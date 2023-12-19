Объявление о закупке ТРУ (Бытовая техника)

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2. Предмет закупки: Лот №1 – Бытовая техника (5347 $)
20.12.2023 г. – (08:00) начало тендера,
27.12.2023 г. – (09:00) окончание приема предложений и тендерных документов.
27.12.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
3.Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
3.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
3.3. Условие поставки:
Лот №1 DDP Бишкек (Incoterms 2010).
3.4. Срок актуальности предложения – 30 календарных дней.
4. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные тел.: 996 (312) 392332 (195 доб.), моб. 0770 000278, nurgazy.taalai@kazminerals.com, Таалай уулу Нургазы.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
5. Особые условия:
5.1. Требуемый срок заключения договора — не более 10-ти дней с момента извещения потенциального победителя.
5.2. Опыт поставок аналогичных ТРУ.
5.3. Статус завода или официального представителя №1
5.4. Неделимость лота.
5.5. Условие оплаты — 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.
Приложение
Дата публикации: 12:00, 19-12-2023
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