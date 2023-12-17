Укрепление конституционно-правовых основ гражданского общества

Укрепление конституционно-правовых основ гражданского общества – залог успеха демократических реформ государства

Необходимость повышения роли и значения, общественной активности институтов гражданского общества в осуществлении демократических преобразований, является одной из основ построения правового демократического государства.

Для достижения стратегических целей развития государства используют опыт работы и возможности институтов гражданского общества, это стало общепринятой мировой практикой развития свободного демократического общества.

Ведь, эффективность осуществления прав и свобод граждан, их активного участия в формировании и реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности зависит и от развития организованного гражданского общества.

Учитывая эту аксиому достижения намеченых целей общественного и государственного развития, положительный международный опыт в этой сфере, за годы независимости, особенно в последние годы обновления и построения нового Узбекистана большое внимание было уделено развитию институтов гражданского общества.

Так, за последнее 6 лет принято около 40 актов законодательства, направленных на повышение эффективности деятельности институтов гражданского общества, что еще раз подтверждает: Узбекистан стремится путем создания необходимых условий для развития институтов гражданского общества стремится достичь стратегических целей развития общества и государства.

Для аргументирования нашего тезиса можно привести проведенную за последнее время работу по развитию деятельности негосударственных некоммерческих организаций (далее – ННО), в частности снижены:

ставки госпошлины за государственную регистрацию ННО (в 5 раз) и символик (в 2,5 раза);

госпошлина за регистрацию ННО инвалидов, ветеранов, женщин и детей до 50% от размера госпошлин;

ставки госпошлины за госрегистрацию республиканских, межобластных ННО с 4-кратного размера базовой расчетной величины до 3-кратного, а областных ННО – с 2-кратного до 1-кратного.

Помимо этого, не взимается госпошлина за госрегистрацию и постановку на учет обособленных подразделений ННО (представительства и филиалы), в том числе наделенных правами юридического лица);

срок рассмотрения заявления о государственной регистрации ННО снижен с 2 до 1 месяца;

ННО освобождены от уплаты более 10 видов налогов и других обязательных платежей (налогов на прибыль, имущество, НДС);

роспуск, запрещение или ограничение деятельности ННО могут иметь место только на основании решения суда, а ликвидация ННО осуществляется только по решению ее высшего органа либо на основании решения суда.

Также отменен порядок согласования ННО мероприятий с регистрирующим органом ННО путем внедрения уведомительного порядка;

использование ННО денежных средств и имуществ, поступивших от иностранных государств, международных и иностранных организаций, осуществляется без всяких препятствий после согласования их получения с регистрирующим органом;

грантовые средства поступают на специально открытые счета ННО в любых банковских учреждениях.

сокращены виды отчетности и упрощена форма отчетов ННО, предоставляемые в регистрирующие, налоговые, статистические органы.

Важным шагом в формировании прочных организационно-правовых основ сильного гражданского общества стало создание при Президенте Республики Узбекистан Консультативного совета по развитию гражданского общества, куда вошли 33 представителя ННО (всего 42 члена Совета). Более того, при каждом государственном органе образуются общественные консультативные советы, что является важным “мостом” взаимодействия государства и общества.

Принятые меры, безусловно способствовали положительной динамике образования ННО, о чем свидетельствует статистика зарегистрированных ННО. Так если в 2016 году их количество составляло 8700, 2017 году – 9235, 2018 году – 9860, 2019 году – 10502, 2020 году – 9161, а на сегоднящний день их количество составляет 10745, в том числе 5198 филиалов и представительств.

Стратегический документ нашего государства – «Стратегия развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы», также отводит отдельное внимание развитию институтов гражданского общества, а именно первое приоритетное направление Стратегии развития посвящено: «Построению гуманного государства путем возвышения чести и достоинства человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества».

Анализ законодательства и правоприменительной практики говорит о том, что Республикой Узбекистан на пути построения сильного гражданского общества как важной части демократического правового государства проделано немало важных и значимых преобразований.

Действительно сделано было не мало, однако в актах законодательства не было однозначной трактовки понятия институтов гражданского общества, отдельные нормативные акты раскрывали содержание его отдельных институтов, таких как общественные объединения, органы самоуправления граждан, средства массовой информации.

Отсутствие единого и консолидированного определения институтов гражданского общества, его составных частей не давало возможность сформулировать единое законодательное определение этому понятию, что могло служит ее различному интерпритированию на практике.

Закрепление определения институтов гражданского общества в высшем нормативно-правовом акте государства – Конституции, с одной стороны, позволило фундаментально и долгосрочно закрепить все его основные институты, а с другой, конституционные новеллы дают необходимый посыл для дальнейшего развития “третьего сектора”.

Останавливаясь на перспективах дальнейшего совершенствования политико-правовых основ развития гражданского общества, следует остановится на следующих важных моментах:

Во-первых, необходимо отметить важность переименования главы 13 «Общественные объединения» на «Институты гражданского общества» и приведение в отдельной норме Основного закона расширенного состава институтов гражданского общества, что создает условия для развития всех его институтов, а также свидетельствует о готовности и желание государства поддерживать абсолютно всех его участников, а не только общественные объединения, как это было в прежней редакции Конституции.

Закрепление конституционных обязательств государства по «обеспечению соблюдения прав и законных интересов негосударственных некоммерческих организаций, созданию им равных правовых возможностей для участия в жизни общества», «гарантированию свободы деятельности религиозных организаций, действующих в установленном законом порядке», «гарантированию свободы деятельности средств массовой информации, реализацию ими права на поиск, получение, использование и распространение информации» является важными условиями формирования сильного гражданского общества.

В этой связи, последующее развитие конституционных нововведений в отраслевых актах законодательства окажет положительное воздействие на единообразное применение и толкование этого важного института демократического правового государства в правоприменительной практике.

Следует отметить, что за короткий период развития Республики Узбекистан в новых конституционных реалиях, уже предприняты необходимые шаги по воплощению в объективную действительность высоких идей построения сильного гражданского общества.

В частности, принят Указ Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2023 года № УП-67 «О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции», согласно которому утверждена Программа мер по его выполнению, где также предусмотрено принятие в течении текущего года законодательных, практических мер по поддержке и развитию институтов гражданского общества (п.п. 16, 45, 55), выполнение которых несомненно послужит дальнейшему развитию этой сферы.

Во-вторых, вводится конституционная норма устанавливающая обоюдное обязательство о недопустимости вмешательства государственных органов и должностных лиц в деятельность негосударственных некоммерческих организаций, и наоборот (статья 72 Конституции).

Действительно, определяющая позиция государства, прежде всего в социальной сфере препятствуют складыванию горизонтальных связей между самими участниками гражданского сообщества.

В этой связи необходимо продолжит работу по усилению горизонтальных связей гражданского общества, наряду с последовательным ослаблением вертикальной подачи, инициатив государства.

В-третьих, граждане и институты гражданского общества наделяются правом осуществлять общественный контроль за формированием и исполнением государственного бюджета, граждане дополнительно к этому наделяются правом законодательной инициативы.

Для полноценной реализации данной конституционной нормы на должном уровне и учитывая продолжающиеся процессы становления гражданских институтов, предлагается продолжить работу по дальнейшему повышению уровня правовой культуры населения, его доверия к социальным институтам, как к посреднику между государством и гражданским обществом.

В-четвертых, вводиться обязательство высшего представителя исполнительной власти – Кабинета Министров по осуществлению мер по поддержке институтов гражданского общества, обеспечению их участие в выработке и реализации программ социально-экономического развития и социального партнерства.

В этой связи хотелось бы упомянуть об Указе Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2021 года № УП-6181 «Концепция развития гражданского общества в 2021 – 2025 годах» и «Дорожная карта» принятая для реализации данной Концепции в 2021 году.

Согласно подпункту «а» пункта 4 Указа Президента «Концепция поэтапно реализуется посредством «Дорожной карты», отдельно утверждаемой постановлением Кабинета Министров каждые два года».

Принятие Постановления Кабинета Министров от 6 мая 2023 года №192 «О мерах по реализации Концепции развития гражданского общества в 2023 – 2024 годах», где нашли отражение консититуционные новеллы и механизмы их реализации служат достижению поставленных задач, по развитию институтов гражданского общества.

В-пятых, представляет интерес форма взаимодействия с гражданским сообществом, которая зародилась в Великобритании –практика создания бюро консультаций для граждан, как модель взаимовыгодного сотрудничества между местной властью и ННО в деле информирования и поддержки граждан в их повседневной жизни.

Бюро консультаций для граждан предоставляют бесплатные, конфиденциальные, объективные, независимые консультации гражданам через ННО по любому вопросу, касающемуся различных аспектов их жизни.

В-шестых, заслуживает внимания также форма сотрудничества немецких местных органов государственной власти с ННО – практика обсуждения бюджетов районов финансируемых с центральных источников, с институтами гражданского общества, активно работающими на этой территории, а также практика контроля ННО за осуществлением проектов, финансируемых из местного бюджета.

Интересен также опыт Франции вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне. Так, по закону «Об органах местного самоуправления Французской Республики» это участие возможно в двух формах: путем создания специальных консультативных инстанций или в форме непосредственного обсуждения. Этим же законом предусмотрено, что «муниципальные власти могут выносить на обсуждение жителей коммунальные вопросы, по которым предстоит принять решение».

В-седьмых, заслуживает внимания национальная практика выявления наиболее насущных проблем населения, их финансирования на основе инициатив граждан, наиболее важные из которых определяются путем их голосования через электронный портал «Openbudget».

Так, по электронной программе «Ташаббусли бюджет» данного портала только за период с февраля по апрель сего года поступило 55970 инициатив, за которые проголосовало около 16 млн 130 тыс граждан. При этом, на эти цели выделено 1572,0 млрд сум.

Кроме того, инициатива Главы государства о внедрении в 14 районах республики в качестве эксперимента системы «Бюджет махалли», с целью оставления части налогов на имущество и землю в махалле, с тем чтобы она могла самостоятельно решать свои проблемы, также является примером стремления государства укреплять основы гражданского общества.

Дальнейшее развитие различных форм взаимодействия государственных органов с гражданами, институтами гражданского общества, способствует эффективному использованию потенциала гражданского общества в решение общественно-экономических проблем населения и регионов.

Указанные нововведения позволят достичь целей, указанных в пункте 12 «Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы»: широкому привлечению субъектов общественного контроля к процессу осуществления некоторых госфункций, а также пункте 20 Стратегии: налаживанию эффективного взаимодействия госорганов с институтами гражданского общества.

Таким образом, взаимодействие государственных органов с институтами гражданского общества удержит их от принятия решений, актов законодательства противоречащих интересам граждан, будет способствовать своевременному и полному решению наболевших социально-экономических проблем населения, в конечном итоге достижению целей стратегического развития нашего государства.

Дилшод Чиниев,

Институт законодательства

и правовой политики

при Президенте Республики Узбекистан

доктор юридических наук, доцент

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