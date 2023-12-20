Их “Белый пароход”

В Бишкеке подвели итоги Республиканского конкурса школьных сочинений по русскому языку, который уже четвёртый раз проводит информационный партнёр «Слова Кыргызстана» — Центрально-Азиатское представительство издания правительства РФ «Российская газета».



В этом году школьникам предложили написать, что для них значит творчество выдающегося писателя Чингиза Айтматова, чьё 95-летие недавно отмечалось в стране и за её пределами.

По словам директора представительства «РГ» в КР Дмитрия Евлашкова, с каждым годом конкурс становится всё более популярным.

— Кроме его основного предназначения — развития русского языка в Кыргызстане — мероприятие также проводится в память об удивительном педагоге, директоре школы-гимназии № 2 имени В. Чкалова города Нарына Айчурек Самаковой, — рассказал он. — В этом году нам прислали более 600 работ почти из 170 школ, расположенных в самых отдалённых населённых пунктах. Для сравнения скажу, что во время проведения предыдущего конкурса в редакцию поступило свыше 300 заявок более чем из 20 городов и районов. Приятно отметить, что с каждым разом всё активнее в конкурсе участвуют именно региональные школы.

Когда мы проверяли работы, было видно, кто старался и писал от души, с любовью и уважением. К сожалению, сейчас школьники для получения информации всё чаще прибегают к помощи интернета, а это неправильно. Ребята, читайте книги, потому как истина — в них.

Сюрпризом для участников конкурса стал приезд на церемонию награждения генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция «Российской газеты» Павла Негоицы.

— Хочу поблагодарить участников конкурса за их прилежание и усердие, а также за то, что они сохраняют в своих сердцах интерес к русскому языку и культуре, — заявил он. — Ещё никому не помешало знание неродного языка. Ведь это двери к дополнительным знаниям и возможность познать традиции и культуру другого народа, а также лучше понять его. Проводя этот конкурс, мы исходим из того, что он интересен в первую очередь самим детям. Я сегодня это увидел в их глазах и то, с каким воодушевлением они читали стихи. Поэтому, когда кто-то начинает говорить об отмене русской культуры, я не понимаю, как это можно сделать. Большое спасибо преподавателям и родителям за то, что они поддерживают любовь детей к русской культуре. Должен сказать, что «Российская газета» проводит множество различных, в том числе и совместных, мероприятий, наметили также несколько с Китаем и Казахстаном. Не могу не сказать о Всероссийском диктанте на знание русского языка. В нём участвуют все желающие. Добавлю, что вот уже много лет «Российская газета» проводит Международный Пушкинский конкурс русистов, среди его лауреатов немало преподавателей русского языка из вашей страны.

Многие из ребят впервые приняли участие в творческом состязании, но были и завсегдатаи. Среди них ученица школы-гимназии № 2 имени В. Чкалова Айжан Каниметова.

— Я в третий раз отправляю сочинения на конкурс, и если будет такая возможность, то продолжу участвовать и в следующем году, — рассказала «СК» Айжан Каниметова. — Не потому, что хочу приз получить, хотя, конечно, это хороший стимул. Мне просто очень нравится писать самой, излагать свои мысли по теме и приятно, когда твою работу оценивают мэтры журналистики.

Это создаёт определённую атмосферу азарта. Мне хочется чем-то удивить тех, кто будет читать мои работы.

К сожалению, сегодня в средних общеобразовательных учебных заведениях, особенно в отдалённых сёлах, проведение уроков русского языка в школах связано с определёнными трудностями. Сказывается отсутствие педагогов и дефицит учебников. И всё же этот предмет у школьников — один из любимых. Подтверждение тому — участие в конкурсе сочинений по русскому языку на призы «Российской газеты».

Любовь БОРИСЕНКО.

Фото автора.

Павел Негоица приехал специально из Москвы, чтобы поздравить наших конкурсантов, лауреатов и педагогов.

Павел Негоица: Добрый день всем!

К нам на конкурс поступило более 600 сочинений со всех регионов, более 170 школ прислали свою работу. Спасибо большое. Шесть раз подряд из стопки беру и читаю: сочинение списано, а кто писал от сердца, от души, с любовью, с уважением, сразу видим, что ребёнок, человек, старался и мы очень благодарны участникам, чкто писал сам. Все происходит в телефоне. Но уверяю вас, что это неправильно. Читайте книги, в книгаэ это истина.

Член нашего жюри, племянник Айчурек Самаковой. Уважаемые учителя, школьники, вот уже на протяжении 5 лет проводится такой замечательный конкурс, который организует совместно РГ, Посольство РФ, семья Самаковых, я как представитель семьи рассказать об Айчурек. Заслуженный учитель КР, отдала всю свою жизнь школе имени Чкалова в городе Нарыне, 26 лет проработала директором, внесла огромный вклад в развитие, в то, что школа стала школой-гимназией, вывела её на республиканский уровень, знаем учеников известных, огромная благодарность РГ, это их инициатива, наша семья поддержала, каждый год принимаем в этом конкурсе активное участие. С каждым годом число участников увеличивается, в первый г, сидят победители, избранные, поздравить, выразить огромную благодарность, благодарность Павлу Афанасьевичу, для нас для нашей семьи это огромная честь.

Покажем небольшой ролик школе Чкалова, потом будет замечательный уд коллектив Русский Сувенир.

Награжение Бермет Акеева. Аяна. 1 место. Бермет. Молодец, Аяна очень талантлива, пишет стихи, посвящает мне, в знак благодарности и вам Павел Афанасьевич, в прошлом году занимали второе место, сегодня первое, конечно же, тема подобрана очень интересно, потому что мы празднуем в этом году 85 великого русского и влеикого кыргызского писателя, два языка очень дружественны во всех отношениях и в политие ив душе, Аяна талантливый ребенок, желаем ей всяческих успехов.

2 место. Талипов Рахим. Умаров Рыскелди учитель.

3 место Аяна Жалонова. Баткенская область, Кызыл-Кия. Жамиля Жолдошбекова, Сабырова Азия

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