественная церемония началась с видеообращения Президента Садыра Жапарова. Приветствуя участников и организаторов форума, Президент отметил символичность проведения мероприятия в день празднования 95-летия великого писателя тюркского мира Ч. Айтматова. Также он подчеркнул, что Ч. Айтматов — это посол мира и дружбы между народами. Он обратил внимание на то, что «Иссык-Кульский форум, собравший в своё время интеллектуалов мира, не потерял своей актуальности и сегодня на фоне происходящих событий в мире». В заключение глава государства выразил надежду, что пятый Иссык-Кульский форум станет, как и прежде, уникальной площадкой встреч политических, интеллектуальных, научных кругов, представителей культуры и искусства для обсуждения и обмена мнениями по ряду актуальных глобальных проблем человечества и возможных путей их решения.

Также с приветственным словом выступил посол Р. Казакбаев. Он поздравил присутствовавших с 95-летием Ч. Айтматова и отметил, что юбилей писателя широко отмечается не только в Кыргызстане и Турции, но и в других странах. Он поблагодарил организаторов мероприятия за вклад в продвижение и поддержку идей сохранения, изучения и популяризации культурного наследия Ч. Айтматова, представившего всему миру кыргызскую нацию и её особенности.

В завершение форума объявлено решение о присвоении Президенту Садыру Жапарову звания почётного председателя пятого Международного иссык-кульского форума им. Чингиза Айтматова.

Следует отметить, что второй этап Форума пройдёт 8-10 июня 2024 года в г. Баку (Азербайджан), и его приурочат ко дню смерти писателя.

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