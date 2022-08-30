Так держать!

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Ветерану железной дороги Марии Брюховец исполнилось 100 лет.



Мария Александровна родилась 27 августа 1922 года.

Работать в системе железной дороги начала в 1940 году в возрасте 18 лет в качестве вызывной в депо станции Пишпек — Турксиб. Трудилась кладовщиком, затем после завершения курсов на станции Аягуз — помощником машиниста паровоза. Вспоминает свои трудовые будни наша героиня с улыбкой.

«Это был тяжёлый труд на паровозе. Вы представьте только, с Луговой до Пишпека 20 тонн угля перебросаешь лопатой в тендер, движение не следовало останавливать, по графику всё шло. Топку чистила пять раз в день, полы выскоблены дочиста, после работы приходила домой и сразу засыпала. За весь трудовой стаж ни одного выговора, ни разу не опаздывала, любила свою работу», — рассказала она.

В 1948 году она стала помощницей машиниста паровоза. В общей сложности проработала на железной дороге 45 лет. За добросовестный труд награждена орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в период ВОВ 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», знаками «Отличный паровозник», «Победитель соцсоревнования».

27 августа Марии Брюховец исполнилось ровно 100 лет. С юбилейной датой героиню поздравили руководство ГП «НК «Кыргыз темир жолу», Совет ветеранов, Кыргызпрофсож. Гости пожелали крепкого здоровья имениннице, вручили цветы, подарки и денежные средства.

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