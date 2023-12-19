Наша продукция — самая экологичная!

В Нанкине состоялась встреча торгового представителя Министерства экономики и коммерции нашей страны в КНР Ж. Торомаматова с заместителем директора департамента коммерции провинции Цзянсу Суном Жином.



Торомаматов рассказал о деятельности торгпредства, цель которого — повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение защиты внешнеэкономических интересов нашей страны за рубежом. И отметил, что открытие Торгового дома «Кыргызстан» в Сиане будет стимулировать развитие электронной коммерции.

Напомним, в мае состоялся государственный визит Президента Садыра Жапарова в Китай, где прошли переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Подписана совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве в новую эпоху, а также программа среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества до 2030 года и совместный план мероприятий по продвижению высококачественного развития торговли между двумя странами.

Кроме того, Сун Жин отметил, что после проведения саммита «Китай — Центральная Азия» отношения между Китаем и странами ЦА вышли на высокий уровень сотрудничества. Китай заинтересован в продвижении экологически чистой кыргызской продукции в провинции, развитии электронной коммерции и проведении совместных проектов. И заверил, что департаментом коммерции провинции Цзянсу постоянно будет оказываться поддержка Торговому представительству КР в КНР.

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