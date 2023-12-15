Вспоминая великого писателя

В Душанбе состоялся круглый стол, посвящённый 95-летию всемирно известного писателя, государственного деятеля и дипломата Ч. Айтматова, на тему: «Чингиз Айтматов: связь времён и народов».

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, председатель и члены Союза писателей, деятели культуры и науки Таджикистана, главы дипломатических представительств, а также представители СМИ и кыргызской диаспоры. На встрече состоялся показ документального фильма о творческом наследии писателя «Завещание мастера». Также организованы фотогалерея и выставка книг

Ч. Айтматова на кыргызском, таджикском и русском языках.

Посол Кыргызстана в Таджикистане Эрлан Абдылдаев отметил, что проведение круглого стола поспособствует обновлению культурно-гуманитарных связей Кыргызстана и Таджикистана и позволит молодому поколению ознакомиться с историей литературных связей, творческим сотрудничеством и наследием выдающихся личностей кыргызских и таджикских народов. Посол передал многотомник

Ч. Айтматова в книжный фонд Национальной библиотеки Таджикистана.

С собравшимися своими тёплыми воспоминаниями о кыргызском писателе поделился друг, современник Ч. Айтматова, таджикский учёный — философ Акбар Турсун. Большинство присутствовавших отметили, что творчество Ч. Айтматова содействовало сближению таджикского и кыргызского народов.

Круглый стол организовало посольство Кыргызстана при содействии государственного учреждения «Национальная библиотека Таджикистана» исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Наша справка: в Таджикистане произведения Ч. Айтматова издавались в 11 издательствах тиражом в 170 тыс. экземпляров.

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