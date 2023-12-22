Объявление о закупке ТРУ (Бытовая техника, Мебель)

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

Лот №1 – Бытовая техника

Лот №2 — Мебель

22.12.2023 г. – (08:00) начало тендера,

29.12.2023 г. – (09:00) окончание приема предложений и тендерных документов.

29.12.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

3. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

3.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

3.3. Условие поставки:

Лот №1 DDP Бишкек (Incoterms 2010), Лот №2 DDP Бозымчак (Incoterms 2010)

3.4. Срок актуальности предложения – 30 календарных дней.

4. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные тел.: +996 (312) 392332 (195 доб.), моб. 0770 000 278, nurgazy.taalai@kazminerals.com, Таалай уулу Нургазы.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

5. Особые условия:

5.1. Требуемый срок заключения договора — не более 10-ти дней с момента извещения потенциального победителя.

5.2. Опыт поставок аналогичных ТРУ.

5.3. Статус завода или официального представителя №1,2

5.4. Неделимость лота.

5.5. Условие оплаты — 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.

Приложение

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