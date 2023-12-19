ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Министерстве иностранных дел под председательством министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева состоялось очередное заседание коллегии по вопросам сотрудничества Кыргызской Республики со странами Юго-Восточной Азии, перспектив развития сотрудничества со странами Скандинавии и итогам первого года членства Кыргызстана в Совете по правам человека Организации Объединённых Наций.
На заседании обсудили наиболее важные вопросы, связанные с активизацией двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии и Скандинавии. Отмечена необходимость наращивания имеющегося потенциала в данном направлении, используя все доступные механизмы взаимодействия, с упором на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Коллегия рассмотрела итоги первого года членства Кыргызстана в Совете по правам человека ООН. Жээнбек Кулубаев поручил продолжить соответствующую проактивную работу в данном направлении, а также определить приоритетные задачи членства Кыргызской Республики в Совете на 2024 год.
Дата публикации: 15:55, 19-12-2023
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