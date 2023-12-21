Чуйские волны

65 лет назад, в 1958 году, в Кыргызстане завершилась стройка века — Большой Чуйский канал (БЧК), благодаря которому одноимённая область превратилась в цветущий край. Это ирригационное сооружение современники называли гением инженерной мысли. БЧК и сегодня остаётся одной из главных водных артерий страны. Его длина превышает 145 километров, площадь орошения им — 82 тысячи гектаров.

КАРТА ВАСИЛЬЕВА

Так уж сложилось, что в географическом ландшафте Чуйской области вплоть до Октябрьской революции преобладали полупустыни и сухие степи. Это вызывало досаду у царских властей — так много плодородной земли, а без воды ничего не растёт.

Изучить водный потенциал региона взялся молодой инженер Владимир Васильев. Вернее сказать, ему поручил это сделать сам Пётр Столыпын, возглавлявший в то время Кабинет министров Российской империи. Вот только ознакомиться с результатами этих исследований Петру Аркадьевичу так и не пришлось. Роковой выстрел в городском театре Киева оборвал его жизнь.

Владимир Васильев же продолжил свою работу. В один из мартовских дней 1912 года в приёмную графа Владимира Коковцева, преемника Петра Столыпина, доставили пакет.

Ознакомившись с содержимым, Коковцев пригласил членов Кабинета министров на срочное совещание. В полученной корреспонденции лежала карта с подробным описанием ледников, рек, озёр, а также результаты анализа грунта Чуйской долины и все необходимые расчёты для возможного строительства ирригационных сооружений.

Исследования Владимир Васильев и его группа проводили в строжайшей тайне. Одна из причин этого в том, что большая часть арыков, через которые поливная вода шла на поля дехкан, принадлежала местным богачам, и они распоряжались, чьи земельные наделы будут политы, а чьи — нет. Естественно, стройка каких-либо каналов в планы байманапов не входила, потому как могла серьёзно ударить по их доходам.

«Вниз по реке мы продвигались очень медленно. Много времени уходило на то, чтобы определить градусы склонов реки Чу, скорость течения на различных участках, прочность грунтов и подстилающих пород ложа реки. Приходилось подолгу изучать каждый перекат и излучину. Ведь если что-то упустить, то в будущем последствия могли быть катастрофическими. Например, начнут разрушаться берега, глубокие омуты заиливаться, превращаться в трясины. Это в свою очередь приведёт к гибели рыбы и других обитателей реки.

«Многолетние комплексные исследования на Чу позволили создать особый проект орошения Чуйской долины», — напишет после в одном из своих трудов Владимир Васильев.

Исследования завершились в конце 1912 года, а ещё через год подготовили план орошения полей из реки. Однако как только проекты по строительству гидрообъектов начали воплощаться в жизнь, это встретило яростное сопротивление владельцев арыков.

Ситуация изменилась с приходом в Семиречье советской власти. В архиве Русского исторического общества сохранились данные об аудиенции Васильева у Ленина, где речь шла о водном потенциале Туркестанского края. Итог встречи — декрет Совнаркома РСФСР «Об организации оросительных работ в Туркестане».

КИРКОЙ И ЛОПАТОЙ

В 1922 году приняли пятилетний план реконструкции ирригационных сетей по всей Средней Азии. На эти цели правительство РСФСР выделило более десяти миллионов рублей золотом. На правом берегу реки Чу начали строить Краснореченский и Самсоновский каналы.

Лишь в 1938 году инженер Максим Патрушев представил проект Большого Чуйского канала. Строительство должно было начаться со дня на день, но из-за ареста Владимира Васильева, которого обвинили в антисоветской пропаганде, работы отложили.

Окончательное решение о прокладке БЧК приняли лишь в 1940-м, и через год началось строительство.

10 мая 1941 года 40 тысяч кыргызстанцев взяли в руки лопаты и начали рыть самый невиданный по тем временам канал. До начала Великой Отечественной войны оставалось чуть больше месяца. 22 июня 1941 года немцы начали бомбить советские города, а 24 июня земляные работы завершили на первых 80 километрах.

На стройке не использовалась тяжёлая строительная техника. Канал, простирающийся вдоль всей Чуйской области и дошедший до Казахстана, выкопали лопатами и кирками. Люди смогли освоить более 40 миллионов кубометров грунта. Специалисты говорят, что этой землёй можно было завалить весь центр Фрунзе с его самыми высокими на тот момент зданиями.

Во время войны работы пришлось приостановить, но уже в марте 1942 года их возобновили. Совнарком СССР разрешил достройку БЧК в объёме, обеспечивающем орошение 10 тысяч гектаров новых земель и постройку первого каскада Аламединских ГЭС.

Для этого при Народном комиссариате водного хозяйства Киргизской ССР вновь создали Управление БЧКстрой. Мужчин, которые уходили на фронт, сменяли старики, женщины и дети.

«Это была всенародная стройка, стройка века. Нынешнее поколение должно брать пример с тех мужественных людей, ведь они, можно сказать, голыми руками вырыли канал», — заявил в одном из своих выступлений профессор Бердигул Темирбаев.

— Копать не прекращали даже по ночам, и люди после работы могли прийти на почасовую смену, — рассказал местный житель Виктор Дрантус. — Мои родители тоже ходили на подработку, а мне наказывали, чтобы я приносил им еду, что готовила бабушка. Отец как-то рассказывал, что видел на стройке пленных японцев, но потом их куда-то увезли. Я помню, как пустили первую воду. Люди собрались по обоим берегам. Кто-то на счастье бросал монетки в воду. Течение было очень быстрое. Несколько парней захотели искупаться, и их чуть не унесло. Их успели вытащить. Потом, повзрослев, мы с пацанами всё же бегали купаться, хоть родители и ругались.

Из газеты «Советская Киргизия» (ныне «Слово Кыргызстана». — Прим. авт.) от 20 мая 1942 года № 117. «Народ-строитель вышел на трассу»:

«17 мая прибыли на трассу Большого Чуйского канала колхозники Сталинского района. Вместо 250 человек явились 350, а вместо 20 подвод привезли с собой 40. Не дождавшись массового распределения на работы, они их начали на своём участке. Следом за колхозниками прибыли трудящиеся города Фрунзе и жители Панфиловского района. При каждой бригаде созданы штабы по распределению работы…».

Из заметки комиссара строительства БЧК, секретаря ЦК Компартии Киргизии Болота Мамбетова («Советская Киргизия» от 4 июня 1942 года):

«…Весь кыргызский народ строит Большой Чуйский канал. В городах, сёлах, посёлках и аилах это строительство прозвали великой стройкой народа. Трудящиеся Киргизии, несмотря на войну, продолжили работу… Строительство канала — дело всей республики. Никто не может остаться равнодушным от неё…».

ИСТОРИЯ ОДНОГО КОНЦЕРТА

Вечерами для рабочих устраивали небольшие музыкальные представления, в которых участвовали как профессиональные артисты, так и участники кружков художественной самодеятельности.

И вот однажды около трёх часов дня на одном из участков появились люди с музыкальными инструментами, но одетые в рабочую одежду. Командовал этим странным отрядом невысокий плотный человек. Сложив аккуратно пакеты, скрипки, виолончели и прочее, они попросили поставить их на работу на самый сложный участок. Прораб выполнил просьбу. Тем более что рабочие руки были очень нужны.

Около семи часов вечера смена закончила работу, но людей попросили не расходиться. Странная бригада куда-то исчезла. И вдруг из-за строительного вагончика на небольшую поляну стали выходить люди во фраках и белоснежных рубашках с галстуками-бабочками. Они молча сели на деревянные ящики и начали настраивать свои инструменты.

Потом появился тот мужчина. Он взмахнул дирижёрской палочкой, и нежная музыка разнеслась по всей округе.

Для строителей БЧК играл Государственный академический симфонический оркестр СССР под руководством знаменитого дирижёра Натана Рахлина. Этот музыкальный коллектив эвакуировали в Киргизию осенью 1941 года.

Любовь БОРИСЕНКО.

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