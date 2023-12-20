Шаги…

В конце года принято подводить различные итоги: сдавать отчёты, оценивать достижения или огорчаться по причинам несбывшегося. Кто-то даёт себе очередное обещание с нового года непременно бросить курить, заняться спортом, сесть на диету, начать бегать по утрам… Положительные результаты вдохновляют, разумеется. Но если прожит очередной год и человек осознаёт, что многое опять не получилось, заветные мечты никак не хотят сбываться, утрат не счесть, а голос отчаянья звучит в сердце всё громче, какое уж тут праздничное настроение?..

Современный мир требователен и часто жесток к тем, у кого что-то не получается по разным причинам. Мерилом успеха, за редким исключением, давно стали деньги, к сожалению. Не хватает средств — не ешь досыта, не учись, не лечись, не отстаивай свои права, не мечтай, не мешайся под ногами у тех, кто может себе позволить жить лучше тебя… Скажете, краски сгустила? Возможно, но коль так, то лишь самую малость. Понаблюдайте, какое множество людей, причём не все они из бедных семей, вынуждены через интернет и иными путями просить финансовой помощи. Есть среди них граждане со средним достатком, но и они не смогли потянуть счета за операции родных или справиться с иными бедствиями. Иногда встречаю в Сети подобные посты моих знакомых — не бездельников, не аферистов, а просто отчаявшихся людей, вынужденных переступить через самоуважение и просить денег…

Итоги года, а иногда и жизни могут быть крайне неутешительными, но стоит ли давать окончательную оценку судьбе человека, продолжающего свой житейский путь? Пока бьётся сердце, многое может измениться. Главное — идти, продолжать стремиться к цели, и важен каждый шаг. Быть может, какие-то шаги кажутся незначительными, однако, упорствуя, однажды можно увидеть, как маленькие шажки превратились в большие и победные. Дорогу, несомненно, осилит идущий, а не сломленный и оставшийся лежать.

Шаг за шагом выпало кому-то из нас идти по раскалённым углям испытаний, иные пробираются сквозь тернии и леденящие душу ветра, другим приходится преодолевать опасные вершины на пути к успеху. Есть и те, кто не выдержал, сломался, упал… Кто-нибудь из смертных в праве их осуждать? Груз беды может быть слишком тяжёлым для одного человека, и, если можете помочь, протянуть руку, сделайте это, ведь никто не застрахован от такой беды…

Шагайте по жизни, пока шагается, желательно, в направлении хороших целей. Уважайте даже свои маленькие шаги, если быстрее и эффективнее двигаться пока не получается. И пусть в награду за упорство и смелость дорога ваша однажды станет лёгкой и очень радостной!

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.

Автор: -