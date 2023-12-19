Курултай — это период возобновления диалога

В Бишкеке в Кыргызской государственной филармонии им. Т. Сатылганова состоялся второй Народный курултай с участием Президента Садыра Жапарова.

В нём приняли участие 700 делегатов со всех регионов страны, а также представители от мигрантов, пребывающих за рубежом, и религиозных конфессий. На протяжении работы Курултая делегаты со всех районов страны поднимали различные темы, касающиеся пограничных вопросов между соседними странами, сферы образования, обеспечения чистой питьевой и поливной водой, сельского хозяйства, проблемы в судебной системе, вопросы о коррупционных проявлениях в государственных органах, спорных пастбищах между районами, экологии, состоянии внутренних дорог.

Кроме того, делегаты собрания с удовлетворением отметили действующую политику Президента Садыра Жапарова относительно ротации кадров, подчеркнув, что отстраняются люди, заподозренные в коррупции, происходит обмен опытом среди айыл окмоту за счёт обмена специалистами. Также участники Курултая высказали слова благодарности властям за проводимые в стране реформы, в частности в социально-экономическом секторе.

Затем Президент Садыр Жапаров выступил с обращением.

«Уважаемые делегаты Народного курултая!

Уважаемые гости!

Уважаемые соотечественники!

Позвольте мне начать своё выступление с благодарности за возможность вновь встретиться с вами на отмеченном в нашей Конституции Народном курултае, где можно напрямую поговорить о важных мероприятиях, которые реализуются в нашей стране, и серьёзных вопросах, стоящих на повестке дня.

Как известно, 24 июля 2023 года принят конституционный закон «О Народном курултае». В нём чётко изложены правовой статус Народного курултая, принципы его деятельности и порядок избрания делегатов. В целях реализации вышеупомянутого конституционного закона я 29 августа этого года подписал Указ «О проведении Народного курултая». В Указе чётко определена дата проведения. Сегодня я здесь, чтобы выполнить свой долг — открыть Народный курултай в торжественной обстановке и обратиться ко всей нации.

Народный курултай — мощный инструмент, обеспечивающий прозрачность и подотчётность государственного управления! В условиях разнообразия взглядов и мнений Народный курултай даёт возможность обсудить текущие вопросы государственной важности и выработать совместные предложения по продвижению реформ. Эффективность Народного курултая как инструмента диалога связана с тем, насколько серьёзно власть относится к поднятым вопросам и высказанным на нём мнениям. Считаю, что на это общенациональное собрание приехали представители всех административных районов и городов, конфессиональных организаций и трудовые мигранты, отобранные на конкурсной основе из числа населения, знакомые с проблемами общественной жизни и имеющие свои собственные взгляды на пути их решения. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить уважение и благодарность моим соотечественникам из-за рубежа, которые пришли на Народный курултай с намерением способствовать развитию страны и поделиться своим мнением. Придание серьёзного значения роли и месту Курултая — это требование нашей демократии. Это механизм, позволяющий каждому гражданину участвовать в становлении и развитии государства. Будем надеяться, что с годами этот механизм улучшится. Я горжусь тем, что мы начали использовать этот важный институт, который передаётся из поколения в поколение, где голос нашего народа будет услышан.

Уважаемые кыргызстанцы!

Состоявшийся в ноябре прошлого года Народный курултай стал важным шагом, который запишем золотыми буквами в истории нашей страны. Мы все вместе много работали, укрепили основы демократии и справедливости и проложили путь к дальнейшему обеспечению благополучия всех граждан Кыргызской Республики. Сегодня мы собираемся открыть ещё одну новую страницу нашей национальной истории и начать работу вновь созванного Народного курултая.

Сегодняшний Курултай — это период возобновления диалога! Пришло время принимать важные решения, которые определят наше светлое будущее, прислушиваясь к голосам людей, вдохновлённых новыми идеями! На каждом из нас лежит огромная обязанность защищать интересы всех граждан Кыргызстана. Поэтому наше стремление к росту, развитию и единству нации, наши действия должны соответствовать нашим долгам перед народом. Я рад, что среди сегодняшних делегатов есть граждане, которыми гордится наш народ. Вы пришли с добрым намерением прислушаться к голосу народа, передать его надежды и пожелания и принять решения, которые откроют путь к достижению плодотворных результатов. Это то, чего желаю я и наше правительство. Я ожидаю от Народного курултая содержательной и конструктивной работы. Важно, чтобы каждый делегат активно участвовал в обсуждении и высказывал интересные идеи. В сегодняшние переменчивые времена никто не может гарантировать, что в ближайшие годы не возникнет трудностей. Но я верю, что, если у нас будет сильная сплочённость, если мы станем действовать согласованно, мы сможем преодолеть любые препятствия и достичь нашей общей цели. Наша главная цель и заветное желание — добиться участия каждого гражданина в построении справедливого и процветающего общества, развитой страны в меру его сил и возможностей.

Уважаемые участники Курултая!

Остановлюсь на проделанной работе по реализации решений, принятых по итогам первого Народного курултая. Резолюцией Народного курултая разработан план мероприятий, состоящий из 3 тысяч 182 пунктов.

Из них 68 — вопросы, связанные с судами и правоохранительными органами, 1548 — социальноэкономические вопросы, 313 — вопросы по земле, 1253 — различные вопросы по хозяйственной деятельности, такой как водохранилища и предприятия. Из этих 3182 пунктов: завершено 358 (11,25%); реализуется 2200 (69,14%); не исполнены в срок 523 (16,44%). Пункты завершим и полностью реализуем. Для выполнения ряда задач требуется время. Поэтому над ними ведётся соответствующая работа. С другой стороны, идёт работа с профильными руководителями по незавершённым работам.

Уважаемые кыргызстанцы!

Подробная информация о работе, проводимой в стране, издана в виде буклета и роздана вам. Кроме того, я думаю, что из представленного выше видеофильма вы получили достаточно информации о ней. Я не стану тратить время на все из них, а остановлюсь лишь на некоторых моментах. Объём валового внутреннего продукта достиг 1 триллиона сомов (639 млрд в 2020 году), и в последние дни мы превзошли эту цифру. Это большое достижение, результат хорошей работы! Слава Богу, что в государственной казне наблюдается рост денежных средств. Эти показатели, прежде всего, стали возможными благодаря правильной, чистой и окончательной реализации нашей экономической политики. У нас есть внешние долговые обязательства. В эти годы мы подошли к моменту выплаты наибольшей суммы долгов. К 2030 году мы погасим большую их сумму. Например, в 2023 году — 344 млн долларов, в 2024 году — 400 млн долларов, а в 2025 году — 430 млн долларов.

Что касается социального сектора, то мы стали свидетелями положительного влияния нашего проекта «Социальный контракт» на наших людей. В этом году мы оказали помощь в размере по 100 тысяч сомов 10 тысячам семей, в следующем году планируем оказать помощь 20 тысячам семей. Я не ошибусь, если скажу, что мы предприняли шаги по ликвидации бедности. Что касается здравоохранения, то в нашей стране, к сожалению, часто регистрируется болезнь почек. И вот впервые в нашей истории начали проводить операции по пересадке почек. На специальное оборудование из резервного фонда Президента выделен 1 млн долларов США. Кроме того, выделен 1 млрд сомов, и создано государственное предприятие «Кыргызфармация», главная цель которого — обеспечить население доступными лекарствами без посредников.

Наши усилия, направленные на обновление материально-технической базы, принесли свои плоды, мы значительно увеличили финансирование развития духовной, культурной и спортивной сферы.

Отремонтированы объекты культуры: библиотеки, кинотеатры, стадионы. Мы открыли филиал международной футбольной академии «Барселона», у нас существовал знаменитый цирк, его здание оказалось в запущенном состоянии, мы его модернизируем и в ближайшее время, даст Бог, его откроем. Кроме того, по всей стране строятся различные спортивные комплексы.

Для сохранения, организации и развития национальных ценностей подписано распоряжение «О создании рабочей группы по разработке долгосрочной идеологической стратегии духовного развития и становления граждан Кыргызской Республики». На основе этого документа разработаем ряд стратегических актов в сфере совершенствования идеологической ориентации нашей страны.

Значительная работа ведётся в энергетической сфере. Это привело к резкому увеличению производства, строительству новых ГЭС, ветряных и солнечных электростанций, запускается более 30 малых ГЭС. Для Министерства энергетики выделена 261 машина. Ведётся интенсивная подготовка к строительным работам по реализации проекта ГЭС «Камбар-Ата-1». В настоящее время Всемирный банк собирается выделить соответствующие средства на реализацию технико-экономического обоснования. Что касается транспорта и дорог, то за два года построено и заасфальтировано 1386 км дорог. Для этой отрасли выделено 298 единиц дорожно-строительной техники. Ещё в течение двух лет мы увеличим количество дорожной техники до 700. Кроме того, реконструируются и наши внутренние аэропорты.

Теперь перейдём к агропромышленному сектору. За два года сельскому хозяйству передано 43,1 млрд сомов, на развитие сельского хозяйства выделена техника по лизингу. Кыргызстан обеспечивает себя пятью видами продуктов питания. В нашей стране создаются условия для промышленного развития. Введено в эксплуатацию 60 крупных предприятий, и создано 7 тыс. 700 рабочих мест. За три года через фонды и банки открыто финансирование 1282 промышленных предприятий. Наша собственная компания «Кыргызиндустрия» занимается реализацией около 20 проектов, а также собственные промышленные предприятия по производству электроники, пуговиц, гвоздей, фурнитуры, пластика, фарфора, принтеров, копировальных аппаратов, ККМ аппаратов, кирпича, бетона, азотных удобрений. В сфере машиностроения совместно с Узбекистаном строим завод «Алтын Тулпар» по сборке и производству автотранспортных средств. Скоро начнётся строительство завода «Шахман», выпускающего спецтехнику. Строятся заводы по производству клинкера и цемента «Терек-Таш», завод по производству керамической плитки «Асылташ», керамогранита. Если в 2020 году горнодобывающий сектор принёс доход в размере 18,2 млрд сомов, то в 2022 году — 48,4 млрд сомов. Как вы заметили, доходы выросли в два с половиной раза. В настоящее время основное внимание уделяется геолого-разведочным работам. Собранные данные относятся к советским временам, но разведочные работы наших рудников продолжаются, и делаются новые открытия.

Восстановление и развитие Баткенской области — это приоритетное направление деятельности государства. Согласно закону, Баткену присвоен особый статус. На капитальное строительство Баткена мы выделили 1,4 млрд сомов, на дороги — 1,7 млрд сомов. На развитие области мы выделяем 500 млн сомов ежегодно. Всего в Баткен поступило средств на сумму более 3,7 млрд сомов. Мы построили 634 объекта. Решаются проблемные вопросы вдоль границы, копившиеся четверть века. Процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы завершён, и продолжается уточнение кыргызско-таджикской границы путём дипломатических переговоров между двумя странами. За два года на пограничную службу направлено более 20 млрд сомов. Мы закупили оружие, дроны, бронетехнику. Построено 40 новых объектов. Также проведено материально-техническое укрепление городов и сёл. В Бишкек прибыли 880 автобусов и 50 — в Джалал-Абад. В Талас доставлено 85 единиц техники. За три года Нарыну передано 125 единиц техники. В Кыргызстане у всех акимов 100% обеспеченность автомобилями, а у айыл окмоту — 90%. Нет сомнений, что всё это важно для эффективности нашей работы.

Стоит отметить, что цифровизация в государственном управлении продвигается хорошо. Мы полностью перешли на электронный документооборот. Многие государственные услуги: выдача различных справок, документов, регистрация и другие документы — перешли в цифровой формат. В 2022 году создан Фонд развития туризма. На данный момент реализуется 19 проектов. Среди них есть крупные проекты, которые прославят Кыргызстан. Уделяется внимание обеспечению жильём населения, и, даст Бог, тысячи наших граждан обретут жильё через Государственную ипотечную компанию. На сегодня дома строятся днём и ночью.

Теперь позвольте мне коснуться административно-территориальной реформы, которая проведена в пилотном режиме в Тюпском районе и Нарынской области. В реформируемых регионах улучшено качество услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и государственными органами населению, реорганизованы методы работы в области пастбищ, ирригационной системы, управления отходами и питьевыми водами. Надеюсь, результаты окажутся хорошими. Благодаря положительным результатам пилотного режима во всех регионах республики начались мероприятия по консолидации айылных аймаков.

Уважаемые соотечественники!

Как все вы знаете, мы активно боремся с коррупцией. Коррупция — это социальное зло не только нашего народа, но и всех стран мира. Из-за коррупции наша страна почти 30 лет не развивалась, богатыми стали лишь отдельные люди, а простой народ жил в нищете. В настоящее время антикоррупционные меры идут полным ходом. Миллиарды долларов возвращаются в государственную казну. В этой связи подчёркиваю, что правоохранительные органы, в том числе Государственный комитет национальной безопасности, выполняют свою работу на высоком уровне. Наши люди также поддерживают работу спецслужбы.

Обеспечивается мир на нашей земле и мирная жизнь нашего народа, идёт серьёзная борьба с каждым явлением, которое ему угрожает. Вместе с тем ведётся непримиримая борьба с организованными преступными группировками. Борьба с коррупцией — это не разовое мероприятие, это должно стать постоянной работой. Нам надо всегда оставаться бдительными, чтобы предотвратить коррупцию на всех уровнях общества. Ещё один важный показатель цивилизованного государства — отсутствие организованной преступности. Ни один инвестор не будет вкладывать деньги в страну с криминальными элементами. Кроме того, некоторые чиновники по-прежнему препятствуют работе инвесторов, занимаются взяточничеством и лоббированием. Все эти явления вредят имиджу страны. В связи с этим беспощадная борьба с коррупцией продолжится и усилится! Уважаемые кыргызстанцы, как вы знаете, в нашей стране идёт борьба по искоренению коррупции среди правоохранительных органов и судей. Реформы, проведённые до сих пор, не дали достаточных результатов. Привлечение к ответственности должностных лиц, которые тайно совершили некоторые незаконные действия, создаёт проблемы. Но поскольку борьба с коррупцией — это наш приоритет, она продолжится! Буквально в прошлом месяце моим распоряжением сформирована рабочая группа по разработке Государственной стратегии по борьбе с коррупцией в Кыргызстане на 2025-2030 годы. В её состав вошли представители государственных органов, деловых кругов, независимые эксперты, рабочей группе поручено разработать план реализации эффективных антикоррупционных мер.

Судебная власть и прокуратура — это гаранты судебной справедливости и законности, поэтому они должны служить обеспечению высокого уровня судебной справедливости и законности в стране. Каждый гражданин, добивающийся справедливости, должен иметь глубокую веру в то, что его законные требования добросовестно защитят!

Уважаемые участники Курултая!

Теперь я обращусь ко всем кыргызстанцам по поводу нашей дальнейшей работы. В эпоху глобализации Кыргызская Республика, как и другие страны, сталкивается с новыми ситуациями, которые тесно связаны с усилением конкуренции в современном мире, усилением информационной войны, экономическими проблемами, изменением климата, искусственным интеллектом, духовно-нравственной бедностью. Да, с одной стороны, эпоха перемен создаёт новые возможности. Однако в условиях перемен в современном мире наша главная задача — адаптироваться к вышеперечисленным процессам и проложить новый путь. За каждым экономическим развитием стоит духовная и культурная основа. Пришло время нам, потомкам Манаса Великодушного, гения Жусупа Баласагына и мудреца Махмуда Кашгари-Барскани, сохранить традиции и ценности наших предков и превратить их в ядро развития. Сегодня мы видим, что во всём мире, особенно в развитых странах, начали изучать и исследовать свои духовные ценности, сущность. Очень важно стать примером следующему поколению и передать им всё это. Среди усилий народов мира у нас тоже набрало силу стремление и желание распространять и прививать ценности наших предков в нашем обществе. В настоящее время мы нацелены на формирование общества, состоящего из единства граждан Кыргызстана и тех граждан, которые стремятся к укреплению независимости и благосостоянию страны, независимо от того, кто каких культурных, этнических и религиозных взглядов. Мне как Президенту, избранному народом, важно принять все необходимые меры для создания общенациональной комплексной системы, направленной на укрепление национального единства, межнациональных отношений и согласия, повышение межрелигиозной толерантности, предотвращение экстремизма на всех уровнях государственного управления. Я повторю эту задачу и сегодня: если какой-либо государственный служащий или кто-либо ещё нарушит единство и дружественные отношения нашего народа, он понесёт ответственность в рамках законодательства, независимо от его статуса и занимаемой должности. Я никому не позволю подорвать единство и сплочённость народа Кыргызстана!

Теперь поговорим о вопросе государственного языка — корне, ядре, истории и будущего нашей страны. Наш язык также переживает период возрождения. 17 июля этого года я подписал Конституционный закон «О государственном языке Кыргызской Республики». Закон, прошедший эффективные и конструктивные обсуждения, тепло принят общественностью. Сохранение и совершенствование нашего языка — наш долг как гражданственности, так и патриотизма! Самые большие истоки нашей ценности, несомненно, это наш родной язык. Поэтому важно хранить наш язык как зеницу ока и позаботиться о том, чтобы каждый из наших новорождённых сыновей и дочерей говорил на своём родном языке, создавал великие ценности — достояние на родном языке и становился почётным и достойным гражданином, поднимающим высоко знамя нашей страны. На сегодняшнем большом собрании — Народном курултае я хотел бы обратить внимание на то, как мы намерены восстанавливать и развивать эти великие ценности, и призвать население задуматься!

Надеемся, что в наступающем году на государственном уровне отметим столетие образования Кара-Кыргызской автономной области, способствовавшей устойчивому территориальному, экономическому и культурному объединению нашего народа, а также ускорившей процессы социально-экономического переустройства и объединения народа в единую нацию. В этом направлении я также подписал соответствующий указ.

Теперь позвольте коснуться темы женщин и детей в нашем обществе. К сожалению, насилие в отношении женщин и детей становится проблемой, с которой сталкиваются многие страны по всему миру. И у нас, в Кыргызстане, в последнее время наблюдаются подобные негативные явления. Это недопустимая ситуация! Достоинство каждого человека надо защищать не только законом или государством, но и всеми другими гражданами! Уважение к матерям и женщинам издавна было и остаётся важной частью самобытности, культурных и социальных норм кыргызского народа! Построение справедливого общества должно стать целью каждого из нас. В обществе не должно существовать грубости, особенно подчеркну необходимость беречь наших женщин, уважать их, заботиться о каждом ребёнке, а также уделять особое внимание старшему поколению. В нашей стране нет и не может быть оправдания агрессии и жестокости! Их можно только презирать!

Уважаемые современники!

В такой переходный момент, как сегодня, необходимо отвечать потребностям общества в целях повышения условий жизни населения путём внедрения инноваций. Повышение уровня жизни населения — это вопрос обеспечения продовольственной безопасности. Прежде всего политику в этом направлении направим на диверсификацию источников продовольствия и увеличение внутреннего производства социально значимых товаров. Создадим специальный Научно-исследовательский институт по обеспечению продовольственной безопасности страны. Он начнёт изучать и анализировать текущую продовольственную ситуацию, а также производство, потребление, запасы, наличие продуктов питания и разрабатывать соответствующие предложения и прогнозы.

Говоря о водной политике, мы всегда говорим, что Кыргызстан обладает огромными водными ресурсами благодаря ледникам, рекам и озёрам. Наша страна — это часть трансграничной водной системы. В водной политике необходимо смотреть не только на внутренние потребности, но и на международные. Перед нами стоит задача не только использовать воду для наших текущих нужд, но и хранить её для будущих поколений! Новую водную политику страны сосредоточим на устойчивом управлении водными ресурсами, сохранении и защите водных экосистем, а также на внедрении современных водосберегающих технологий. В данном контексте мы планируем строительство водохранилищ по всей стране, а также продолжим модернизацию инфраструктуры ирригационной сети. В связи с этим повысим статус государственного органа, проводящего политику в отношении водных ресурсов.

Новые торговые пути. Кыргызстан расположен на маршруте уникальной торговой магистрали — Великого Шёлкового пути между Европой и Азией. Занимая удобное географическое положение на торговых путях, наша страна может стать мостом между Востоком и Западом. С этой целью разрабатывается новый мультимодальный транспортный маршрут «Южный коридор». Кроме того, ведётся работа по открытию южного воздушного коридора, который укрепит воздушное сообщение между Кыргызстаном и Китаем, соединит аэропорты Оша и Кашгара.

Вместе с тем в ближайшее время начнётся строительство железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Продолжится пилотный проект по перевозке грузовых контейнеров транзитом по железным дорогам из Китая в Афганистан через Кыргызстан и Узбекистан. Также рассматривается вопрос запуска пилотного контейнерного поезда «Иран — Туркменистан — Узбекистан — Кыргызстан». Уверен, что вышеуказанные инициативы и реализуемые проекты позволят Кыргызстану выйти на новый уровень транспортно-логистической коммуникации с внешним миром.

Что касается задач, поставленных для ускорения экономического роста и работы в новых реалиях, то в 2021 году мы приняли «Национальную программу развития Кыргызской Республики до 2026 года». За последние два года программа начала показывать свою эффективность. Сегодня перед нами стоит задача определить дополнительные темпы роста. Так, в рамках новой экономической политики дополнительный акцент мы сделаем на реформирование рынков капитала, активную экспортную политику и создание мультимодального торгово-логистического центра регионов, а также на повышение финансово-экономической грамотности. Развитие мирового фондового рынка широко сопровождается внедрением цифровых технологий, таких как онлайн-торговля, инвестиционные маркетплейсы, что позволяет повысить доверие, гибкость и удобство работы его участников. Поэтому и у нас должна проводиться работа по развитию фондового рынка и его цифровой инфраструктуры. С одной стороны, выход хозяйствующих субъектов на фондовый рынок позволяет диверсифицировать источники финансирования и привлекать долгосрочные инвестиционные ресурсы, а также оценить текущую рыночную стоимость компании. С другой стороны, финансовые инструменты, доступные гражданам на фондовом рынке, обеспечивают дополнительные источники дохода и основу сбережений населения. В будущем необходимо создать возможность привлечения инвестиций через фондовый рынок для финансирования национальных проектов и проектов развития, таких как гидроэлектростанции и промышленные объекты. Граждане и внешние инвесторы имеют возможность инвестировать в строительство крупных объектов. Для крупных инвестиций в первую очередь требуется наличие справедливых судов. В связи с этим мы также рассматриваем аспект введения «английского права». Это очень нужный шаг, если мы хотим выйти на международный рынок инвестиций. Здесь позвольте мне подчеркнуть важную роль делегатов Курултая. Потому что вас выбрали для отстаивания интересов народа и вы его представители на Курултае. Я уверен, что вы донесёте до людей правду. Мы все должны изменить отношение к инвесторам! Мы не должны рассматривать их как врагов, пытающихся захватить страну или нашу землю. Цель каждого инвестора — получить прибыль. Каждый инвестор, выполняя свою работу, также даёт общий полезный результат для общества. Каждый из нас должен оказывать инвесторам как можно больше поддержки. Если построим предприятия, то создадим рабочие места для местного населения, что поспособствует улучшению жизни людей. На основе последних событий хочу ещё раз подчеркнуть важность уплаты налогов для всех граждан Кыргызской Республики.

Благодаря раскрытию небольшой части теневой экономики нам удалось добиться масштабного повышения пенсий, пособий, заработной платы, построить беспрецедентное количество социальных объектов и проложить сотни километров новых дорог. Без налогов не будет сильной армии, обеспечивающей наш мир, не повысится социальное благополучие граждан, не появятся качественная медицина и достойное образование. Поэтому давайте рассматривать налоги не как обязательства и принуждение, а как важный вклад в развитие страны. Другими словами, считайте это взносом, а не налогом!

Другой локомотив экономики — экспорт отечественной продукции. Недавно мы создали Центр продвижения экспорта, который станет основным драйвером торговли. Он работает со всеми необходимыми государственными органами и нашими зарубежными учреждениями для полного сопровождения всех этапов экспорта отечественных товаров. Также особое внимание уделим дальнейшему развитию электронной коммерции и созданию электронных торговых площадок. Поскольку мы находимся рядом с мировой державой-производителем товаров, мы должны тщательно использовать все преимущества нашего географического положения. Нам надо приложить все усилия для создания региональных торгово-логистических центров с целью развития экспорта. В ближайшее время, надеюсь, приступим к реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Его технико-экономическое обоснование завершено. Это знаменательное событие в истории нашей страны, которое затронет все отрасли экономики. Наряду с этим мы продолжим строительство железных и автомобильных дорог, чтобы соединить все провинции и города с нашим севером и югом. Ведь логистика позволяет поддерживать движение большого количества экономических операций и сделок с высокой динамикой.

Финансовые технологии развиваются в мире с невероятной скоростью. Поэтому надо ускорить развитие цифровой инфраструктуры банковских услуг, внедрение инновационных банковских операций и цифровых платёжных технологий. Как регулятор банковского рынка, Национальный банк должен ускорить активное внедрение стандартов и нормативов, способствующих развитию и внедрению новых технологий в платёжной сфере, а также тестирование и внедрение цифрового сома.

Конституцией установлено, что «Кыргызстан — социальное государство». Поэтому сегодня значительная часть нашего бюджета направляется на улучшение социальной среды. Социальная политика Кыргызстана должна способствовать созданию условий для свободного развития и достойной жизни человека. Создание условий для того, чтобы граждане могли работать и получать достойную зарплату, обеспечение рабочих мест для достижения хорошей старости, дальнейшее реформирование политики пенсионного обеспечения населения — одни из важнейших задач государства. У каждого из нас должно быть представление о том, что вклад, который мы вносим в социальный бюджет, — это гарантия будущего! Сохранение и улучшение здоровья населения — важнейшее направление социальной жизни! Мы уделяем особое внимание здоровью наших людей. Надо продолжать работу по принципу бесплатного обеспечения населения первичной медико-санитарной помощью и неотложной медицинской помощью на качественном уровне. Кроме того, каждый человек должен осознавать личную ответственность за своё здоровье. В ближайшее время сделаем упор на строительство и реконструкцию зданий организаций здравоохранения. Новые современные больницы построим и оснастим современным оборудованием. Развитие медицинской науки в нашей стране должно идти в русле интеграции с международным научным сообществом. В будущем я также надеюсь, что мы достигнем приемлемого уровня охвата граждан системой обязательного медицинского страхования.

Кыргызстан обладает огромным потенциалом человеческих ресурсов! Нам следует использовать его на благо нашего народа и экономики. В среднесрочной перспективе мы намерены готовить профессионалов в самых разных областях, от юристов международного уровня до инженеров-проектировщиков. В результате все наши соотечественники, находящиеся в трудовой миграции, станут востребованными и смогут найти высокооплачиваемую работу на своей родине.

Роль науки для нашего общества и страны очень высока. Потому что наука — двигатель инноваций, экономического роста и социального прогресса! Независимо от всего, мы должны основываться и опираться на научные исследования. В этом направлении мы усилим работу научно-исследовательских институтов. Их деятельность в результате поспособствует проведению фундаментальных реформ во всех сферах. А образование — это не просто привилегия или право, это самая важная необходимость сегодня! Путеводитель к лучшей жизни, к светлому будущему! Мы должны сделать всё возможное, чтобы каждый гражданин нашей страны, независимо от социального или экономического статуса, имел доступ к качественному образованию.

Уважаемые делегаты!

Наша внешняя политика основана на принципах защиты мира, многовекторного сотрудничества и уважения международного права. В связи с этим мы придаём особое значение укреплению связей с нашими ближайшими соседями в Центральной Азии. Наша страна продолжит активное участие в деятельности ООН, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СНГ и других международных организаций. Мы считаем, что многосторонние форматы важны для решения таких проблем, как изменение климата, противодействие терроризму, нераспространение оружия массового уничтожения и других региональных и глобальных проблем.

Мы также стремимся развивать отношения с ключевыми глобальными игроками. Это включает углубление диалога с Китаем и Россией, а также дальнейшее развитие отношений с Европейским Союзом, США и другими странами. Сотрудничество с ведущими странами мира, такими как Германия, Объединённые Арабские Эмираты, Япония и Корея, набирает обороты. Это свидетельство правильно сформированной международной политики, которая продолжит развиваться и дальше. Я подчёркиваю, что все наши планы развития как части мира должны строиться с учётом международной геополитической ситуации. С радостью отмечу, что согласно недавно опубликованному докладу Организации Объединённых Наций по устойчивому развитию, Кыргызская Республика достигла значительного прогресса в реализации Целей устойчивого развития, заняв 45-е место из 166 государств — членов Организации Объединённых Наций. Вот почему мы стремимся войти в число 30 лучших стран к 2030 году. Хочу обратить ваше внимание на ключевые направления по реализации Целей устойчивого развития. Во-первых, Кыргызская Республика стремится к комплексной трансформации системы образования путём обеспечения равного доступа, повышения её качества и финансирования. Во-вторых, могу с уверенностью сказать, что Кыргызская Республика добьётся устойчивого развития, внедрив принципы и модели зелёной экономики.

Уважаемые соотечественники!

Прилагая все усилия для развития страны, мы рискуем жизнями и боремся за будущее страны, несмотря на коррупционные риски и организованные преступные группировки. В таких условиях хочется, чтобы наш народ поддерживал власть. На этом подведу итоги моей информации и ежегодного обращения по проделанной работе.

Уважаемые делегаты Народного курултая!

Второй Народный курултай продлится два дня, как и в прошлом году. Я буду полностью с вами в течение двух этих дней. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы в конце заседания. У нас есть права человека и свобода слова, которые будут соблюдаться и дальше. Чётко сформулируйте свои вопросы и пожелания. Единственная просьба к вам — это избегать клеветы и ставить под сомнения личную репутацию, сообщая недостоверную ложную информацию.

Желаю удачи в работе Народного курултая. Спасибо за внимание!»

Мероприятие началось с показа фильма об основных итогах социально-экономического развития страны за последние годы.

Далее глава государства выступил с обращением о положении дел в стране.

Затем слово перешло к делегатам. Выступили 75 человек, которые озвучили напутствия своих избирателей, акцентировав внимание на развитии регионов и сёл, подняли социальные вопросы, в частности, улучшение условий труда работников данной сферы. Также делегаты просили оказать содействие в решении проблем мигрантов, трудящихся за рубежом.

Во время второго дня делегаты продолжили поднимать общественно значимые вопросы, касающиеся развития регионов и сёл, экономики страны, проблемы кыргызстанцев, проживающих за рубежом, и другие.

Подводя итоги Курултая, Президент Садыр Жапаров подробно рассказал, на какой стадии решения находятся поднятые делегатами темы.

Так, Президент Садыр Жапаров призвал население страны рассматривать налоги как вклад в развитие государства. На основе последних событий глава государства ещё раз подчеркнул важность уплаты налогов для всех граждан Кыргызской Республики.

«Благодаря раскрытию небольшой части теневой экономики нам удалось добиться масштабного повышения пенсий, пособий, заработной платы, построить беспрецедентное количество социальных объектов и проложить сотни километров новых дорог.

Президент также продемонстрировал делегатам возможности новых технологий, используемых в процессе государственного управления в реальном времени. Глава государства отметил, что эти технологии позволяют осуществлять мониторинг самых разнообразных секторов экономики в режиме реального времени. Делегатам продемонстрировали текущий ход работы на месторождении «Кумтор» и энергетических объектах, показали работу контрольно-пропускных пунктов и налоговой системы. Садыр Жапаров подчеркнул, что в стране также продолжают действовать камеры безопасного города, благодаря которым работа правоохранительных органов улучшена. Он констатировал, что подобного рода открытая и оперативная информация ранее никогда не предоставлялась. Теперь из любой точки мира можно посмотреть камеры через приложение в мобильном телефоне или на планшете. При этом следует отметить, что камеры записывают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, после видео сохраняется, и в любой момент можно запросить видеоархив.

«Президентский лицей «Акылман» начнёт выпускать достойных будущих руководителей государственных органов», — сказал Президент, комментируя поступившие вопросы от делегатов. Глава государства, отвечая на вопрос относительно частых кадровых перестановок в министерствах и ведомствах, отметил, что на сегодня сталкиваемся с тем, что приходится менять руководителей министерств из-за того, что они не справляются с поставленной задачей.

«К сожалению, кадровый вопрос остаётся проблемой. Многие красиво говорят, выступают с трибуны, но на практике нет реальных результатов работы. Соответственно, по этой причине приходится менять руководителей», — констатировал Садыр Жапаров.

Вспоминая советское время, Президент подчеркнул, что тогда готовили кадры. Отличников передавали в вузы, выпускников с красными дипломами обязательно приглашали на государственную службу.

Руководящие позиции занимали лучшие из лучших, которые последовательно поднимались по карьерной лестнице. Однако в настоящее время всем известно, что на работу устраивают по знакомству. Садыр Жапаров акцентировал, что подобные действия он пресёк, и в последние три года такое прекратилось. Глава государства выразил уверенность в том, что открывшийся в этом году Президентский лицей для одарённых детей «Акылман» на Иссык-Куле через 20-30 лет даст свои плоды. Садыр Жапаров ставит задачу, что в перспективе из этого лицея выпустятся будущие достойные руководители государственных органов. Он подчеркнул, что в лицее обучаются талантливые ученики, отобранные по результатам конкурса со всей

республики. Государство продолжит поддерживать и помогать выпускникам лицея.

«Для развития городов Токмок и Кара-Балта в 2024 году выделим по 1 млрд сомов», — сообщил Президент, подчеркнув, что работа по поддержке регионов продолжится с целью устойчивого их развития. Он констатировал, что в настоящее время город Каракол преображается, обновляется на глазах, благодаря чему увеличивается поток туристов. Точно так же решено уделить внимание городам Токмок и Кара-Балта. Выделяемые средства направят на улучшение инфраструктуры.

«Борьба с коррупцией в стране продолжится», — заявил далее Президент, комментируя поступившие вопросы от делегатов. Он особо акцентировал, что работа в этом направлении усилится. На Курултае Садыр Жапаров поручил правоохранительным органам в срочном порядке проверить поступившую информацию о коррупции в управлении Социального фонда Алайского района Ошской области и доложить ему. Президент Садыр Жапаров отметил, что ранее факты, когда на местах получают деньги за умерших пенсионеров, были, но их решили. Однако если это продолжается, то надо устранить все возможные факторы коррупции.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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