Коллегия рассмотрела…

В Министерстве иностранных дел под председательством министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева состоялось очередное заседание коллегии по вопросам сотрудничества Кыргызской Республики со странами Юго-Восточной Азии, перспектив развития сотрудничества со странами Скандинавии и итогам первого года членства Кыргызстана в Совете по правам человека Организации Объединённых Наций.



На заседании обсудили наиболее важные вопросы, связанные с активизацией двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии и Скандинавии. Отмечена необходимость наращивания имеющегося потенциала в данном направлении, используя все доступные механизмы взаимодействия, с упором на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Коллегия рассмотрела итоги первого года членства Кыргызстана в Совете по правам человека ООН. Жээнбек Кулубаев поручил продолжить соответствующую проактивную работу в данном направлении, а также определить приоритетные задачи членства Кыргызской Республики в Совете на 2024 год.

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