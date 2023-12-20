Повышение авторитета Содружества

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Москве.

Выступая перед собравшимися, он поблагодарил председателя правительства России Михаила Мишустина за традиционное гостеприимство и содержательную программу пребывания в Златоглавой. Также выразил признательность всем за выступления, интересные и конструктивные предложения.

«Кратко подводя итоги председательства Кыргызстана в СНГ, прежде всего хотел бы отметить, что главный акцент в нашей работе сфокусирован на укреплении доверия и безопасности в регионе, создании условий для расширения экономического партнёрства, повышения авторитета Содружества.

Буквально недавно в Бишкеке состоялись саммит глав государств, заседания совета глав правительств и парламентов государств — участников СНГ. Мы с удовлетворением констатировали наше общее стремление к взаимному сотрудничеству в рамках объединения и позитивно оцениваем проводимую работу по углубленному партнёрству. Хочу отметить, что интеграционные процессы на пространстве Союза полностью отвечают вызовам времени.

С каждым годом появляются новые идеи и инициативы, наполняется новыми направлениями повестка дня, на постоянной основе обновляется и актуализируется нормативная и программная база Содружества.

Считаем, что принятое нами в июне Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций должно иметь активное продолжение для позитивного влияния на дальнейшее расширение охвата экономической интеграции, использования растущего значения сферы услуг для развития экономики. Необходимо создать все условия для расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня её либерализации, улучшения инвестиционного сотрудничества между странами СНГ. Подчеркну, что только через реализацию совместных инновационных, инвестиционных проектов и общими усилиями мы сможем снизить зависимость от импортных составляющих в совокупной экономике Содружества.

Как всем известно, на сотом юбилейном заседании Экономического Совета СНГ 8 декабря принят ряд весьма важных решений и документов, одним из которых является устранение препятствий во взаимной торговле государств — участников СНГ и рекомендации по их устранению. Считаю необходимым принять совместные меры по минимизации различных барьеров и проверок на границах, развивать существующие и формировать новые транспортные коридоры.

Весьма актуально и предложение российских коллег уделить на нынешнем заседании особое внимание перспективам развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Приятно отметить, что в целом запланированные мероприятия в этой сфере в рамках председательства Кыргызстана в СНГ выполнены в полном объёме. Текущий год особо отличился насыщенной культурно-гуманитарной повесткой, чему в первую очередь способствовало решение глав государств СНГ объявить 2023 год — Годом русского языка как языка межнационального общения. В этом контексте, учитывая, что он является одним из главных основ тесного многопланового сотрудничества между странами и крепких устоявшихся связей между народами Союза, отмечаю важность подписания в октябре в Бишкеке Договора о создании Международной организации по русскому языку.

Кстати, в Уставе СНГ обозначено, что одной из основ является «тесное сотрудничество в сохранении культурных ценностей и культурный обмен». В данном контексте нам необходимо направить усилия на сохранение и приумножение исторического и культурного наследия народов стран Содружества.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность государствам — участникам СНГ за оказанное содействие в проведении юбилейных мероприятий, посвящённых 95-летию выдающегося писателя Чингиза Айтматова.

Проведение совместных заседаний позволит обмениваться опытом реализации государственной политики в сфере культуры. Уверен, что это создаст наиболее благоприятные условия для более широкого и тесного взаимодействия в рамках межкультурного диалога между странами Содружества. Такая деятельность должна восприниматься так же, как средство улучшения имиджа отдельно взятой страны, и нашего Союза в целом.

Свою эффективность подтвердила традиция ежегодного объявления Культурной столицы Содружества и создания на этой основе яркой, богатой и разнообразной палитры культурных и гуманитарных мероприятий.

К общим достижениям, успешно реализуемым на пространстве СНГ, безусловно, можно отнести Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», Игры стран СНГ и «Всемирные игры кочевников». Благодаря активному участию страны Союза смогли добиться значительного прогресса в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

В рамках своего председательства Кыргызстан ставил задачу внести весомый вклад в развитие и повышение эффективности деятельности СНГ, углубление интеграционных процессов на пространстве Содружества, активное вовлечение государств — участников в процесс принятия и реализации решений. Хочу заверить, что наша республика и в дальнейшем станет выступать за укрепление сотрудничества в рамках СНГ и за развитие доверительных и дружественных отношений между нашими странами.

В завершение хочу поздравить российских друзей с принятием эстафеты и пожелать успешного председательства в 2024 году», — сказал глава Кабмина.

По итогам заседания принято Заявление о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества. «Мы, главы правительств государств — участников Содружества Независимых Государств, исходя из духа и в развитие Заявления глав государств — участников СНГ о развитии сотрудничества в сфере культуры от 14 октября 2022 года, высоко оценивая взаимодействие в сфере культуры на основе существующих международных договоров, в том числе Соглашения о сотрудничестве в области культуры от 15 мая 1992 года, Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств — участников СНГ от 26 августа 2005 года, Концепции сотрудничества государств — участников СНГ в сфере культуры от 19 мая 2011 года, приветствуя деятельность Советов по культурному и гуманитарному сотрудничеству, а также профильных организаций и структур, нацеленную на дальнейшее развитие культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами, принимая во внимание учреждение заинтересованными странами Международной организации по русскому языку и проведение в 2023 году в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения, отмечая важность закрепления культурно-гуманитарных связей как одного из основных направлений сотрудничества в Содружестве на двусторонней и многосторонней основе, признавая высокий потенциал культурно-гуманитарного взаимодействия для установления прочных связей между народами, развития отношений партнёрства, дружбы и добрососедства между государствами — участниками СНГ, принимая во внимание, что основой для продуктивного культурного диалога республик Содружества являются прочные традиционные узы, основанные на исторической общности народов, а накопленный веками богатейший духовно-культурный опыт народов государств — участников СНГ предопределяет их уникальное место в глобальном культурном пространстве, выражая стремление к укреплению дружеских связей, расширению и углублению сотрудничества между государствами в области культуры и подтверждая ключевые цели культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества, станем содействовать: углублению межкультурного диалога, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурным традициям стран Содружества; поддержке и популяризации культурного и языкового многообразия, сохранению национального и историко-культурного наследия и традиций народов наших стран; сохранению духовных основ и культурно-нравственных ценностей у молодого поколения; укреплению институциональных основ сотрудничества государств — участников СНГ в сфере культуры за счёт поддержания и углубления прямых связей между учреждениями культуры, объединениями творческих работников и деятелей культуры; повышению заинтересованности стран СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, в том числе путём обмена опытом и информацией, развития творческих контактов, участия в многосторонних культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях, форумах), проведения Дней культуры стран СНГ, реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества», проведения тематических годов гуманитарной направленности с целью сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия стран Содружества; реализации совместных многопрофильных и просветительских проектов, созданию качественного контента и его продвижению в цифровой среде, в том числе с ответственным использованием искусственного интеллекта; поддержке традиционных и новаторских форматов взаимодействия в области театрального искусства, включая тематические фестивали, проводимые в государствах — участниках СНГ; реализации совместных проектов в области кинематографии, внедрению системных инструментов и механизмов поддержки данного направления культурного сотрудничества; реализации проектов, направленных на развитие совместной издательской деятельности, книжных индустрий, взаимных публикаций и переводов.

Рассматриваем многостороннее культурно-гуманитарное сотрудничество государств — участников СНГ как прочную основу для всестороннего и поступательного развития наших стран и народов.

Выступаем за дальнейшее наращивание всего комплекса межгосударственного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере на основе взаимного уважения и учёта интересов всех государств — участников Содружества», — говорится в совместном Заявлении.

Также во время визита в Москву Акылбек Жапаров вместе с главами правительств стран — участниц СНГ посетили Международную выставку-форум «Россия» в выставочном комплексе ВДНХ. Они ознакомились с представленными экспозициями, а также осмотрели комплекс «Галерея достижений России».

Кроме того, состоялась церемония фотографирования в рамках проведения заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Также Акылбек Жапаров посетил павильон «Кыргызстан» в выставочном комплексе ВДНХ. Ему рассказали, что планируется открытие ресторана с национальной кухней, создание конференц-зала, установление интерактивных информационных стендов о Кыргызстане, его туристическом потенциале и культуре.

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