Молодо, но не зелeно…

Как часто можно услышать фразу: «Будущее за молодёжью»? Несмотря ни на что, это остаётся незыблемой истиной. По данным Нацстаткома, в стране около трети населения составляют именно молодые люди. Часть из них получают высшее образование в лучших вузах страны. Хорошо ли они знают регионы, области и перспективы их структурного развития?

Что такое ЕАЭС и какие преимущества приобрёл Кыргызстан, став участником Союза? Что изменилось за последние годы в экономике страны? На эти и другие вопросы пытались найти ответы участники конференции «Евразийский союз — союз возможностей», прошедшей в Кыргызском государственном техническом университете имени Раззакова. Главными участниками стали, естественно, студенты и преподаватели, которые показали отличную подготовку и знания в области интеграции нашей страны с другими членами ЕАЭС.

Организовал мероприятие общественный фонд «Евразийское поколение» при содействии Россотрудничества. Студенты пяти ведущих учебных заведений страны (КГТУ, КРСУ, КНУ, БГУ, НИУ КЭУ) подготовили презентации на заданные темы.

Почётные гости не только из нашей страны, но и из Беларуси, Казахстана, России отметили высокий уровень знаний и умение чётко выражать свои мнения. Студенты с удовольствием участвовали в дебатах и презентациях. По словам руководителя Россотрудничества Альберта Зульхарнеева, подобные мероприятия позволяют не только узнать что-то новое, но и расширить круг общения.

— Евразийский союз — это общий рынок труда. Сегодня вы студенты, но после завершения учёбы сможете работать в Армении, Беларуси, Казахстане и России. Кыргызстан находится на втором месте по росту экономики среди стран ЕАЭС. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 6%. Это большой прорыв вперёд. Отрадно, что сегодня наши страны существуют в рамках одного рынка. Эти и другие факторы не дают ценам вырасти в том же масштабе, как, например, на Западе, — отметил в своей приветственной речи глава Россотрудничества.

По его словам, когда образовывался Евразийский экономический союз, параллельно заработал Российско-Кыргызский фонд развития, инвестиции которого также влияют на экономический рост страны за счёт роста реального производства и обеспечения продовольственной безопасности. Естественно, проблемы и нерешённые вопросы тоже есть. Но всё зависит от участия и реальных действий молодого поколения.

С ним солидарна директор ОФ «Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии» Калдан Эрназарова:

— В нашей стране живут представители более ста народов. И даже после распада СССР мы остаёмся близкими партнёрами и добрыми соседями. Общее прошлое, а это 70 лет нахождения в одном масштабном союзе, связывает нас не только благодаря территориальному расположению, но и схожему экономическому развитию.

Участники конференции презентовали свои проекты, в ходе которых обозначили актуальные проблемы и совместно предложили сценарии их решения в рамках общего экономического диалога. Все сошлись во мнении, что без объединения и общего взаимодействия невозможно повлиять на глобальный кризис и его последствия. Дискуссия по итогам презентации получилась настолько яркой и живой, что некоторые участники предложили направить пути решения проблем в Жогорку Кенеш.

По итогам конференции обозначены перспективы дальнейшего взаимодействия, которые могут быть реализованы и воплощены в жизнь. А лучшие студенты по итогам презентации получили возможность участвовать в теледебатах на одном из государственных телеканалов.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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