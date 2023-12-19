Сорок чоро Манаса

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на II Народном курултае.



В своей речи от отметил, что Кыргызстан — первая страна, Конституцией признавшая Народный курултай. «Жогорку Кенеш уже утвердил бюджет на 2024 год, а 28 декабря состоится расширенное заседание Кабинета министров с Президентом, где рассмотрят итоги 2023 года», — сообщил Акылбек Жапаров.

По его словам, несмотря на глобальные риски, работа исполнительной ветви власти идёт с хорошей динамикой. Так, объём ВВП за 11 месяцев составил рекордные 1 триллион 72 миллиарда сомов. Темп роста — 4,5%. Благодаря правильному курсу внешней политики в 2022 году поступило $1,2 миллиарда прямых иностранных инвестиций.

Глава Кабмина подчеркнул, что в следующем году особое внимание уделят промышленной отрасли. «Планируем запустить 100 производственных предприятий. Только в Чуйской области откроются цементный завод «Терек-Таш» стоимостью $160 миллионов, компания по производству плитки и керамики, табачная фабрика. Совместно с Узбекистаном планируется запуск машиностроительного завода стоимостью $50 миллионов. Начнётся также строительство логистического городка на 700 гектарах земли. На модернизацию Майлуу-Сууйского лампового завода выделен один миллиард сомов», — рассказал Акылбек Жапаров.

Он также заявил, что в 2026 году страна выйдет на профицит в энергетике и начнёт её экспортировать. «Уже введены в эксплуатацию пять малых ГЭС по 71 МВт, пять солнечных электростанций, второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС. В 2024 году мощность вырастет на 178 МВт, в частности, начнут работать 25 малых ГЭС, ещё один гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Появятся и солнечные электростанции мощностью 700 МВт, ГЭС Бала-Саруу мощностью 5 МВт в Таласской области. Также в 2024 году в 300 тыс. местах установят счётчики АСКУЭ, что сократит энергопотери.

Глава Кабмина остановился и на реализации крупных энергопроектов. «Завершаются подготовительные работы по Камбаратинской ГЭС-1: туннели, дороги, линии. Ведутся переговоры со Всемирным банком о первом этапе строительства. Начинается проектирование Казарманского, Кокомеренского, Чаткальского

каскадов и линии Кемин — Торугарт мощностью 500 киловольт. В 2024 году работы по проекту СASA-1000 в кыргызской части завершатся. Через два года заработает Куланакская ГЭС», — сказал Акылбек Жапаров.

Кроме этого, в 2024 году «Кыргызкомур» начнёт экспорт твёрдого топлива в Китай с четырёх месторождений: Ак-Улак, Урмезан, Кара-Кече, Беш-Буркан. До 2025 года в Нарынской области построят завод по обогащению угля.

Акылбек Жапаров также отметил, что в 2024 году государство получит 30 тысяч тонн битума и заасфальтирует 450 км дорог. Между сёлами проложат асфальт. Откроется тоннель Кок-Арт на автодороге Север — Юг. В сфере туризма создадут четыре места с такими же условиями, как в Государственном природном парке Ала-Арча.

В 2024 году проложат ещё 20 км железной дороги Балыкчи — Кочкор, ожидается, что в 2026 году её полностью введут в эксплуатацию. Завершено технико-экономическое обоснование проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Акылбек Жапаров также отметил, что ВВП на душу населения составил $1900. Консолидированный бюджет достигнет 600 млрд сомов. «Жить за свои средства — признак сильного свободного государства! Главное, у нас имеются надёжные возможности для своевременного и полного погашения внешнего долга в размере $400 млн в год. В 2024 году 96 млрд сомов направят на выплаты пенсий, что составляет 16% от 600 млрд сомов. На пособия предусмотрено 17,6 млрд сомов. Политическая коррупция демонтирована. Решаются вопросы границ. Усилена обороноспособность страны.

Развитие государства — сила политического единства. Как и на прошлом курултае, я хочу повторить, что налоги — основа развития. Поэтому продолжится фискальная политика по внедрению ККМ, ЭСФ, ЭТТН. Президент дал время рынкам подготовиться. Всё должно быть упорядочено. Все работаем командой, как 40 чоро Манаса. Мы полностью реализуем все планы», — сказал он.

Отметим, что во II Народном курултае участвовали более 600 делегатов из всех областей и регионов страны, а также депутаты парламента, члены Кабинета министров и руководители государственных органов.

Автор: