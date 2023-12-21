Ах, Вань, смотри, какие юмористы. В мэрии

Информация из ряда вон. Руководство столицы планирует построить северную автомагистраль вместо БЧК. Об этом медиа сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Улан Уезбаев. Правда: «Это проект на будущее, в ближайшее время его реализация не начнётся. Он очень дорогостоящий. Когда будёт решён вопрос финансирования, тогда и начнём. Но уже сегодня надо заглядывать в будущее, рассматривать проекты для разгрузки улиц. И строительство развязок, и перенос железной дороги рассматриваются. Сам канал не будут убирать, воду пустят через коллекторы (трубы), а над ними возведут шестиполосную магистраль», — заключил чиновник.

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Сегодня — это то самое. Любые идеи можно озвучивать, не следя за базаром: то монорельс, то канатка, то метро. А теперь… что нам стоит взять и построить магистраль вместо БЧК.

Кто хоть раз серьёзно мыслящий человек, может воспринять эту идею транспортного мэрского начальника как злую шутку. Или прибаутку. А ещё говорят про таких: не с той ноги встал, с дуба рухнул, пить меньше надо. Такое впечатление, что мэрию превратили в какой-то цирк с клоунами (так, помнится, Байсалов выражался про парламент). Ну понятно, этому Уезбаеву надо что-то предлагать, на чём-то фокусировать своё транспортное внимание. Вот бы и занялся упорядочением маршрутов с приобретением новых автобусов. Чтобы люди часами не стояли, как будто не то что новые автобусы пришли, а старые с линии сняли. Но это же рутинная работа, где сосредоточиться надо. А так — БЧК как средство передвижения. Не каноэ, не катамаранов и вёсельных лодок, а тех же автобусов с бусиками и, почему бы и нет, троллейбусов.

Мама мия! Встать бы из гробов тем, кто голыми руками, кирками и лопатами возводил эту водную артерию. И посмотреть бы Уезбаеву в глаза предкам и услышать их речи.

Да что там история, вот сегодня проехаться бы транспортному начальнику вдоль БЧК (в городской черте) да поговорить с окрестными жителями. Дорога? Какая дорога, у нас тут дома, сады и огороды. Коллекторы? Какие такие коллекторы, когда грунтовые воды и так затапливают подвалы из-за разрушенной самозахватчиками дренажной системы. «Вы в своём уме?» — будут вопрошать Уезбаева и, возможно, прикладывать палец к виску.

Так вот. Чтобы ни на день, ни на два, ни на год и ни на сто у мэрии и мысли не должно быть о разрушении БЧК — величайшего достояния, оставшегося стране от советской власти. Вы, нынешние, способны соорудить нечто подобное? У вас жаркая погода приводит к чрезвычайной ситуации. У вас поля орошать нечем. И даже искусственных водоёмов нет.

А посему: пусть этот Улан Уезбаев извинится через эти же издания, в которых озвучил фантасмагорическую информацию. Или уходит из мэрии.

Геннадий КУЗЬМИН.

Автор: -