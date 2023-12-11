Айтматов в фотографиях

В честь 95-летия со дня рождения Чингиза Айтматова Министерство цифрового развития представило фотогалерею из Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Кыргызстана.

Чингиз Айтматов, знаменитый кыргызский гуманист, не только прославил культуру своей страны, но и достиг мирового признания благодаря своим произведениям: «Джамиля», «Белый пароход», «Лицом к лицу», «Первый учитель», «Прощай, Гульсары!». Эти и другие его творения, с их вечными темами любви, человеческой доброты и мудрости, стали неотъемлемой частью мировой литературы.

Уникальные снимки — это наше уважение и признание его творчества, которое останется в сердцах поклонников литературы навсегда.

Помним и чтим его вклад в мировую культуру и литературу!

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