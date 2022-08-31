Главный праздник: всем мира и согласия!

Страна празднует 31-й год независимости. Это долгий путь испытаний и перемен. На нашу долю выпало немало. Чего только стоит пережить три революции и смены власти, мировую пандемию и карантин — заточение на два месяца, постоянные повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. Но…

Несмотря на усталость, людям хочется праздника. Ежегодно на центральной площади столицы проходят мероприятия, посвящённые празднованию Дня независимости. Это стало традицией. Во всех регионах проходят народные гулянья и спортивные мероприятия.

Мы вышли на «Перекрёсток мнений», чтобы узнать, отмечают ли люди главный праздник страны. Что желают соотечественникам?

Гульджан Мамырова,

домохозяйка:

— В детстве всегда отмечали День независимости, ходили на парад. Сейчас тоже стараемся собираться с семьёй все вместе и идём на площадь. Хочу пожелать всем процветания. Чтобы все были здоровы, дружны. Самое главное, чтобы не было войны и кризиса.

Ульяна Торопова,

инженер-энергетик:

— Для меня это просто выходной. С семьёй стараемся куда-то выбраться погулять. Желаю стране стабильности и развития. Чтобы то, что было обещано властями, наконец начало сбываться.

Ильясбек Айсариев,

госслужащий:

— Я как госслужащий вначале пойду на официальные мероприятия. После соберёмся с семьёй и друзьями. Хочется пожелать гражданам мира, добра и процветания, развития стране. Чтобы в каждой семье было благополучие. Ведь ради этого мы работаем. Наша столица должна развиваться и совершенствоваться. Особенно не хватает удобств для людей с ограниченными возможностями. От нас с вами зависит, какую страну мы оставим нашим детям.

Юлия Мардасова, бухгалтер:

— Всем желаю процветания, материального благополучия, мира и дружбы народов.

Адилет Карыпбеков, менеджер:

— Мы обычно собираемся с друзьями и гуляем по городу. Хочу пожелать соотечественникам здоровья. Это очень важно. Мира, благополучия.

Наргиза Абдумажитова, ученица 10-го класса:

— Мы отмечаем в основном с друзьями. Собираемся компанией и идём гулять. Очень хочется, чтобы во власти были справедливые люди. Чтобы народы всех стран дружили. И самое главное — мира на земле!

На «Перекрёстке мнений» стояли

Дарья НЕСТЕРОВА

и Нина ГОРШКОВА.

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