Засуха предприимчивости

Многие делегаты прошедшего недавно второго Народного курултая говорили о необходимости быстрейшего развития мелиоративной отрасли. Засуха уже изрядно замучила фермеров, они по этой причине терпят огромные убытки. Если дело и дальше так пойдёт, то вопрос обеспечения кыргызстанцев продуктами первой необходимости и в обозримом будущем решить не удастся. Но глава нашего государства, как говорится, с цифрами и фактами на руках успокоил участников форума. Теперь — подробности.

Ещё 10-15 лет назад подобной проблемы не было и в помине.

Помнится, в конце 90-х годов в республику приезжали специалисты сельского хозяйства Израиля и настоятельно советовали нам заняться внедрением систем капельного орошения полей. Гости утверждали о неминуемом дефиците живительной влаги даже в нашей, богатой водными источниками, стране. Тогдашние руководители аграрной отрасли Кыргызстана выслушивали гостей с ироническими улыбками. Они ничтоже сумняшеся утверждали о том, что поливной воды стране хватит лет на 100-200, и эта проблема для республики сегодня совсем не актуальна. Но специалисты Израиля как в воду глядели. Не минула горькая чаша дефицита живительной влаги и нас.

Да, в Кыргызстане, согласно официальным данным, насчитывается 2000 рек (больших и малых) общей протяжённостью 35 тысяч километров. Но более половины из них мелеют на глазах с каждым годом. Русла рек бывают заполненными месяц-два в году, не дольше.

В нынешнем году учёные насчитали 6582 ледника общей площадью в восемь тысяч квадратных километров. К слову заметим, в 80-е годы их было почти 12 тысяч. Зарубежные специалисты утверждают, что общая площадь ледников в Кыргызстане к 2050 году сократится более чем в два раза. А это чревато уже экологической, да и экономической катастрофами.

В Кыргызстане примерно миллион гектаров пашни, и только 250 тысяч из них гарантированно обеспечиваются поливной водой. Над орошением остальных 750 тысяч нужно как следует потрудиться. А вот с этим у нас напряжёнка. Во всяком случае — была.

Ирригационные сооружения в республике ветшают с каждым годом. Если магистральные каналы находятся ещё в удовлетворительном состоянии, так как их содержит государство, то внутрихозяйственные стали уже непригодными для доставки живительной влаги на фермерские поля. Согласно официальным данным, потери воды во внутрихозяйственных каналах доходят до 50 процентов.

Объяснение этому простое: средств госбюджета не хватает для ремонта этих объектов (общая протяжённость внутрихозяйственных каналов составляет 23,2 тысячи километров, а межрайонных — 5,7 тысячи километров), а у крестьян-единоличников лишнего сома никогда не бывает.

Имеет место быть и так называемый человеческий фактор.

Порой дело доходило даже до смешного. Поливочные бетонные лотки, которых когда-то было очень много в Чуйской и Иссык-Кульской областях, шустрые сельчане увозили домой и сооружали из них кормушки для скота. А то, что их же поля оставались в результате без поливов, никого из фермеров особо не волновало.

В южных регионах той же Чуйской области когда-то исправно работали насосы, которые добывали поливную воду из глубоких недр нашей матушки Земли. По разным данным, их насчитывалось от 500 до 1000 штук. Насосы здорово выручали колхозников, благодаря этим механизмам сельчане получали по 30-35 центнеров пшеницы или по 110 центнеров кукурузы. Молодые фермеры, с которыми пришлось общаться, ничего не знают о насосах.

Славно потрудился в советское время и другой вид поливочной техники — дождевальные установки «Фрегат». Размах их крыльев составлял 20-30 метров, что позволяло полить большое поле всего за полдня и сильно экономить поливную воду.

Сейчас «Фрегат» можно увидеть только в сельхозкооперативе «Ветка» Аламудунского района, том самом кооперативе, который раньше назывался колхозом имени Ленина. В этом хозяйстве, между прочим, от каждой фуражной коровы получали по 5 тысяч литров молока каждый год. А сейчас по республике в среднем надаивают по 2010 литров. Ну, ладно, не будем углубляться в статистику. Сегодня считается дурным тоном вспоминать достижения наших отцов.

Впрочем, обвинять в бездействии руководителей мелиоративной отрасли суверенного Кыргызстана было бы неправильно. Они действовали так, как им советовали вышестоящие чиновники из Белого дома. Мы в своё время здорово научились клянчить у международных финансовых организаций кредиты для многих своих нужд. И, представьте, очень часто получали желаемые доллары. Разные есть сведения о суммах полученных нашими мелиораторами. Данные разнятся — от 50 до 100 миллионов долларов. На эти деньги в северных регионах страны было отремонтированы несколько магистральных каналов, а на юге даже удалось возвести новые.

Но ситуацию в мелиоративной отрасли не исправить без надёжного функционирования внутрихозяйственных каналов. Это всё равно что на автомобиль установить колёса и забыть о двигателе.

Так вот, в республике по советам вездесущих западных консультантов стали образовываться ассоциации водопользователей. Если коротко — это такие организации, в которых крестьяне сами платят за получаемую поливную воду, ремонт внутрихозяйственных каналов и содержание работников ассоциации. Оплата при этом, как говорится, договорная. Все финансовые вопросы решаются на общем собрании.

Может быть, в странах очень дальнего зарубежья подобные организации действуют исправно, как часики, но в нашей республике они не прижились. Многих фермеров не устраивают расценки за получаемую воду, и они в результате в кассу ассоциации не сдают ни сома. А крестьяне, не получившие по различным причинам достойный урожай, вообще не хотят слышать ни о каких взносах.

Года три назад пришлось ознакомиться с деятельностью одной из таких ассоциаций, которая находится в Панфиловском районе Чуйской области. В разговоре с её руководителями быстро выяснились особенности экономики этого хозяйствующего субъекта. Так вот, 40 процентов получаемых от крестьян взносов идёт на зарплату башкарме и его помощникам, ещё столько же — на приобретение ГСМ для техники, и только 20 процентов — на ремонт местной ирригационной сети. Другими словами, эффект от деятельности ассоциации почти нулевой. Ведь главная цель создания таких структур заключалась именно в поддержке местной ирригационной сети в рабочем состоянии.

Немаловажная деталь: цены за поставляемую поливную воду были, как правило, очень низкими. Большие расценки крестьяне наотрез отказывались утверждать.

Из-за нехватки средств ассоциации часто брали кредиты, но вот отдавать их государству они не могли. А вскоре банки стали отказывать в выдаче АВП кредитов, требуя гарантии от вышестоящих государственных организаций. Те, естественно, тоже были не в восторге от такой перспективы. Зачем тем же региональным структурам Службы водных ресурсов Министерства сельского хозяйства или сельским аймакам взваливать на себя чужие долги? Одним словом, проект под названием Ассоциации водопользователей лопнул как мыльный пузырь. Спасибо господам-консультантам!

К тому же, деятельность этих организаций сдерживал острый дефицит специалистов-мелиораторов. Выпускники Аграрной академии не желали работать в ассоциациях из-за низкой зарплаты. Не могли приобрести эти организации даже простейшие водомеры, а без них поливы проводить — только конфликты между крестьянами множить.

Но, тем не менее, Президент страны Садыр Жапаров принял кардинальное решение по улучшению ситуации с поливом сельхозугодий. Он сообщил делегатам прошедшего в Бишкеке Курултая о планах властей за пять ближайших лет возвести 28 бассейнов декадного регулирования воды. Из бюджета на эти цели будет израсходовано 500 миллионов сомов.

Какой эффект будет от этих гидросооружений? Огромный. Все годы почти вся талая весенняя вода по рекам утекает в соседние страны. А ведь именно весной в период вегетации сельхозкультурам требуется живительная влага в максимальных объёмах. Стоимость бассейнов не будет превышать 20 миллионов сомов. Так что денег выделяется достаточно.

Это сообщение делегаты Курултая восприняли, как говорили раньше, с чувством глубокого удовлетворения. Появилась, наконец, реальная надежда на улучшение ситуации с поливами.

Но, сделав первый шаг, необходимо совершать второй, третий и далее по списку. Для начала нужно, конечно, разобраться с деятельностью ассоциаций водопользователей. В частности, хотя бы поразмышлять на тему их необходимости. Зачем нам послушно исполнять советы зарубежных консультантов? Есть же свои головы на плечах! В западных странах фермеры в основном состоятельные люди. Могут себе позволить роскошь сполна рассчитываться за получаемую воду. А у нас таких богатеньких буратинок на селе — раз-два и обчёлся. Да и прижимистый у нас народ, что здесь скрывать. Так что с созданием ассоциаций есть резон подождать.

Вопросы подачи воды на фермерские наделы сегодня лучше передать региональным отделениям Службы водных ресурсов Министерства сельского хозяйства. Всё-таки у этой организации есть свой бюджет, пусть и не очень большой, но для решения главных задач достаточный. Но это, конечно же, не значит, что поливная вода должна доставаться крестьянам бесплатно. За неё в любом случае необходимо платить. Но по разумным для сельских товаропроизводителей расценкам.

Есть ещё один мощный резерв экономии поливной воды: капельное орошение. На сегодняшний день только 870 фермеров республики отважились на приобретение этих чудо-установок, которые, как правило, экономят до 40 процентов живительной влаги. А крестьянских хозяйств у нас, напомним, 400 тысяч. В государственных банках на приобретение этой техники можно взять льготные кредиты под шесть процентов годовых. Но здесь, если честно, опять всплывает пресловутый человеческий фактор. Многие наши фермеры предпочитают поливать свои наделы по системе «дикий напуск». Есть прикольное выражение: «Девиз мелиораторов — зальём водой весь край родной».

Примерно по такой системе предпочитают действовать наши незадачливые свободные сельские предприниматели. А ведь воды, как утверждают учёные, с каждым годом будет всё меньше.

Может, имеет смысл открыть предприятие по производству дождевальных установок «Фрегат», о которых мы уже говорили. Они просты в эксплуатации, сравнительно дёшевы. Кроме того, будут созданы десятки рабочих мест. Чем плох этот вариант? Но есть, конечно, здесь один нюанс: огромные поливальные машины трудно загнать на крошечные фермерские наделы в один-два гектара. Значит, крестьянам нужно кооперироваться. Однако этим делом они заниматься не любят. Давно не доверяют друг другу. И, конечно же, нужно вспомнить о глубоких скважинах и установке лотков. На эти расходы рано или поздно всё равно придётся пойти. Большой воды ждать не стоит даже в благоприятные полеводческие сезоны. Поэтому необходимо подключать все резервы для обеспечения сельчан живительной влагой.

Вячеслав АНИКИН.

Автор: -