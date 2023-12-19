Права человека — в надёжных руках

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева и посол Нидерландов в Кыргызстане Нико Шермерс провели встречу, обсудив усиление взаимодействия между нашими странами по вопросам прав и свобод человека.

Достигнуто взаимопонимания по защите прав граждан двух стран, согласно общепризнанным принципам и международному праву. Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что Институт омбудсмена ведёт интенсивную работу по защите прав граждан и за пределами страны.

«Наше сотрудничество может принести положительные плоды в этой сфере, мы усиливаем сотрудничество с правозащитными институтами других стран для совместного и оперативного решения задач, ведь права человека не имеют границ. Мы также заинтересованы в сотрудничестве с национальным омбудсменом Королевства Нидерландов, так как хотим изучить практику экспертов в сфере прав человека в вашей стране.

Сейчас мы сосредоточены на выявлении систематических нарушений и активно продвигаем идею полного соответствия международным стандартам прав и свобод человека нормативной правовой базы, уделяя особое внимание в реализации взятых страной обязательств перед международными организациями», — заявила она.

Нико Шермерс уверен, что сотрудничество в этой сфере выйдет на новый уровень.

«Огромная честь находиться здесь, у вас в институте. После своего назначения послом Нидерландов в Кыргызстане ваш институт — первое учреждение, которое я посетил. Это показывает отношение Королевства Нидерландов к правам человека. Сейчас у вас проводятся акции против насилия, в том числе и гендерного, актуального во всём мире. Я тоже сегодня надел оранжевый галстук в знак поддержки этой акции «16 дней против гендерного насилия»», — отметил посол.

Посол Нидерландов добавил о важности роли омбудсмена.

«Даже лучшее правительство делает ошибки или не видит каких-либо нарушений. Именно поэтому всегда нужен омбудсмен, который будет защищать права граждан. И это огромная ответственность, так как вы должны действовать независимо от правительства. Иногда приходится даже критиковать его. Но это подчёркивает вашу важность. Именно с этой точки зрения мне было очень важно посетить ваше учреждение, чтобы узнать, какие перед вами стоят приоритеты и вызовы. Мы открыты и готовы оказать поддержку по вопросам защиты прав граждан наших стран», — сказал посол.

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