Фестиваль собрал поклонников Айтматова

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре им. Т. Абдумомунова прошёл VI Международный театральный фестиваль «Айтматов и театр».

Фестиваль, посвящённый 95-летию выдающегося писателя Чингиза Айтматова, открыл министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбек Максутов. В своём выступлении он подчеркнул важность проведения шестого Международного фестиваля «Айтматов и театр», цели которого — увековечивание памяти Чингиза Айтматова, популяризация его творчества, прославление мира Айтматова в театральном мире, передача его духовного наследия следующему поколению, укрепление межгосударственных культурных связей.

На фестивале театры Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, России, Азербайджана представили зрителям спектакли по произведениям Чингиза Айтматова. В состав жюри вошли народный писатель Кыргызстана, президент Союза театральных деятелей, кандидат искусствоведения, председатель жюри Жаныш Кулмамбетов, заслуженный деятель Республики Казахстан, председатель Казахстанской секции Международной ассоциации театральных критиков (IATC), театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, профессор (Казахстан) Сания Кабдиева, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор (Казахстан), кандидат искусствоведения, доцент (Россия) Айсылу Сагитова, народная артистка Туркменистана, театральный режиссёр, актриса театра и кино Гулялек Мухамметоразова и театральный критик, директор Кыргызского государственного художественного училища имени С. Чуйкова Болотбек Жунушов.

По программе, одним из первых показан спектакль Кыргызского национального академического драматического театра им.

Т. Абдумомунова «И дольше века длится день». Все спектакли показывались бесплатно в течение нескольких дней.

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