Две мечты Тешебая Ашурова

К многочисленным наградам участника Великой Отечественной войны Тешебая Ашурова на днях добавилась ещё одна. Российский союз ветеранов Афганистана (РСВА) наградил героя-кыргызстанца медалью «За патриотическое воспитание молодёжи».

Тешебай Ашуров живёт в небольшом селе в Сузакском районе Джалал-Абдадской области. Недавно он разменял второй век, ему исполнился 101 год. Несмотря на столь солидный возраст, он ещё активно, насколько позволяет здоровье, занимается домашним хозяйством. Хотя в доме с ним живут сыновья, невестки, внуки и даже правнуки, не привык старик сидеть без дела. «Вот только бессонница замучила, а, может, жалко на сон жизнь тратить», — шутит он.

Вот и в этот день встал он рано. Переложив на полке книги, старик сел у окна ждать, когда проснутся остальные и вся большая семья сядет завтракать.

Около полудня к дому подъехало несколько машин, из которых вышли люди с цветами. Среди них и военные. Оказалось, что гости привезли ему награду из далёкой Москвы.

— Во время поездки в столицу России я встречалась с участниками Российского союза ветеранов Афганистана, — рассказала депутат местного кенеша Юлия Лилиенталь. — Как-то к слову поведала, что живёт у нас ветеран Великой Отечественной, дошедший до Берлина, участвовавший в легендарной операции «Багратион», освобождавший многие города России. Рассказала я им и о мечте Тешебая Ашурова — ещё раз пройтись по Красной площади. Но, поскольку у аксакала преклонный возраст и перелёт может навредить его здоровью, представители Российского союза ветеранов Афганистана попросили меня от их имени вручить Тешебаю Ашурову медаль «За патриотическое воспитание молодёжи» и удостоверение, подписанное лидером организации Францем Клинцевичем. Признаюсь, для меня это было большой честью.

Принять участие в церемонии награждения пришли также и односельчане ветерана, в своё время служившие в Афганистане, педагоги и учащиеся местной школы.

Ещё одной приятной неожиданностью для Тешебая Ашурова стало видеообращение первого заместителя председателя центрального правления РСВА Андрея Кузнецова, в котором он поблагодарил кыргызского ветерана за его славный военный путь и внесённый за многие годы вклад в патриотическое воспитание молодых кыргызстанцев.

— Я уходил на фронт в конце 1943 года добровольцем и уже через несколько месяцев оказался на передовой, — вспоминает Тешебай Ашуров. — Служил в пехоте 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Константиновича Жукова. Когда прибыл в подразделение под Бобруйском, стало уже понятно, что немцы отступают, а наши, наоборот, рвутся в бой с какой-то сверхзлостью. Хотелось отомстить за убитых товарищей, за разрушенную страну. Помню, фашисты лавиной пытались наступать вдоль шоссе Бобруйск — Минск и наткнулись на наш отряд, находившийся в боевом охранении восточнее деревни Сычково.

Разгорелся кровопролитный бой. Кругом всё горело. Мы стояли насмерть, многие мои товарищи погибли в тот день. Тогда мы отбили примерно десять атак.

Кроме медалей в семье ветерана бережно хранятся более 30 так называемых сталинских благодарностей. Одна из них за Бобруйск.

«Вам приказом Главнокомандующего, Маршала Советского Союза, товарища Сталина от 29 июля 1944 года объявлена благодарность за отличные действия в боях по окружению и уничтожению бобруйской группы немецких войск и освобождение города Бобруйска. Командир части Люсягин», — написано в ней.

День Победы Тешебай Ашуров встретил в Берлине. Вернувшись в родное село, начал работать на самых трудных участках. Продолжительное время возглавлял бригаду механизаторов.

К мечте Тешебая Ашурова пройтись по Красной площади в Москве добавилась ещё одна. Теперь он ждёт в гости представителей Российского союза ветеранов Афганистана, чтобы накрыть им стол и поблагодарить за награду.

Любовь БОРИСЕНКО.

Фото Любови Борисенко

и из архива семьи Ашуровых.

P.S Когда верстался номер стало известно, что Тешебаю Ашурову потребовалась экстренная медицинская помощь. Бригада скорой помощи привезла его в Сузакскую районную больницу.

К сожалению, для него не нашлось места в палате и пожилой человек несколько часов провёл на кушетке в холодном коридоре.

— Ко мне, как депутату местного кенеша, позвонили родственники ветерана, потому что, несмотря на их обращения в различные инстанции, старика так и не перевели в палату, — рассказала Юлия Лилиенталь. — Когда я начала звонить в районное областное управление здравоохранения, и вообще куда только можно, в ответ слышала, что вопрос решается, а задержка происходит от того, что то одного чиновника не было на месте, то другого. Словно не существует мобильной связи и решить такой простой вопрос, как перевод ветерана войны из коридора в больничную палату, может только чьё-то личное присутствие.

Только после того, как информация об этой ситуации появилась в телеграм канале «Слова Кыргызстана» и ряде других СМИ, его перевели в палату и стали оказывать необходимую помощь. В стационар прибыло руководство района, а также несколько врачей.

Как сообщили нашему изданию, в местной администрации извинения за случившееся были принесены самом Тешебаю Ашурову и его родственникам. О реакции полномочного представителя президента по Джалал-Абадской области Абсаттара Саргыбаева ничего неизвестно. Дозвониться до чиновника и попросить его прокомментировать ситуацию так и не удалось на протяжении нескольких часов, как и связаться с его пресс-службой. Секретарь, отвечавшая на звонки, пообещала передать просьбу о получении комментария по ситуации с ветераном войны, но ни полпред, ни представители администрации так и не вышли с нами на связь.

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