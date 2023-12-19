Куда плывём и как гребём?

Международный форум, посвящённый 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, прошёл на прошлой неделе в Бишкеке. Он имел глубоко символическое название: «Мы все в одной лодке. Творчество на русском языке». Литературоведы, историки, философы из стран ближнего зарубежья пытались в своих докладах обосновать актуальность произведений великого прозаика и в наши дни. Правда, некоторые гости решили немного скорректировать мысль писателя, заявив, что мы плывём не в лодке, а в космическом корабле под названием Земля, и даже более того, в Ноевом ковчеге. Убедительно ли прозвучали эти мнения, да и так ли они важны? Нужно разобраться.

Первый день работы форума прошёл в Государственном историческом музее, а на следующий день — в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова.

Фойе Исторического музея было заполнено ещё за полчаса до открытия торжественного мероприятия. Но что удивительно: среди приглашённых не оказалось ныне здравствующих известных писателей и поэтов Кыргызстана. Почему мастера слова нашей страны проигнорировали форум, остаётся только догадываться.

А их выступления не оказались бы лишними. Гостям встречи необходимо было показать преемственность поколений в нашей литературе, но этого, к сожалению, не случилось.

Зато на форум пришли студенты столичных вузов, учащиеся колледжей и старшеклассники средних школ. Да, конечно, их заставили прийти в морозный день на форум. Но странное дело: молодёжь фойе не бузила, не пялилась в гаджеты. Юноши и девушки как бы сразу прониклись атмосферой важности предстоящего мероприятия. И в подтверждение сказанному — небольшое интервью с сестрой нашего великого писателя — Розой Торекуловной Айтматовой.

— Скажите, на ваш взгляд, молодёжь знает произведения Чингиза Айтматова?

— Я часто бываю в школах, университетах и всегда убеждаюсь, что да, знает. Причём не только биографию брата, но и его книги.

— А почему же тогда молодых людей критикуют за нежелание читать прозу и поэзию, увлечение гаджетами?

— Пусть критикуют. На моих встречах ребята задают вопросы о конкретных произведениях, в частности, о том, что побудило Чингиза написать тот или иной роман, почему в них много драматичного. Очень хорошие впечатления оставляют эти беседы. Они честные, непосредственные, а потому незабываемые.

— Что в первую очередь привлекает молодёжь в произведениях Айтматова?

— Однозначно сложно ответить. У каждого своё отношение к творчеству брата. Молодёжь умеет сопереживать. Это — главное. Поэтому в наше будущее смотрю с оптимизмом.

А через минуту форум начал свою работу.

Нет смысла пересказывать все доклады, посвящённые непосредственно творчеству Чингиза Айтматова. О нашем великом прозаике уже много сказано, повторяться нет смысла. А вот о том, как его произведения и философское отношение к действительности способны спасти нас от бед и трагедий, имеет смысл рассказать.

Импульс разговору на эту серьёзную тему задала известный российский литературовед, доктор филологических наук Анастасия Гачева. В своём выступлении она подчеркнула: «Сегодня мы переживаем страшный процесс: разлом цивилизаций, более того, никто из противоборствующих сторон не хочет слышать друг друга. Поэтому именно культура, и литература в частности, должны сшивать расколовшийся мир. Чингиз Айтматов неоднократно говорил об этом». А далее она добавила: «Айтматов — писатель, объединяющий времена и пространство, европейскую и азиатскую культуры.

Главный редактор издательства «Узбекистан» Мухиддин Оманов привёл свой пример, наглядно доказывающий глубокое уважение людей многих стран мира к нашему писателю. «Несколько лет назад лауреатом международной премии Алишера Навои стал скончавшийся уже тогда Чингиз Айтматов. За его кандидатуру проголосовали все члены конкурсной комиссии. И не потому, что писатель прожил всю жизнь в соседнем братском Кыргызстане и является ярким представителем тюрского мира. Просто голос совести, человеколюбия Чингиза Торекуловича в последнее время становится всё сильнее, громче. Творчество, мировоззрение писателя востребовано, жизненно необходимо нам, землянам».

Представительница Татарстана Дания Загидуллина отметила большой нравственный смысл в частом обращении Чингиза Айтматова к нравственным истокам»: Чингиз Торекулович отчётливо понимал, — подчеркнула она, — что наши предки жили по законам чести, совести. Для них обман, стяжательство были противоестественными явлениями. Поэтому прадеды сумели сберечь планету, научили нас отличать

добро от зла».

Многие выступившие подчёркивали в своих выступлениях громадное значение эпоса «Манас» в творчестве Чингиза Айтматова. Литературоведы Казахстана, Беларуси, России доказывали, что в знаменитом памятнике устного народного творчества Кыргызстана наш писатель черпал заряд творческой и нравственной энергии. Айтматов мечтал о том, чтобы мы, ныне живущие, жили по нравственным законам предков». Многие участники форума подчёркивали другой момент в творчестве нашего земляка: «Чингиз Айтматов ратовал за создание не только правового, но и нравственно-правового государства».

Представитель Беларуси Артур Ильиных озвучил, возможно, суровые, но вполне реалистичные мысли писателя: «Чингиз Айтматов боялся, будем так говорить, трёх катастроф: ядерной, экологической и нравственной. Он заклинал нас отодвинуть эти беды. И мы обязаны прислушаться к завещанию великого кыргызстанца».

Несколько литературоведов в своих выступлениях говорили о сходстве мировоззрений Айтматова и Достоевского. Оба писателя, подчёркивали в своих докладах эти участники форума, ратовали за воспитание высоконравственных личностей, уничтожение насилия и установление справедливости.

Но как мы, ныне живущие, бережём память о нашем знаменитом мастере слова, философе? С одной стороны, люди многих стран, особенно государств ближнего зарубежья, помнят Айтматова. Так, заслуженная артистка Азербайджана Хусния Вакиф кызы Муроватова не без гордости заявила участникам форума об успешной инсценировке в Бакинском муниципальном театре романа «Материнское поле»: «Спектакль на нашей сцене идёт уже почти год и всегда с неизменным аншлагом». После своего доклада Хусния Вакиф кызы искренне и трогательно прочитала монолог главной героини этого произведения — Толгонай.

Большое впечатление на участников форума произвело выступление представителя Якутского государственного университета Александра Жиркова. Он сообщил о тесной исторической связи якутов и кыргызов. «По приказу Сталина в 1937 году первым секретарём ЦК ВКП (б) Киргизской АО был назначен якут Максим Аммосов. Под его непосредственным руководством, между прочим, была разработана Конституция вашего горного края. Максим Аммосов к выполнению своих обязанностей относился творчески. В частности, на руководящие должности он нередко выдвигал молодые способные кадры. Одним из выдвиженцев Аммосова был Торекул Айтматов. Не в меру бдительные сотрудники ведомства Ежова скоро увидели в этой политике первого секретаря враждебные действия. Торекул Айтматов и Максим Аммосов были вскоре арестованы и расстреляны. Памятником этим двум репрессированным героям стала постановка в нашем театре повести Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря». Мы благодарны также кыргызским властям за установление памятника Аммосову в Бишкеке. То есть узы дружбы между нашими народами оказались прочнее варварской политики Сталина и его приспешников».

О регулярном издании произведений Чингиза Айтматова в Молдове на румынском и молдавском языках сообщил преподаватель Государственного университета имени Алеси Руссо Анатолий Морару. «В наших двух странах, — подчеркнул он, — любят произведения Айтматова за то, что их герои честны перед другими людьми и богом. Они ненавидят насилие, обман, стремление поживиться за счёт других. Каждое произведение этого писателя — призыв к миру».

Далее Анатолий Морару взял на себя смелость немного изменить фразу писателя о том, что мы все плывём в одной лодке. «Я бы сказал, — мы все находимся в одном космическом корабле под названием Земля, или в Ноевом ковчеге. Эти сравнения, на мой взгляд, более точны, соответствуют духу нашего времени». С этим утверждением представителя Молдовы на форуме никто не стал спорить, — значит, он прав? Хотя, какая разница — где мы находимся. Главное, мы все зависимы друг от друга, и только вместе мы сможем достичь гаваней под названиями: «Мир», «Дружба», «Любовь».

Доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби рассказал коллегам о большой популярности Чингиза Атматова в своей стране. В частности, в школах Казахстана семиклассники изучают одно из первых произведений нашего писателя — рассказ «Солдатёнок». Старшеклассники читают «Материнское поле», «Белый пароход» и, конечно же, знаменитый роман «И дольше века длится день», где главный герой — казах Эдигей.

А генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин в своём докладе рассказал о влиянии творчества Чингиза Айтматова на общественно-творческую сферу СССР и постсоветского пространства. «После прочтения книг.

Айтматова, — заявил он, — мы все стали немного другими».

Так что же нам делать с наследием великого кыргызского писателя и гуманиста? Сделать его творчество памятником словесности, одним громким призывом к миру и взаимопониманию?

Нет, похоже, участники прошедшего форума склонны развивать и по возможности реализовывать идеи и жизненные устремления Чингиза Айтматова. В частности, доктор философских наук из Кыргызстана Султан Турсуналиев заявил участникам форума: «Пора отказываться от фестивального характера подобных мероприятий. Чингиз Торекулович заслуживает творческого развития его идей и мечтаний. В частности, я предлагаю создать Евразийский клуб Айтматова, в котором бы обсуждались все актуальные проблемы современности. Помните, как в 1986 году по инициативе Чингиза Торекуловича был проведён Иссык-Кульский форум, в котором участвовали многие знаменитые люди того времени. Я уверен, и сегодня лучшим интеллектуалам XXI века необходимо собираться для обсуждения самых актуальных проблем уже нашего времени».

Слова нашего философа были услышаны участниками форума. В резолюции прошедшего мероприятия были внесены следующие пункты: сформировать «Евразийскую платформу как научно-исследовательскую площадку продуцирования новых знаний в области айтматоведения, содействовать формированию научно-исследовательского центра со штаб-квартирой в Бишкеке, работа которого будет направлена на решение поставленных на форуме задач. В частности, обеспечить его ресурсную базу, кадровый потенциал, информационную, правовую и техническую поддержку. Активно содействовать распространению «айтматовского текста», то есть способствовать продолжению переводов его произведений. Добиваться включения в программы высших учебных заведений изучения произведений Айтматова. Организовать сотрудничество исследователей-айтматоведов с журналом «Полилингвиальность и транскультурные практики». Подготовить художественный фильм о Чингизе Айтматове, создать серию документальных фильмов к столетию писателя под общим названием «Высказывание живых». Объединить работу форума с крупными организационными центрами России и СНГ (одна из возможных форм реализации — «Кочующий форум»). Подготовить коллективную монографию «Чингиз Айтматов и право», в которой бы в доступной форме рассказывалось о том, за какие права человека ратовал великий писатель. На регулярной основе проводить творческие мероприятия, посвящённые личности Айтматова.

Мы заслуженно гордимся нашим великим земляком, благодаря которому (и это подчёркивают многие исследователи его творчества) мир узнал о кыргызах. Гордость, конечно, благородное чувство, но Чингиз Айтматов, уверен, сейчас нами был бы не очень доволен. Да, мы его не забыли, регулярно проводим мероприятия в честь знаменитого земляка, ставим спектакли, продолжаем издавать произведения, всевозможные литературоведческие изыски. Но всё равно этого мало. Да и сам Чингиз Торекулович никогда не был сторонником пышных торжеств и здравиц в его честь. Он был очень скромным и даже немного застенчивым человеком. Поэтому хватит парадности и всевозможной фестивальщины. Давайте лучше продолжать и развивать дело, которому он служил всю жизнь: бороться против насилия, несправедливости, стремления отдельных стран и личностей считать себя хозяевами мира. И тогда люди во всех странах узнают о Кыргызстане с новой, ещё лучшей стороны.

Вячеслав АНИКИН.

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