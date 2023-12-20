Герои сказок в бишкекском дворе

Есть люди, у которых руки золотые. Не в смысле золотом обрамлённые, а не привыкшие бездельничать. Они требуют творчества, красоты, гармонии, и если человек живёт в квартире и места мало, то его тянет на просторы. Вот и Виталий Архипович Андреев не привык сидеть сложа руки. Помимо тренерской деятельности, а он, на минуточку, заслуженный тренер Кыргызстана по самбо, Виталий Архипович любит вырезать из дерева разнообразные фигурки.

— Это дерево упало из-за ветра, его хотели забрать на дрова, а я говорю: «Давайте я вам медведя из него вырежу», — мастер показывает фигуру животного, которую создал прямо около своего подъезда.

Пока рассматриваем скульптуры, к нам подходит домком Джапар Садыкбеков:

— Всё это началось, когда у нас построили детскую площадку. Одна из его первых работ — вон тот аист! Я смеюсь — теперь детишки, если будут спрашивать, откуда берутся дети, я покажу на аиста и скажу: «Он приносит».

Мастерить причудливых героев сказок на радость не только ребятне, но и взрослым Виталий Андреев начал 10 лет назад. Постепенно придомовая территория нескольких домов превратилась в музей под открытым небом.

— У нас ни одно засохшее дерево не пропадает. Всё идёт на творчество, — объясняет домком.

В столице крупные деревья засыхают не столько из-за отсутствия полива, сколько от вредителя жука-усача.

Вот и территорию возле дома Виталия Архиповича постигла та же участь. Некогда здоровые высокие тополя и карагачи начали засыхать. Он сам видел усатого вредителя, когда выпиливал сухое дерево, чтобы создать жар-птицу. Жук — чёрного цвета, с огромными усами, чем-то напоминает скорпиона. Личинки усача крепко сидят внутри ствола, а сам жук начинает улетать, как только его потревожат. На этот случай у мужчины есть дихлофос. Чтобы вредитель не распространился на другие здоровые деревья, приходится принимать меры:

— Мы пытались спасти деревья, делали санитарную обрезку сухостоя, но это не помогает. Многим деревьям уже более 30 лет. Некоторые из них я сажал ещё в молодости. Когда мы видим, что дерево полностью засохло, я говорю, до какого размера его следует спилить, а из оставшегося ствола создаю фигуру, как вот эту красавицу Каныкей.

Красавица Каныкей — жена Манаса Великодушного — действительно впечатляет. Фигура в человеческий рост, в национальном костюме с ярким орнаментом. Она привлекает особое внимание прохожих. В этот сказочный двор даже туристов приводят.

— У меня в планах выпилить также и Манаса, для этого уже приготовлен ствол, — делится мастер.

Пока идём к будущей фигуре Манаса, ребята, сидящие на лавочке во дворе, почтительно здороваются с Виталием Архиповичем:

— А это мои ученики. Я из них тоже создаю фигуры, только спортивные. Многие становятся призёрами Азии и мира. Я очень горжусь их победами.

Помимо дерева Виталий Андреев использует в своих созданиях и другие отработанные материалы. Например, использованные пластиковые бутылки или покрышки. В его руках любой материал оживает и обретает форму. На каждую работу уходит не менее семи дней.

— Вы ещё не видели морских обитателей! — спешит показать своё творение мастер. — Эта композиция сделана из корней деревьев. Джапар выкапывает, а я создаю фигуры. Я сразу вижу, где морская звезда, где скат, рак и рыбки.

Из засохших корней помимо морских мотивов получаются прекрасные обитатели леса. Даже в обычной коряге Виталий Архипович видит лису, волка или бычка. Краски он покупает сам. Приходится приобретать всю цветовую гамму, иначе образ не будет полным. Естественно, находясь в открытой местности, фигуры подвергаются воздействию солнечных лучей, морозов, дождей. Дерево трескается, а краска со временем тускнеет и облупляется. Но мастер тщательно ухаживает за своими героями: покрывает трещины специальным клеем, чтобы они не расходились дальше, а облупившуюся краску зачищает и обновляет.

Молоток, топор, стамеска — вот его орудия труда! Правда, недавно прибавилась и электропила. Ею очень удобно выпиливать детали.

Во время карантина, когда все сидели по своим квартирам и домам, Виталий Архипович создавал новые шедевры. Тренировок не было, времени полно. Тепло, народу нет — сиди работай!

Конечно, маленькие дети очень любят потрогать чудные фигурки. Где-то оторвут ландыш из вырезанной бутылки, где-то сломают нос медведю. Но мастер радуется, что малыши интересуются его работами и с удовольствием «чинит» композиции.

Виталий Архипович — самоучка, не учился в художественных школах, да и плотницкие навыки приобрёл самостоятельно.

— Однажды идёт мужчина, расстроенный, с женой поругался, — вспоминает мастер. — Увидел фигуру козла, и сразу настроение поднялось. Приятно, когда люди радуются и получают удовольствие от созерцания моих работ.

Сейчас Виталий Архипович начинает подготовку к созданию барса. Весь необходимый материал уже имеется. Он планирует изобразить хищника в момент прыжка. А недалеко от него вырезать цаплю, благо, материал позволяет.

Помимо деревянного творчества Виталий Архипович увлекался чеканкой из металла, делал маски, а также для своего тренировочного зала сам изготовил тренажёры для ребят.

Дочка Виталия Архиповича — Алина — тоже творческий человек, она живёт в США и занимается флористикой. С детства наблюдала, как отец создаёт из грубого материала красоту.

Сам мастер родом из Чувашии, его мама любила вышивать, а дедушка из пеньков вырезал настоящие шедевры. Чтобы внук не шумел, давал ему полено из липы. Мальчик вырезал из него смешные фигурки, естественно, несколько раз порезав пальцы. Даже сейчас, когда стал профессионалом, бывают травмы:

— Недавно выпиливал часть дерева, попал на гвоздь, — рассказывает мужчина. — Пила отлетела и прямо в руку. Поранился серьёзно, но что делать? Надо же закончить работу.

— Когда у папы есть вдохновение, он творит как художник. В обычной коряге видит белку, краба. Показывает мне, я долго вглядываюсь, потом начинаю замечать очертания его сказочных героев, — вспоминает Алина.

Побывав на обычной придомовой территории с обычной детской площадкой, уходишь обычным человеком.

Побывав в столь сказочном месте, вдохновляешься творчеством и заряжаешься положительной энергией на долгое время.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

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