Каково быть услышанным властью

Второй Народный курултай завершил свою работу. Для многих граждан страны это был не просто диалог с лицами, принимающими решения, но и возможность открыто довести до последних информацию о недостатках и упущениях, которые допускаются на местах при проведении реформ. Итак, с какими проблемами пришли кыргызстанцы к руководству страны?



В Национальной филармонии имени Токтогула Салылганова, где проходило мероприятие, присутствовали около 700 делегатов из всех регионов страны. Многие получили возможность с высокой трибуны рассказать, в том числе и главе государства Садыру Жапарову, о наболевшем.

Вопросы, поднятые участниками, касались социальной политики, миграции, создания рабочих мест, экологии, воспитания молодёжи и других тем.

Большинство делегатов сошлись на том, что Курултай, несомненно, хорошая площадка не только для выявления актуальных проблем на местах, но и для возможности найти эффективный способ их решения.

— Главное, и это было очевидно, что власть серьёзно относится к поднятым вопросам, — говорит жительница села Жаны-Жер Сокулукского района Чуйской области Таалайкан Бекматова. — Я, например, приехала, чтобы рассказать об одной из главных сложностей, с которыми сталкиваются мои односельчане. Это невозможность узаконить свои земельные участки. Прошло много лет с момента их получения, а люди до сих пор не имеют правоустанавливающих документов.

Авазбек Бешубаков из Джалал-Абадской области рассказал, что многие сёла региона вот уже который год испытывают острую нехватку поливной воды. Это отражается на урожае и, как следствие, на благосостоянии людей.

Особую активность проявили молодые делегаты, которые высказывали не только просьбы и пожелания, но и предлагали конкретные пути решения проблем в продовольственной безопасности, экологии и правопорядке.

Один из выступающих, например, предложил принимать строгие меры к тем, кто игнорирует выборы и не приходит голосовать на избирательные участки.

Не остались в стороне и социальные проблемы, в числе которых состояние дорог и развитие энергосектора. Этому, по мнению участников, сегодня нужно уделять особое внимание.

— В прошлом году наши делегаты поднимали вопрос строительства автомагистрали Кара-Кульджа — Мырза-Аке — Алайкуу протяжённостью 130 километров, — рассказал делегат от Ошской области Калыбай Уркунов. — Заасфальтировали чуть больше восьми, работы ведутся очень медленно, и мы бы очень хотели, чтобы этот вопрос был под контролем Президента.

Ещё один представитель от Ошской области Мамазаир Абакиров попросил акцентировать внимание на энергетических трудностях региона и, пользуясь случаем, попросил в Кара-Куль- джинском районе построить гидроэлектростанцию.

В числе делегатов были и мигранты. По их словам, сегодня у кыргызстанцев, работающих за рубежом, возникают проблемы с денежными переводами. Кроме того, незнание законов страны пребывания часто становится причиной депортации.

— Много случаев, когда на заработки в Россию отправляются молодые люди сразу после окончания школы, но они не готовы не то, что к работе, а даже к кратко-срочному пребыванию за рубежом, — пояснила представитель кыргызской диаспоры в РФ Нура Курманбекова. — Естественно, после приезда у них начинаются сложности, особенно с оформлением документов. Поэтому мы бы хотели обсудить тему подготовки наших граждан к трудовой миграции.

Один из участников Курултая от Иссык-Кульской области Азамат Кудайбердиев озвучил ситуацию с трудоустройством молодёжи. По его словам, молодые семьи сталкиваются с проблемой получения участков под строительство жилья и обеспечения рабочими местами. Не найдя возможности заработка, специалисты уезжают, кто в столицу, кто за рубеж.

Подвели участники и итоги первого Курултая. Большинство делегатов заявили, что из более чем трёх тысяч вопросов, озвученных в прошлом году, половина либо решена, либо находится на стадии завершения.

КОММЕНТАРИЙ Чолпонкул АРАБАЕВ, доктор наук, профессор:

— Главное отличие этого Курултая от прошлогоднего в том, что нынешний проводился на основании Закона «О Народном курултае». Это значит, что инициативы делегатов, озвученные и закреплённые в итоговом документе, будут иметь определённую юридическую силу.

Исторически на Курултае, как на главном совещательном органе народа, решались самые актуальные вопросы — выбор лидера рода, оборона от захватнических набегов, пограничные проблемы, разрешение конфликтов между родами по поводу землераздела, дипломатические вопросы и многое другое. После жарких споров старейшины находили компромисс, а далее они определяли своих представителей для выполнения решений курултая, которые обязаны исполнять все, даже те, кто по каким-либо причинам не согласен.

Женщины также активно участвовали, хотя они и не появлялись на собраниях и не имели права голоса, но высказать свою позицию они могли уполномоченному делегату, а тот был обязан донести её до старейшин.

Это сообразное проявление кыргызской демократии. Яркий пример тому — Курманжан датка.

Среди задач современного Народного курултая — установление диалога между сообществами и властью, достижение национального согласия в развитии регионов страны, выработка согласованной позиции и напутствия руководству государства при принятии важнейших решений. Причём сегодня высказывать свою точку зрения могут и женщины. Их на курултае было более 140.

Отдельно я хотел бы остановиться на выборах делегатов от регионов. Я внимательно отслеживал ситуацию и хочу сказать, что этот процесс был абсолютно прозрачным. На Курултай отправляли достойных.

КСТАТИ

30-31 августа 1992 года состоялся первый Всемирный курултай кыргызов, на котором приняли решение об образовании Международного фонда возрождения кыргызов.

Любовь БОРИСЕНКО.

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