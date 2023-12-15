«Под знаком Чингиза Айтматова»

Увлекательную и масштабную экспозицию под таким знаковым названием, посвящённую жизни и творчеству выдающегося мастера мировой словесности Чингиза Айтматова, представили в зале конференций Национальной библиотеки имени А. Осмонова.



Организовали её Министерство культуры РФ, Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР, Государственный музей истории российской литературы имени В. Даля и Национальная библиотека нашей страны и посвятили 95-летию со дня рождения нашего замечательного земляка, талантливого автора бессмертного «Белого парохода». Выставка одновременно стала первым мероприятием в формате проведения у нас Дней России.

На выставке представлены интересные фотостенды из собрания Госмузея истории российской литературы, а также цитаты, отрывки из впечатляющих воспоминаний современников писателя. Названия выставочных разделов сами говорят о знаменательных датах его плодотворной литературной жизнедеятельности:

«Воспоминания о Чингизе Айтматове», «Ч. Айтматов — человек эпохи», «Чингиз Айтматов и Иссык-Кульский форум», «Чингиз Айтматов о русской литературе», «Чингиз Айтматов о русском языке», «Чингиз Айтматов о Кыргызстане», «Роль Ч. Айтматова в сохранении духовно-культурных ценностей», «Чингиз Айтматов — двуязычный писатель», «Переводчики Ч. Айтматова на русский язык», Ч. Айтматов о «Манасе» и манасчи».

Здесь также стенды, повествующие об отдельных выдающихся произведениях мастера слова. Экспозиция рассказала не только о сочинениях Чингиза Торекуловича, но и о его друзьях и коллегах, любимых им книгах русских литераторов.

Кроме того, выставка стала одновременно и открытием Дней России в нашей стране. На церемонии открытия с приветственными речами выступили сын писателя, экс-министр иностранных дел нашей страны Аскар Айтматов, депутат парламента Якутии, активный пропагандист айтматовского творчества и переводчик его книг на родной язык Александр Жирков, заместитель главного редактора российского журнала «Новый мир», научный сотрудник Госмузея истории российской литературы Павел Крючков. Он, кстати, рассказал очень трогательный эпизод из состоявшейся ещё в детстве личной встречи с писателем.

— Однажды мы с мамой вместе читали «Белый пароход» и плакали. Так случилось, что в тот же год мы оказались на творческом вечере Ч. Айтматова в Москве. Я разволновался и сказал писателю, что мы плакали, читая его произведение. Он серьёзно посмотрел на мою мать и сказал: «Я известный человек и за свои книги получаю хорошие деньги. Но слёзы вас и вашего сына — это самый дорогой для меня гонорар». Я ещё не знал тогда, что такое гонорар, но понял, что это что-то хорошее.

Затем состоялось пленарное заседание «Роль культуры в сохранении духовно-нравственных ценностей», в котором участвовали российские деятели культуры, литераторы, представители общественности республики, писатели, сотрудники Национальной и других библиотек столицы и журналисты. «Книги классической литературы, герои своего народа — неотъемлемое достояние русской литературы и культуры, — так писал о Ч. Айтматове русский литературный критик Андрей Зотов, друживший с ним. — Писатель с детства превосходно владел двумя языками — кыргызским и русским, оба считал родными и свои книги писал на двух языках, говоря, что оба языка для меня, как правая и левая рука — это дар истории, дар судьбы».

На пленарном диалоге своими мыслями и взглядами на обсуждаемую тему поделились заведующая кафедрой журналистики Московского госинститута культуры, доктор филологических наук, профессор Е. Коломийцева, начальник отдела комплексных проверок сохранности Российской госбиблиотеки

О. Саломатина, заведующая отделом этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Л. Попова, главный специалист отдела международных и творческих проектов Российской академии музыки имени Гнесиных И. Сухорукова, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры, кандидат исторических наук А. Оксенюк, директор Республиканской библиотеки детей и юношества Р. Султангазиева, директор Национальной библиотеки Н. Байсакова, директор Национального музея изоискусства А. Мамбетказиев и директор Бишкекского хореографического училища Э. Латыпов.

После перерыва в конференц-зале библиотеки состоялся круглый стол «Современные вызовы в работе учреждений культуры, направленные на формирование духовно-нравственных ценностей», где модераторами выступили с кыргызской стороны кандидат филологических наук, сотрудник Института языка и литературы НАН, директор Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната Разия Сырдыбаева, а с российской стороны научный сотрудник госмузея имени К. Чуковского, музея истории российской литературы имени В. Даля и заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Павел Крючков.

Затем в Русском доме прошла лекция, посвящённая знаковым и знаменательным датам в духовной жизни двух стран:

95-летию Чингиза Айтматова и 100-летию Расула Гамзатова, с которой выступил Павел Крючков, рассказавший о творчестве и человеческой дружбе писателей-друзей, познакомил публику с интересными фактами из многогранной жизни знаменитых литераторов и продемонстрировал уникальные архивные записи их голосов.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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