Форум интеллектуалов

В Бишкеке стартовал международный форум «Чингиз Айтматов. Мы в одной лодке. Творчество на русском языке».



В нём принимают участие местные и зарубежные академики, изучающие творчество Айтматова, деятели театра и кино из Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Грузии, России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

На официальном открытии присутствовал министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбек Максутов, который поблагодарил деятелей науки, искусства, культуры стран-партнёров за участие в форуме и пожелал его успешного проведения. В своём выступлении министр отметил, что Чингиз Айтматов — классик не только кыргызской, но и русской литературы, и с гордостью отметил, что в 1986 году он выдвинул идею проведения международного форума интеллектуалов для обсуждения актуальных мировых вопросов, объединил на нём представителей всемирно известной интеллигенции. Министр сообщил, что мероприятия, проводимые к 95-летию писателя, — это подготовка к его столетию, и пожелал всем участникам успехов.

Далее выступил спецпредставитель Президента Российской Федерации по межкультурному взаимодействию и Международного фонда тюркской культуры и наследия, который рассказал о роли проведения форума и усилиях по его поддержке. Затем с научными докладами выступили гости.

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