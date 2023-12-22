Объявления о закупке ТРУ (Закуп КГШ)

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

Лот №3 – Закуп КГШ ($145 152,00)

3. 22.12.2023 г. (с 8–00) — начало тендера, 29.12.2023 г. (до 9–00)- окончание приема предложений и тендерных документов.

29.12.2023 г.— вскрытие ценовых предложений.

4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Статус: Официальный представитель.

5. Условия поставки:

Лот №3 – DDP склад Бишкек (ул. Кулатова 8) (Incoterms 2010), срок поставки по лоту до 90 календарных дней с момента подписания Договора.

6. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные тел +996 (312) 585858 (39 197 доб.), моб . 0556 773 886, Arthur.kim@kazminerals.com Ким Артур.

Для получения аналогичных условий конкурса необходимо пройти по ссылке https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7. Особые условия:

7.1. Опыт поставок аналогичных товаров.

7.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

7.4. Неделимость лота.

Приложение

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