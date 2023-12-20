В эфире — Кыргызстан

Радиоспорт в нашей стране — как призрак: он вроде есть, но его вроде нет. Радио у нас давно уже не считается официально признанным видом спорта. Однако до сих пор находятся чудаки-любители, словно партизаны, ведущие незримую войну с суровыми реалиями, с упорством посылая сигналы куда-то в космос, дабы установить связь на Земле. Благодаря им ещё не остыл окончательно интерес к радиоделу, так необходимому в быту и стратегических отраслях государства. И именно они, невзирая на все препятствия, умудряются занимать высокие места на престижных мировых турнирах, донося название нашей страны до самых отдалённых точек земного шара.



Как раз в ходе одного из таких соревнований мы встретились с организаторами и членами Союза радиолюбителей. Собрались они для участия в тестовых соревнованиях, а заодно и для обучения молодого поколения работе в телеграфе. Для этого организовали выезд на загородную базу.

— Раньше у нас радиоспорт был официально признанным видом спорта. Даже есть мастер спорта, кандидаты в мастера. В советское время это был спорт со всеми атрибутами: единая организация, звания, соревнования.

Всё держится на энтузиастах пенсионного и предпенсионного возраста. Нашу страну почти не слышно в эфире. Но мы стараемся, — буднично и в то же время с горечью рассказывает наш гид в мире радио Евгений Манаков, энтузиаст, один из ветеранов радиолюбительского движения Кыргызстана.

Сейчас в Бишкеке около 50 радиолюбителей, по стране — около ста. Здания под базу нет, нашли пока временное пристанище, предоставленное руководством ОАО «Кыргызтелеком». Здесь же организовали коллективную радиостанцию КТ. Информацию из мира радио все желающие могут черпать на сайте объединения, координация всех действий происходит в мессенджерах.

Казалось бы, простое хобби. Так, да не так. «На заре становления радио не было до конца понятно, каким образом распространяются радиоволны, — объясняет Евгений. — А для военных всегда было важно знать, на каких частотах работать, с какой мощностью, в какое время суток, потому как днём одно качество связи, ночью — другое. Радиолюбителям «нарезали» частоты от низких до высоких и выделили для изучения. И те сами опытным путём выяснили, на каких частотах, на какие расстояния, в какое время есть связь. Также она зависит от уровня солнечной активности».

Один из наших собеседников — Георгий Лазарев — мастер спорта СССР. Он объяснил, какова роль радио с прикладной точки зрения.

«К примеру, в армии «морзянку» никто не отменял, хорошие специалисты по связи также до сих пор востребованы. Обслуживание, ремонт радиостанций, уход за техникой — всё это забота связистов. Не дай Бог, выведут из строя передачу текстовых сообщений в ходе боевых действий: попробуй передать телеграфом. Уверен, в 99 процентах случаев никто не будет в состоянии это сделать. Раньше существовали курсы ДОСААФ, курсы радиотелеграфистов. На них учили основам радиоэлектроники, приёму-передаче радиограмм и прочему», — отвечает на наш вопрос Георгий. К слову, сам в своё время окончивший подобные курсы и с тех пор неразрывно связанный с загадочным миром радио.

Добавим, помогает радиосвязь и спасателям при стихийных бедствиях.

На пространстве СНГ этот вид спорт достаточно развит в России, но там и население больше, значит, и процент увлечённых этим делом выше. Да и база сохранилась. В Казахстане чуть хуже, но тоже имеются подвижки. Однако всех объединяет одна проблема — молодёжь неохотно идёт в радиоспорт, не шибко увлекается радио. Вот и поставил своей целью популяризировать это весьма полезное и

серьёзное увлечение Союз радиолюбителей Кыргызстана. Ну не могут наши ветераны спокойно взирать на медленное, но верное угасание интереса к радио в целом и молодёжи, в частности. Ведь дело здесь не в материальной выгоде: наличие стабильной и качественной связи — залог безопасности любой страны.

Раньше приборы, антенны собирали своими руками из подручных средств (да и сейчас порой приходится это делать), потому что не было возможности купить. Но были и умельцы, которые знали, как держать в руках паяльник и пользоваться электроникой. На Западе радиолюбители могут свободно приобрести практически любой необходимый прибор или комплекс. У нас это так просто не купишь, надо ещё побегать, поискать. Да к тому же, и вложиться прилично за свой счёт: аппаратура, усилители мощности, антенны — всё это стоит денег, ибо хобби не из дешёвых. Однако, несмотря на все трудности, наши спецы добиваются высоких результатов на голом энтузиазме. Кыргызстан многократно входил в число призёров как в командном, так и в индивидуальном зачёте. Команда наших радиолюбителей вошла в пятёрку лучших среди участников от Азии.

О самих соревнованиях.

CQ World Wide Contest — неофициальный чемпионат мира среди радиолюбителей планеты. Люди связываются друг с другом, передают свой позывной и контрольный номер. Принимающая радиостанция должна записать данные и передать свои. Связь считается установленной, если названные в эфире позывные и контрольные номера зафиксированы в отчёте. Очки даются в зависимости от континента: если связь установлена внутри своего континента, получают одно очко, если с другим — три. Очки умножаются на страны и зоны. Весь мир разбит на определённые зоны, их всего 40, и «страны» — около 300. Но «страны» — это условное обозначение, они таковыми не считаются на геополитической карте мира. Проще говоря, это точки, где есть человек и радио. Турнир идёт двое суток. Для команд отводится 48 часов, для одиночек — 36.

Подобные соревнования проходят в течение года, они имеют некоторые различия. Нынешний турнир организовала американская лига ARRL. Проводимый ею чемпионат CQ WW — крупнейшее из радиолюбительских соревнований в мире, в ходе которого десятки тысяч участников выходят в эфир из самых отдалённых уголков планеты. Ежегодно проводится два соревнования CQ World Wide DX Contest: телефонное и телеграфное.

Цель — проведение наибольшего числа радиосвязей со станциями, находящимися в разных странах и радиолюбительских зонах. В рамках чемпионата участники, находясь на своей территории, должны установить как можно больше соединений друг с другом.

Радиолюбители Кыргызстана играют важную роль в обеспечении связи в отдалённых районах страны. Их сообщество объединяет не только общий интерес, но и стремление к обеспечению связи в условиях, где традиционные средства могут быть ограничены. Один из ключевых аспектов хобби радиолюбителей — использование различных радиочастот. Кыргызстан с его разнообразной географией и гористым рельефом предоставляет уникальные вызовы и возможности для радиолюбителей. Сообщество также активно участвует в различных мероприятиях, организует экспедиции для оттачивания технических навыков участников, что способствует обмену опытом и знаниями, и это важный элемент для развития участников и радиодела в целом.

Кроме того, радио играет важную роль в обеспечении аварийной связи. В случае природных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, когда обычные каналы связи могут быть нарушены, радиолюбители в состоянии предоставить критическую связь, способствуя координации спасательных операций и предоставлению помощи.

Таким образом, отечественные радиолюбители не только наслаждаются своим хобби, но и выполняют важные социальные функции, обеспечивая связь в условиях, где это экстренно необходимо. Их деятельность подчёркивает важность сильного и активного радиолюбительского сообщества в содействии развитию связи и обеспечении безопасности в стране и регионе.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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