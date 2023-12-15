Чингиз Айтматов — человек-эпоха

Чингиз Торекулович Айтматов — это человек, создавший собственную эпоху в истории отечественной литературы, заставивший громко говорить о магии его словесности мировое писательское сообщество, народный писатель Кыргызстана, академик НАН КР, Герой Cоциалистического Труда, Герой Кыргызской Республики, лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР, Европейской литературной, Международной премии имени Джавахарлала Неру и Высшей награды правительства Турции за вклад в развитие культуры тюркоязычных стран. Весной 2008 года Турция начала выдвижение Чингиза Айтматова на Нобелевскую премию, но не успела: он покинул земные пределы.

Кыргызский писатель ещё при жизни стал самым цитируемым классиком мировой литературы. Он писал на двух языках: на родном кыргызском и на русском, а его книги увидели свет на более чем 150 языках народов мира. Людей, читающих айтматовские произведения, с первых же строк подкупали идеи гуманизма и огромной любви ко всему живому, людям, домашним и диким животным, растениям, ко всей нашей планете. Творческая жизнь Айтматова началась ещё в апреле 1952 года, когда в газете «Комсомолец Киргизии» напечатали его рассказ «Газетчик Гзюйдо». Он написал рассказ на русском языке. После окончания института в 1953 году он, старший зоотехник Киргизского НИИ животноводства, продолжал писать рассказы на двух языках, публикуя их в местных изданиях.

В 1966 году вышла повесть «Прощай, Гульсары», которая принесла автору Государственную премию. Его первый роман «И дольше века длится день» увидел свет в 1980 году. С 1990 года

Ч. Айтматов возглавлял посольство СССР, а с 1992-го — дипломатическую миссию РФ в Великом Герцогстве Люксембург. С 1992 по 2006 год — посольство Кыргызстана в странах Бенилюкса (Бельгии, Люксембурге и Нидерландах), Франции, НАТО и ЮНЕСКО. Скончался писатель 10 июня 2008 года на 80-м году жизни в больнице немецкого города Нюрнберга, где находился на лечении. В нашей стране день его похорон объявили всенародным трауром. Похоронен Ч. Айтматов 14 июня 2008 года в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.

В честь знаменательной даты — 95-летия со дня его рождения — в Национальной филармонии состоялось торжественное мероприятие с участием Государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова, министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева, министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбека Максутова. В торжестве также участвовали Роза Айтматова, члены семьи и близкие народного писателя, депутаты Жогорку Кенеша, известные государственные и общественные деятели, участники международного фестиваля «Чингиз Айтматов и театр», международного форума «Мы на корабле», послы ряда государств, представители творческой интеллигенции, дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства, журналисты.

Торжественное заседание началось с исполнения гимна страны и показа документального фильма о жизни и творчестве Чингиза Торекуловича. Затем последовал красочный и многожанровый музыкально-драматический пролог «Мы все в одной лодке» с участием ведущих мастеров сценического искусства и артистов музыкально-театральных коллективов.

С приветственным словом к участникам торжества от имени главы государства обратился С. Касмамбетов, поздравивший всех с 95-летием Чингиза Айтматова, и огласил приветственное обращение Президента С. Жапарова. Госсекретарь подчеркнул, что Айтматов — это неисчерпаемое сокровище, многогранная личность, которая продолжает и сегодня открываться народу всеми гранями своего недюжинного таланта. В наше время, когда всё так быстро меняется в мире, его произведения призывают сохранять индивидуальность, человеческие качества, добрые пожелания и веру в прошлое, не отрываться от исторической памяти, прославлять целомудрие и ценность человеческого достоинства.

«Самое сложное для человека — быть человеком каждый день из поколения в поколение!» — эти мудрые айтматовские слова Касмамбетов назвал ключевой идеей писателя и акцентировал, что именно поэтому писатель — один из самых читаемых и загадочных литераторов, которых ещё предстоит до конца раскрыть. А министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики А. Максутов также отметил, что Ч. Айтматов — гордость республики. Его бесценные произведения внесли огромный вклад в культурную среду мировой цивилизации, обогащая сознание людей духовными знаниями. «Художественный мир Ч. Айтматова вечен. Его прекрасно помнят за то, что он своими великими книгами изменил мир, расширяя взгляды и мировоззрение людей. Государство всегда поддерживало выдающийся талант современности и прославляло его планетарный труд и после его земного ухода. У каждого кыргызстанца в сердце есть Айтматов, и они пронесут его имя через свою жизнь», — сказал министр.

После приветственных речей началась концертная музыкально-драматическая программа, в которой тон задавали молодые дарования. Её удачно дополнили различные зрелищные сценические приёмы, ставшие возможным благодаря применению современной машинерии, установленной и действующей на сцене. Исполнялись музыкальные и сценические произведения по мотивам книг Ч. Айтматова и отрывки из них, тепло принятые зрителями. Прозвучали также песни из фильмов, поставленных по произведениям замечательного писателя — классика мирового словесного искусства.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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